عملية هندسة النظم القائمة على النموذج هي سلسلة من المراحل المترابطة التي توجه تطوير النظام من المفهوم إلى الانتهاء.

أولا، تحدد الأطراف المعنية أهداف النظام والسياق الذي سيعمل فيه. ثم تُترجم هذه الاحتياجات إلى متطلبات نظام محددة وقابلة للقياس. وتتيح أدوات هندسة النظم القائمة على النموذج ونمذجة البيانات إنشاء نموذج مفصل يجمع هذه المتطلبات، بحيث تكون متسقة ومتوافقة مع الأهداف العامة. ومن خلال تصميم بنية النظام، يتم تطوير الهيكل العام للنظام.

تساعد هندسة النظم القائمة على النموذج في تحديد المشكلات وحلها قبل بناء النماذج الأولية المادية. وبمجرد وضع الهندسة المعمارية في مكانها الصحيح، يبدأ التصميم الأكثر تفصيلا للعناصر الفردية. بعد ذلك، تسهل هندسة النظم القائمة على النموذج محاكاة سلوك النظام، ما يسمح للمهندسين باختبار تصميماتهم وتحسينها في بيئة افتراضية.

من هنا، يتم بناء النظام وتجميعه، باستخدام النموذج كمرجع لضمان الاتساق. تتبع عمليات التحقق والاختبار والتوثيق للتأكد من أن النظام يعمل على النحو المنشود. وبمجرد نشرها، يمكن استخدام نماذج هندسة النظم القائمة على النموذج لدعم أنشطة الصيانة وأي ترقيات مستقبلية، ما يضمن استمرار النظام في تلبية الاحتياجات المتغيرة على مدار دورة حياته.

تتوسع تقنيات وأدوات هندسة النظم القائمة على النموذج لتشمل الاختلافات والتحسينات في سير العمل التقليدي. على سبيل المثال، يتبنى ملف تعريف الهارموني لهندسة النظم القائمة على النموذج (HarmonyMBE) المتكامل مع IBM Rhapsody (وهو أداة برمجية رئيسية لهندسة النظم القائمة على النموذج) نهجًا مركزًا على النموذج يكون منهجيًا، وقابلاً للتتبع، ومتوافقًا مع المعايير. ويهدف إلى تبسيط سير العمل وتوفير المزيد من الأتمتة من أجل تقليل حجم العمل اليدوي المتضمن.