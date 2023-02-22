بناء سلسلة توريد أكثر استدامةً ومرونةً

بالنسبة للمجموعات التي تسعى إلى تحقيق جدول أعمال الاستدامة، يجب أن تكون سلسلة التوريد مجالًا رئيسيًا للتركيز. لماذا؟ لأن ما يصل إلى 85% من تأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تحدث في سلسلة التوريد—ومنها أكثر من 90% من الانبعاثات المرتبطة بتوفير منتجات المجموعة وخدماتها.¹ ودون حدوث تحول في سلسلة التوريد، لا يمكن تحقيق تحول في الاستدامة.

والخبر السار هو أن المجموعات تدرك هذا التحدي وتتخذ الإجراءات اللازمة. ففي الواقع، تقول 49% من الشركات إنها وضعت أهدافًا لاستدامة سلسلة التوريد،² في حين تقول 70% منها إنها تخطط للاستثمار في الاقتصادات الدائرية التي تقلل من النفايات من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.³