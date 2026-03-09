ما المقصود بالتحيز المعرفي؟

وعلى الرغم من أن مصطلحي "المغالطة المنطقية" و"التحيز المعرفي" يُستخدمان أحيانًا على نحو متبادل، فإن بينهما فرقًا واضحًا. فالمغالطات المنطقية تنشأ من أخطاء تقع في بناء الحجة المنطقية. أما أخطاء التحيز المعرفي، فهي أعمق من ذلك، إذ تنشأ خلال مراحل معالجة التفكير نفسها. وغالبًا ما ترجع أوجه التحيز المعرفي إلى مشكلات تتعلق بالذاكرة، والاستدعاء، والانتباه، والإسناد، وغيرها من أشكال المعالجة المعرفية العليا.

وفضلًا عن ذلك، تنشأ أنواع كثيرة من المغالطات المنطقية مباشرة من أمثلة التحيز المعرفي. ويؤثر التحيز المعرفي في التفكير النقدي. وعندما تُبنى الحجج المنطقية على استدلال متحيز، فإن الأخطاء المنهجية تؤدي غالبًا إلى نشوء مغالطات منطقية مرتبطة بها.

خذ على سبيل المثال مغالطة التكلفة الغارقة، وهو مصطلح يمكن أن يشير إلى تحيز معرفي وإلى مغالطة منطقية غير رسمية في آن واحد. للمقارنة:



بوصفها مغالطة منطقية: تشير مغالطة التكلفة الغارقة إلى منطق معيب يبرر الاستمرار في استثمار الموارد، مثل الوقت والمال والجهد، في مشروع ما استنادًا فقط إلى حجم الموارد غير القابلة للاسترداد التي سبق استثمارها فيه. فالمقامر الذي يشارك في لعبة ذات احتمالات غير مواتية لا يستطيع أن يبرر منطقيًا استمراره في اللعب لمجرد أنه خسر بالفعل مبلغًا كبيرًا. ومن الناحية المنطقية، لا صلة للأموال المفقودة بالقرار الحالي: هل يراهن من جديد أم ينسحب؟

بوصفها تحيزًا معرفيًا: تلخص العبارة الشائعة "إلقاء المال الجيد وراء المال السيئ" جوهر مغالطة التكلفة الغارقة بدقة. ومن منظور معرفي، قد تدفع عوامل عاطفية مثل النفور من الخسارة، والضغوط الاجتماعية، والشعور بالخجل، والذعر، المقامر إلى التفكير على نحو غير عقلاني. وقد ينتهي به الأمر إلى الاعتقاد بأن الجولة التالية ستكون مختلفة، رغم كل ما أثبتته التجارب السابقة من عجزه عن الفوز.