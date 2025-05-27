سواء أكنت مستعدًا أم لا، هناك طفرة جديدة قادمة في التطبيقات. خلال السنوات الثلاث المقبلة، قد نشهد إنشاء مليار تطبيق جديد؛ وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي - نعم، مليار تطبيق!
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عملية تطوير التطبيقات من خلال توليد التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة خطوات أخرى، من بينها على وجه الخصوص توليد حالات الاختبار المستخدمة للتحقق من الوظائف، وهي عملية كانت تستغرق وقتًا طويلًا تقليديًا.
تساعد الأدوات وبيئات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مطوِّري التطبيقات على العمل بكفاءة أكبر، من خلال التخلص من المهام المتكررة وإتاحة المجال للتركيز على الابتكار.
ولكن وسط هذا الترقب، هناك تحذير للشركات: كلما أدرجت المزيد من التطبيقات الجديدة في سير العمل اليومي، زادت المخاطر التي تواجهها في حالة حدوث أي خطأ.
في مجال تطوير البرمجيات، التطبيق القوي يتعافى بسرعة من الاضطرابات أو الأعطال غير المتوقعة، مع تأثير ضئيل أو معدوم على الإنتاجية.
ولكن كيف يمكن للمؤسسات تقييم مدى مرونة التطبيقات؟
تكمن الإجابة في المتطلبات غير الوظيفية، أو NFRs. على عكس المتطلبات الوظيفية -التي تشير إلى ما يجب أن يقوم به النظام- فإن المتطلبات غير الوظيفية هي معايير لأداء النظام وقدراته.
عند تقييم مرونة التطبيق، هناك ستة أنواع من NFR والتي تُعَد هي الأكثر أهمية:
يُعَد فهم المتطلبات غير الوظيفية الرئيسية نصف المعركة فقط؛ أما النصف الآخر فهو تنفيذ التدابير اللازمة لمتابعة هذه المتطلبات.
اليوم، يعمل العديد من المؤسسات دون رؤية واضحة؛ إذ لا تتوفر لديها رؤية شاملة أو تقتصر على رؤية جزئية فقط لوضع المرونة. على سبيل المثال، في حالة حديثة، كان أحد المستخدمين النهائيين يحاول الوصول إلى تطبيق قائم على السحابة أظهر توفُّرًا بنسبة مكونة من "خمس تسعات" ، ما يعني أنه كان متاحًا بنسبة 99.999% خلال فترة زمنية معينة. ومع ذلك، لم يكن التطبيق يعمل كما هو متوقع.
واتضح أن السبب هو خلل في الشبكة أدى إلى توقُّف قابلية استخدام التطبيق. كان من الممكن أن يساعد امتلاك معلومات حول سهولة الاستخدام، بالإضافة إلى التوافر، المؤسسة على تحديد الخلل ومعالجته بسرعة، وبالتالي الحفاظ على تجربة المستخدم النهائي.
كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يمنع ذلك.
على سبيل المثال، يستخدم حل المرونة من IBM، IBM® Concert، التحليلات الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم التطبيقات وتقديم درجات المرونة بناءً على معايير مرتبطة بالمتطلبات غير الوظيفية الستة. كما يقدِّم توصيات لمعالجة المشكلات، ويمكنه أتمتة معالجة نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) لتحقيق حل أسرع وتقليل فترة التعطل.
مع اقتراب طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتطلع المؤسسات إلى إزالة المخاطر المرتبطة بتبنّي التطبيقات الجديدة. وتُتيح لك وضعية المرونة الفعَّالة تجاوُز فترات التعطل.
