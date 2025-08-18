لنبتكر أعمالًا أكثر ذكاءً

18 أغسطس 2025
اليوم، لا يمكن لأحد أن يتجاهل الفرصة الهائلة التي تمثِّلها ثورة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، غالبًا ما يشعر قادة الأعمال كما لو أن الذكاء الاصطناعي هو شيء يحدث لهم، وأن التغيُّرات السريعة التي تجري ليست تحت سيطرتهم بالكامل.
الضغط للتحوُّل -من مجلس الإدارة، ومن القيادة، ومن السوق- لا يتوقف أبدًا. ما الفرق بين الضجيج والواقع؟ الأمر غير واضح. الخوف من تفويت الفرص حقيقي… لكن مع كل هذه المخاطر، ماذا لو اتخذت القرار الخطأ؟
الحقيقة هي: التكنولوجيا ليست الهدف أبدًا. فالمهم حقًا هو ما يمكن تحقيقه من خلالها.
فماذا لو كان هناك طريق وسط هذه الفوضى والتعقيد؟ هناك طريق - يقودك إلى ما هو أبعد من الحلول السطحية نحو ميزة تنافسية حقيقية. تُسمِّي IBM ذلك بإنشاء أعمال أكثر ذكاءً.
إن الأعمال الأكثر ذكاءً هي ما تحصل عليه عندما تدمج الذكاء بدقة وعمق وفاعلية في جميع أنظمة الأعمال الحيوية الخاصة بك لتصبح:
هذه ليست مجرد نظرية. تساعد IBM الآلاف من المؤسسات لتصبح أكثر ذكاءً في الوقت الحالي وعبر جميع المجالات وفي جميع أنحاء العالم. من الخدمة والدعم إلى العديد من الأنظمة التي تشكِّل جوهر الطريقة المتبعة في الأعمال - فنحن نعمل على دمج الذكاء في كل مكان.
فيما يلي بعض الأمثلة على الفرص المتاحة من الذكاء الاصطناعي:
نحن نعمل على تحويل IBM أيضًا. في خلال السنوات القليلة الماضية، كانت مهمتنا هي إعادة تصوُّر الأعمال بالكامل، والتخلص من التعقيدات التشغيلية، وتبسيط العمليات، وتضمين الذكاء في كل مكان.
أعادت هذه التغييرات تشكيل وظائف الأعمال بالكامل، من الموارد البشرية ودعم تكنولوجيا المعلومات إلى المبيعات والمشتريات. ونتيجةً لذلك، نحن في طريقنا لتحقيق أرباح إنتاجية بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية 2025.
الجميع يسعى إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والمرونة والابتكار. ما يميز الأعمال الأكثر ذكاءً هو الطريقة التي تحقق بها هذه النتائج. ولاستثمار الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى نهج منهجي يغيّر الأنظمة الأساسية وسير العمل والعمليات عبر أربعة أبعاد رئيسية:
الوكيل هو نظام يقوم بالمهام بشكل مستقل من خلال تصميم سير العمل باستخدام الأدوات المتاحة. حيث كانت البرمجيات سابقًا تقتصر على تنفيذ الخوارزميات المحددة مسبقًا، أصبح بإمكان كل مستخدم الآن تحديد أهدافه، بينما يستكشف الذكاء الاصطناعي ويقترح طرقًا لتحقيقها. لكن لا يمكنها الوفاء بهذا الوعد إلا عند دمجها مع تطبيقاتك الحالية وبياناتك ونماذجك لأتمتة المهام المعقدة وتسريع تحقيق القيمة.
أعمال أكثر ذكاءً قيد التنفيذ: استعانت شركة الأبحاث الزراعية المتقدمة Avid Solutions بحل IBM watsonx Orchestrate لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل بسلاسة عبر جميع أدواتها وتطبيقاتها الرائدة. وهذه التجربة الموحَّدة والفعَّالة لم تحسِّن فقط دقة عمليات الإدارة لديهم، بل أسهمت أيضًا في تحقيق انخفاض بنسبة 25% في الوقت المستغرق لاستقبال العملاء الجُدُد. ما النتيجة؟ موظفون أكثر تفاعلًا، وعملاء أكثر سعادة.
يصبح الذكاء الاصطناعي أصلًا استراتيجيًا حقيقيًا عندما يستند إلى بيانات مؤسستك. تجمع الأعمال الأكثر ذكاءً بين البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر جميع عملياتها، بغض النظر عن مكان تواجدها. عندها فقط يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى وإجراءات ذات صلة بالأعمال، ما يعزز التميُّز التنافسي الحقيقي.
الأعمال الأكثر ذكاءً قيد التنفيذ: تعاونت شركة الطيران العملاقة Lockheed Martin مع IBM لإنشاء رؤية متكاملة لبيانات مؤسستها، ما أدى إلى تسهيل توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بفاعلية عبر المؤسسة. من خلال دمج 46 نظامًا وأداة بيانات مختلفة في منصة متكاملة واحدة، أصبحت العمليات الداخلية وإدارة البيانات في الشركة أكثر سلاسة، ما مكَّن من الابتكار السريع والفعَّال من حيث التكلفة.
مع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج الكامل، تحتاج إلى البنية التحتية المناسبة لدعم طموحاتها. تصمِّم الأعمال الأكثر ذكاءً بيئات سحابة هجينة تسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل أينما وُجدت البيانات، مع تحسين البنية التحتية لتحقيق الأداء والمرونة.
الأعمال الأكثر ذكاءً قيد التنفيذ: في كل عام، يقصد ما يقرب من مليون شخص مدينة فلاشينغ في نيويورك لمتابعة أفضل لاعبي التنس في العالم يتنافسون في بطولة US Open للتنس. لكن خمسة عشر ضعفًا لهذا العدد يتابعون البطولة عبر تطبيق US Open وموقعها الإلكتروني. ساعدت IBM Consulting بطولة US Open على بناء بنية سحابة هجينة تُتيح للذكاء الاصطناعي الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، ما أسهم في إجراء التحليلات في الوقت الفعلي للحفاظ على تفاعل الجماهير وإسعادهم.
تعمل الأعمال الأكثر ذكاءً على تبسيط إدارة التكنولوجيا والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية واضحة وكفاءة وأمان ومرونة. فبدلًا من إضافة أدوات جديدة وزيادة التكاليف، يركِّزون على استخراج قيمة أكبر من الأنظمة الموجودة لديهم بالفعل، وجعل كل شيء يعمل بشكل أفضل معًا.
الأعمال الأكثر ذكاءً قيد التنفيذ: احتاجت شركة Samsung SDS America، الرائدة عالميًا في خدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى رؤية أفضل لإنفاق السحابة وطريقة فعَّالة لتحديد الهدر، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية دون زيادة النفقات العامة. ومن خلال تنفيذ الأتمتة من IBM، تمكَّنت من مواءمة إنفاق السحابة مع قيمة الأعمال، ما أدى إلى خفض الإنفاق بنسبة 11% عبر 86 حسابًا سحابيًا.
يمكن لأي شركة استخدام الذكاء الاصطناعي - وهذا هو الجزء السهل. لكن IBM تساعدك على استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة إدارتك للأعمال.
بدمج الابتكار المتقدم مع خبرة تمتد لعقود في الصناعة والمجالات المتخصصة، نحن نفهم طريقة عمل المؤسسات بشكل كامل - من سلاسل التوريد إلى أنظمة الدفع وخدمة العملاء وغيرها.
حان الوقت لتجاوز مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي والبدء بتقديم قيمة حقيقية. نحن بالفعل نساعد آلاف الشركات على سد الفجوة بين الرؤية والتنفيذ. يمكننا تحقيق الأمر نفسه مع مؤسستك.
لنبتكر معًا أعمالًا أكثر ذكاءً.
