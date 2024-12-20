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ولكن على الرغم من كل الفوائد، يمكن أن يكون أيضًا بؤرة للغة البغيضة والمحتوى الضار. ويتم تصريف هذه البؤرة في المحيط الأكبر من بيانات الإنترنت التي تُستخدم لتدريب العديد من نماذج الأساس الحالية، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الخاصة بها.

ويهدد هذا التسرب من اللغة المسيئة سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي وقابليتها استخدامها. لماذا؟ لأنه إذا تم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة على مجموعات البيانات التي تتضمن سلوكًا بشريًا بغيضًا، فسيترتب على ذلك أنها قد تؤدي إلى نتائج ضارة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يجد هذا المحتوى الضار طريقه أيضًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي في أثناء الضبط الدقيق، أو التحسين من خلال التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، أو عندما يتفاعل LLM مع المستخدم.

إن تصفية المحتوى المسيء وإزالته أمر أساسي لضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي آمنة وشاملة وغير متحيزة، ما يوفر تجربة إيجابية للمستخدمين. أحد هذه الحلول هو التصفية المنهجية المدعومة بنموذج الكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)، التي يُشار إليها باسم تصفية HAP.