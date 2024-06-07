ما أتمتة سلسلة التوريد؟

تاريخ النشر: 7 يونيو 2024
المساهمون: Teaganne Finn, Amanda Downie
تتم أتمتة سلسلة التوريد عندما تستخدم الشركة تقنية الأتمتة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات الرقمية، للقيام بمهام سلسلة التوريد مع تدخل بشري محدود. يستطيع استخدام هذه التقنية أن يبسط إدارة السلع والخدمات ويساعد الأعمال على توسيع نطاق المؤسسة.
تواجه سلسلة التوريد العالمية تحديات واضطرابات في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، شكّلت جائحة كوفيد-19 اضطراباً كبيراً في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ولا تزال الشركات تشعر بتأثيرها. وقد ساهم نقص العمالة والصراع الجيوسياسي في استمرار تعطل سلسلة التوريد. كما أدى نمو منصات التجارة الإلكترونية إلى زيادة حجم البضائع التي يتم إنتاجها وشحنها.
ومع ذلك، مع إدخال تقنيات جديدة، مثل الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح لدى الشركات طرق جديدة للتعامل مع الخطة والتنبؤ في ظل المشهد المتغير باستمرار. يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في أتمتة المهام المتكررة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الموظفين ورضا العملاء.
تتكون سلسلة التوريد من عملية الإنتاج بأكملها إلى بيع البضائع. تبدأ العملية من شراء المواد الخام وحتى التسليم والاسترداد. ستواجه سلسلة التوريدات العالمية، بما في ذلك المصنعين وتجار التجزئة الذين يستعين بهم مزودو الخدمات اللوجستية لتشغيل نظام التوريدات المتسلسلة، تحديات مستمرة. وبالتالي، من المهم وجود ممارسات وأدوات مرنة وموثوقة لإدارة سلسلة التوريد.
تعد أتمتة سلسلة التوريد مكملة للعاملين البشريين، وليست بديلاً عنهم. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع القوى العاملة البشرية للحد من الاختناقات في سلسلة التوريد وعدم الكفاءة غير الضرورية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي. تتعدد أشكال الأتمتة من خلال أنواع مختلفة من التقنيات، بما في ذلك الآلات المادية وأجهزة إنترنت الأشياء وعملية أتمتة العمليات الروبوتية والمعالجة الذكية للمستندات.
مع استمرار تغير سلسلة التوريد العالمية، من المهم تحسين عمليات سير العمل والاستفادة من أحدث حلول الأتمتة التي يمكن أن تقلل من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً أو تقضي على تلك المهام. يمكن أن توفر أدوات الأتمتة إدارة المخزون من خلال نظام مؤتمت يمكن أن يكون أكثر كفاءة من النظام القديم. يتيح ذلك للموظفين مزيدًا من الوقت للقيام بمهام ذات مستوى أعلى ضمن عمليات سلسلة التوريد.
اقترب عصر التحول الرقمي، ومن المرجح أن تصعد الشركات التي تستطيع استخدام السرعة والمرونة إلى القمة. فيما يلي أكبر الأسباب التي ربما تجعل المؤسسات تفكر في تنفيذ الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد لديها.
لم تتحسن سلاسل التوريد القديمة لتتناسب مع المشهد الرقمي الذي نراه اليوم. يحصل موظفو الخدمات اللوجستية في كثير من الأحيان على المعلومات من المستندات وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات الرقمية الأخرى لأداء العمليات الأساسية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث خطأ بشري وتعطيل سلسلة التوريد بأكملها.
من خلال إدارة هذه المهام باستخدام القنوات الآلية، مثل التطبيقات أو علامات تحديد ترددات الراديو، تحصل الشركات على مزيد من المرونة للاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق والطلب المتقلب.
يتعين أن تكون سلسلة التوريد الحالية الناجحة قابلة للتكيف مع العالم المتغير من حولها، وأن تكون قادرة على الارتقاء بمستوى قدرات التخطيط. طريقة الوصول إلى ذلك تتم من خلال أدوات الأتمتة التي توفر رؤى البيانات في الوقت الفعلي والتخطيط الدقيق للطلب والتنبؤ المستقبلي به.
تستطيع سلاسل التوريد، مع وجود هذه الأدوات، صنع قرارات ذكية وموفرة للتكاليف بناءً على معلومات أكثر دقة من أي وقت مضى.
تتمتع أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة بقدرات محدودة، مما يجعل من الصعب على المتخصصين في سلسلة التوريد رؤية جميع مراحل وعمليات سلسلة التوريد بطريقة شاملة. لطالما كانت مشاركة المعلومات صعبة وغير متسقة، وهنا يأتي دور الأتمتة.
توفر أدوات الأتمتة اتصالاً سلساً للمعلومات وإدخال البيانات في مكان واحد مرئي لجميع موظفي سلسلة التوريد. وهذا يبسط العمليات التجارية ويجعل جميع المشاركين في سلسلة التوريد على نفس الصفحة.
بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي، تستطيع الشركات تحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال وقت استجابة أسرع وأكثر دقة. ومثالٌ على ذلك تسليم الميل الأخير، حيث يمكن للنظام الآلي أخذ البيانات في الوقت الفعلي وإعادة التوجيه حسب الحاجة. تساعد أداة التشغيل الآلي في النقل بعيد المدى على إرسال السائقين إلى المستودعات للاستلام، والاطلاع على جداول السائقين مع إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي.
لم تكن جائحة كوفيد-19 اضطرابًا متوقعًا في سلسلة التوريد العالمية. ومع ذلك، فإن تجاوز الاتجاهات الناشئة قدر الإمكان أمر مهم، بما في ذلك:
1. التركيز على الاستدامة: من المرجح أن يكون هناك تركيز أكبر على أولويات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تسعى الشركات إلى تلبية معايير التقارير الجديدة ولوائحها. بالإضافة إلى ذلك، يزداد تركيز توقعات العملاء على الحد من الانبعاثات الكربونية، والشركات التي توفر معلومات أكثر شفافية ومتاحة للمستهلك العام.
الحل: تساعد أدوات الأتمتة على أتمتة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجمع البيانات بسرعة، ما يقضي على الحاجة إلى العمليات اليدوية.
2. تغيير في القوى العاملة: تشيخ القوى العاملة، ما يجعل العثور على موظفين مهرة وذوي خبرة تحديًا أكبر. لا يُعيَّن بدلاء للأدوار الشاغرة، وأصبح الاحتفاظ بالموظفين مشكلة متنامية.
الحل: أصبحت الأتمتة أحد الحلول الحاسمة لمعالجة المشكلة باستخدام الأنظمة الرقمية، مثل أتمتة المستودعات لسد هذه الفجوة.
3. التوجه نحو الذكاء الاصطناعي: تحظى تقنية الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة خاصةً في تحسين سلسلة التوريد وجهود تحويل الأعمال الأخرى. مع أتمتة سلسلة التوريد على وجه التحديد، يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات على اتخاذ قرارات استباقية واستخدام مجموعات البيانات.
الحل: تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي على التوقع المستقبلي للطلب وتحسين المسار ومستويات المخزون وصنع القرارات وغير ذلك.
تُطبَّق أدوات التشغيل الآلي على سلسلة التوريد أثناء خطوات مختلفة من العملية. فيما يلي بعض الأمثلة على حالات الاستخدام التي يمكن استكشافها.
ستدير عملية سلسلة التوريد التقليدية المخزون من خلال عدة أنظمة مختلفة، ربما من خلال تسجيل موظف للبضائع يدويًا أو آلية تقنية عرضة للأخطاء. ما تقدمه تقنية الأتمتة هو عملية التخزين المبسطة في المستودعات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي الرقمية. تستطيع تقنية الذكاء الاصطناعي دمج البيانات وإنشاء أنماط مدعومة بمعلومات أوامر الشراء وأنماط الطلب القديمة للحفاظ على مستويات المخزون المناسبة.
تعمل برمجيات سلسلة التوريد على تحسين كفاءات المكاتب الخلفية من خلال أتمتة عملية إدخال البيانات، والحد من مخاطر الأخطاء البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية. تستطيع أدوات الأتمتة سحب البيانات من الطلبات، من دون الحاجة إلى إدخال يدوي، وإدخال تلك البيانات مباشرة في الأنظمة التي تنتمي إليها.
تخدم تقنية الأتمتة المستودعات أكثر من أي مجال آخر من مجالات سلسلة التوريد، وتحسن هذة التقنية من الكفاءة العامة للمخزون. يمكن أتمتة العديد من جوانب عملية معالجة الطلبات وتنفيذها باستخدام برامج الأتمتة. كذلك، يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي إدخال الفواتير وأوامر الشراء والإيصالات تلقائيًا في نظام تخطيط موارد المؤسسة أو برامج المحاسبة لدى الشركة.
تساعد التقنية الرقمية الشركات على إدارة تسليم الطرود وضمان التواصل بشكل أفضل بين موظفي النقل. مع استمرار نمو مجال التجارة الإلكترونية، يصبح من الضروري توفير طرق أسهل لتتبع التسليم من أجل تلبية توقعات العملاء. يوفر برنامج أتمتة سلسلة التوريد تحسينًا للمسارات، وتتبعًا عبر نظام تحديد المواقع العالمي، وتنبيهات فورية عن التأخيرات؛ ما يضمن رضا العميل وسير الأمور بسلاسة في العمليات الداخلية.
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