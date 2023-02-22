بناء سلسلة توريد أكثر استدامةً ومرونةً

بالنسبة للمجموعات التي تسعى إلى تحقيق جدول أعمال الاستدامة، يجب أن تكون سلسلة التوريد مجالًا رئيسيًا للتركيز. لماذا؟ لأن ما يصل إلى 85% من تأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تحدث في سلسلة التوريد—ومنها أكثر من 90% من الانبعاثات المرتبطة بتوفير منتجات المجموعة وخدماتها.¹ ودون حدوث تحول في سلسلة التوريد، لا يمكن تحقيق تحول في الاستدامة.
والخبر السار هو أن المجموعات تدرك هذا التحدي وتتخذ الإجراءات اللازمة. ففي الواقع، تقول 49% من الشركات إنها وضعت أهدافًا لاستدامة سلسلة التوريد،² في حين تقول 70% منها إنها تخطط للاستثمار في الاقتصادات الدائرية التي تقلل من النفايات من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.³
غالبًا ما تمثل سلاسل التوريد أكثر من 90% من الانبعاثات المرتبطة بتوفير منتجات المجموعة وخدماتها عند النظر في تأثيراتها المناخية الإجمالية.¹
%49 من المجموعات وضعت أهدافًا لاستدامة سلسلة التوريد.³
يتمثل أحد تعريفات سلسلة التوريد المستدامة، كما عرّفها المنتدى الاقتصادي العالمي، في أنها سلسلة تُدمج فيها اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدءًا من إنتاج المواد الخام وصولًا إلى تسليم المنتج للعميل النهائي.
يتبنى عدد متزايد من المجموعات تعريفًا أوسع يشمل العمليات اللاحقة لمرحلة الشراء، مثل إعادة المنتجات والتخلص منها. ويُعد مفهوم الاقتصاد الدائري—الذي يقوم على إعادة استخدام المواد والمنتجات وإعادة تدويرها بدلًا من التخلص منها—ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل التوريد.
إنَّ سلاسل التوريد الأكثر استدامة وسيلة لتحقيق الأهداف التالية:
إن تحقيق الأهداف من خلال أداء الخطوات الصحيحة ليس بالأمر السهل. صاغت 40% فقط من الشركات المبادرات اللازمة لسد فجواتها في مجال الاستدامة، بينما دمجت ثلث الشركات فقط أهداف الاستدامة ومقاييسها في عملياتها التجارية.⁴ ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من سلسلة التوريد يقع خارج نطاق التحكم المباشر للمجموعة، فإنه يُعدُّ أحد أصعب المجالات التي يمكن البدء بها لإجراء التحسينات.
إذن، فكيف يمكن للشركات التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الاستدامة؟ تكمن الإجابة في حلول سلاسل التوريد الذكية التي تعزز من مستويات الرؤية، وإمكانية التتبع، والتحكم.
إن تحقيق الاستدامة عبر سلسلة التوريد أسهل في القول منه في الفعل، إذ غالبًا ما تواجه المجموعات عقبات، مثل:
تعرَّف على كيفية استعداد 1500 قائد من قادة سلسلة التوريد لمستقبل أكثر استدامة اليوم، بدايةً من مهام سير العمل الذكية إلى استخلاص المزيد من القيمة من البيانات.
قد تتعرض الشركات التي لا تُطبِق ممارسات الاستدامة في سلسلة التوريد لديها لخطر إلحاق الضرر بربحيتها على المدى الطويل، نظرًا لأن الأطراف المعنيين على اختلاف أنواعهم أصبحوا يرغبون على نحو متزايد في رؤية المجموعات تتخذ إجراءات ملموسة بشأن الاستدامة.
وإذا لم تكن كل هذه الأسباب كافية، فإن سلسلة التوريد المستدامة يمكن أن تعود بالنفع على الأعمال. وجدت شركة Accenture أن متوسط هوامش التشغيل للشركات ذات التقييمات العالية في أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أعلى بمعدل 3.7 مرات من تلك التي لديها تقييم أقل في أداء هذه الممارسات، في حين يحصل المساهمون على إجمالي عوائد سنوية أعلى بمعدل 2.6 مرة.⁶
من خلال العمل مع حلول IBM، يمكنك بناء نوع جديد من سلسلة التوريد: تهدف إلى أن تكون شفافة، وقابلة للتدقيق، وأكثر استدامة ومرونة في مواجهة صدمات السوق وتقلباته.
إن IBM® Supply Chain Intelligence Suite هو حل قائم على الذكاء الاصطناعي للأتمتة والتحسين يهدف إلى تحسين مرونة سلسلة التوريد، وزيادة القدرة على التكيف، وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة من خلال توفير معارف قابلة للتنفيذ، ومهام سير عمل أكثر ذكاءً، وأتمتة ذكية.
إنَّ IBM Sterling® Order Management Software هو حل ذكي لتلبية الطلبات من شأنه تسريع تحول سلسلة التوريد من خلال تبسيط التعقيدات التكنولوجية والتنفيذية، ما يوفر إدارة المخزون في الوقت الحقيقي عبر قنوات متعددة، إضافةً إلى خدمات الاستلام من الرصيف، والشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)، والشحن من المتجر (SFS).
لاستخدام المخزون بفعالية وتجنب الهدر والتقادم، تحتاج إلى رؤية حقيقية شاملة وتخطيط دقيق للمواد. إن التخلص من صوامع البيانات يشكل أمرًا حساسًا، ويتطلب ذلك حلًا يوفر رؤية في الوقت الحقيقي عبر سلسلة التوريد العالمية لديك.
تحاول العديد من فرق سلسلة التوريد التخطيط باستخدام أدوات يدوية، مع وجود معارف محدودة في سلسلة التوريد الأوسع نطاقًا. ولكن مع تزايد التقلبات، لم يَعُد هذا النهج قابلًا للتطبيق.
يحتاج القادة إلى الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات سلسلة التوريد لتحسين الكفاءة والاستدامة. وهنا تأتي حلول IBM لتقديم الدعم المطلوب.
مع تزايد مطالب المستهلكين والجهات التنظيمية بتقديم دليل على التوريد المسؤول والأخلاقي للمواد، أصبح ضمان مصدر المواد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، قد يكون من الصعب مراقبة سلسلة توريد تتضمن العديد من الوسطاء.
يوفر برنامج Transparent Supply الخاص بـ Intelligent Supply Chain إمكانية تأسيس نظام بناء مستدام وقابل للتطبيق من الشركاء، وتصميم نماذج أعمال وحوكمة تعكس القيم المشتركة التالية:
يساعدك برنامج Trust Your Supplier الخاص بسلاسل IBM Intelligent Supply Chains يساعدك في إدارة مخاطر الموردين على نحو أكثر فعالية من خلال المراقبة المستمرة للموردين، لضمان امتثالهم لممارساتك البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسياسات التوريد المسؤول المتبعة لديك. يمكنك طلب الشهادات، وإنشاء سجلات لممارسات وأداء الموردين، وتمكين المدققين من التحقق من دقة وصحة المستندات التي ترسلها من أجل التقييمات.
بالنسبة للمجموعات في مجال صناعة الأغذية، تُعدُّ IBM Supply Chain Intelligence Suite: Food Trust شبكة تعاونية يمكنك الانضمام إليها، تم تأسيسها على تقنية ®IBM Blockchain وتعتمد على التوريد الشفاف. وتشمل هذه الشبكة المزارعين، والمعالجين، وتجار الجملة، والموزعين، والمصنعين، وتجار التجزئة وغيرهم، ما يعزز الرؤية والمساءلة عبر سلسلة توريد الأغذية.
مع تزايد استعداد المستهلكين لاختيار خيارات الشحن والتغليف قليلة النفايات ومنخفضة الكربون، لم تعد تلبية التوقعات تتعلق فقط بسرعة التسليم. بل إن تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات تتماشى مع قيمهم من شأنه أن يساعد مجموعتك على تقليل الانبعاثات والنفايات على حد سواء.
يتيح لك برنامج IBM Supply Chain Intelligence Suite: IBM Blockchain Transparent Supply، وهو جزءٌ من مجموعة IBM Supply Chain Intelligence Suite، تلقي بيانات البصمة الكربونية للمنتجات (PCF) وتحميلها وتبادلها بتنسيق موحد، ما يساعدك على التتبع الدقيق للانبعاثات الكربونية للمنتجات والإفصاح عنها عبر سلسلة التوريد. كما تساعدك هذه التقنية المعتمدة على سلسلة الكتل في تتبع دقة انبعاثاتك في النطاقات 1 و2 و3 والتحقق منها، وتقدير الانبعاثات من البداية إلى بوابة المصنع الخاص بمنتجاتك، لإثبات صحة مزاعمك المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تحسين تلبية الطلبات وتقليل عدد الشحنات من خلال دمجها في عدد أقل من الطرود من خلال طرق شحن أفضل بيئيًا باستخدام IBM Sterling® Intelligent Promising.
يمكن أن تساعد الوفورات في نفايات المنتجات، وتقليل طرود الشحن، والتوجيه الذكي للطلبات وتنسيقها على تقليل انبعاثات الكربون لديك. ويمكن عرض التكامل مع تجنب محركات حساب كميات الكربون في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المتسوقين عبر الإنترنت عند مطالبتهم بتحديد خيارات الشحن المفضلة لديهم. ويوفر الحل أيضًا لوحة معلومات توضح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعرض تجنب الانبعاثات الناتج عن التحسين.
يسعى المستهلكون على نحو متزايد للشراء من الشركات التي تتخذ إجراءات ملموسة للحد من النفايات وتقليل الأثر البيئي. وقد أظهر استطلاع للرأي أُجري على 5000 مستهلك أوروبي مدى تأثر مشاعرهم، حيث أبرز الاستطلاع ما يلي:
يمكنك معالجة المرتجعات باستخدام نظام إدارة الطلبات (OMS) والكشف عن حالة المخزون لإعادة البيع أو التجديد أو إعادة التدوير من خلال استخدام IBM Sterling Order Management Software. ليس هذا فحسب، بل بمقدورك تعزيز قيمة الاستدامة في التجارة المُعَاد بيعُها وتقديمها للعملاء مع إتاحة الرؤية حول تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكنك أيضًا إقران هذا الحل مع IBM Blockchain Transparent Supply للسلع التي تستفيد من إثبات المصدر.
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