ما المقصود بتحسين المخزون؟

إن الاحتفاظ بكمية كافية من المخزون في متناول اليد يمكن أن يساعد الشركات على تجنب نفاد المخزون—ولكن الاحتفاظ بكمية كبيرة من المخزون في وقت واحد يمكن أن يؤدي إلى نفقات إضافية. يتطلب تحسين المخزون الفعال فهم أنماط طلب العملاء وديناميكيات سلسلة التوريد والعوامل الأخرى التي تؤثر في مستويات المخزون.

يمكن للتقنيات المتقدمة والبيانات والممارسات الفعالة تبسيط عمليات إدارة المخزون. وهذا يمكن أن يعزز مرونة سلسلة التوريد ويساعد الشركات على اكتساب ميزة تنافسية.