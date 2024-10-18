ما هي الاستشارات القائمة على الأصول؟

الاستشارات القائمة على الأصول هي نموذج أعمال استشاري تستخدم فيه الشركات أدوات وتقنيات وأساليب خاصة بالملكية لتقديم حلول أكثر كفاءة وفعالية لعملائها.

وعلى عكس الاستشارات التقليدية التي غالبًا ما تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، يستخدم الاستشاريون في الاستشارات القائمة على الأصول هذه الأصول المعدة مسبقًا لتوحيد جوانب معينة من حل المشكلات، ويمكّن هذا النهج العملاء من تحقيق القيمة بسرعة أكبر، ويحسّن الاتساق في جودة المخرجات ويعزز قابلية التوسع للشركة الاستشارية.

يمكن أن تأخذ هذه الأصول أشكالاً متنوعة، بما في ذلك حلول البرمجيات مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وأدوات أتمتة العمليات وقواعد البيانات الخاصة وأدوات قياس الأداء ومساعدي الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك روبوتات المحادثة) ووكلاء الذكاء الاصطناعي (المساعدين البرمجيين الذين يتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات)، فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركة استشارية منصة تحليلات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييم سريع للسلامة المالية أو الكفاءة التشغيلية للشركة، بدلاً من الاعتماد على خبرة الاستشاريين الأفراد فحسب. من خلال نشر هذه الأصول، يمكن للاستشاريين التركيز بشكل أكبر على المعارف الإستراتيجية والتخصيص حسب السياق الخاص بالعميل بينما تتولى الأدوات المهام الموحدة.

لا تحل الاستشارات القائمة على الأصول محل الاستشارات التقليدية بالكامل، ولكنها تحول التركيز من خلال أتمتة المهام القابلة للتكرار، ما يسمح للاستشاريين بالتركيز على العمل الإستراتيجي الذي يعتمد على الإنسان، وقد تبنت العديد من الشركات الاستشارية الاستشارات القائمة على الأصول لقدرتها على دعم الكفاءة والاتساق على حد سواء، فاستخدام الأصول الملموسة مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والأصول غير الملموسة مثل المنهجيات والخبرات يسمح للشركات بتوسيع نطاق خدماتها وإعادة استخدام الملكية الفكرية القيّمة التي طُوِّرت من خلال الأعمال السابقة، وتمنح هذه الممارسة العملاء حلولاً أكثر بساطة وفعالية.

فبدلاً من مجرد التعامل مع المشاريع الفردية، تركز الاستشارات القائمة على الأصول على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتستخدم شركات الاستشارات مهاراتها الأساسية وملكيتها الفكرية لإنشاء أدوات وحلول قابلة لإعادة الاستخدام، ما قد يؤدي إلى قيام مبادرات تجارية جديدة، ويشجع هذا النهج على التعاون المستمر، حيث يتم أتمتة المهام الروتينية بينما يقدم الاستشاريون التوجيه الإستراتيجي، ما يعزز الابتكار والتحسين المستمر.

يكمن الهدف من الاستشارات القائمة على الأصول في خلق قيمة أكبر للعملاء وتقديمها بشكل أسرع وأكثر اتساقًا، حتى بعد انتهاء المشاركة الأولية، يستخدم العملاء أحيانًا الأصول بأنفسهم من خلال نماذج الاشتراك، ويوفر هذا النظام قيمة مستمرة للشركة الاستشارية.

يعيد النهج القائم على الأصول للاستشارات تشكيل الطريقة التي تقدم بها الشركات خدماتها، ويقوم هذا النهج بمواءمة خبراتها مع حلول قابلة للتوسع وقائمة على التكنولوجيا، والتي تلبي احتياجات العملاء المتطورة وتعزز النجاح على المدى الطويل.