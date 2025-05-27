سواء أكنت مستعدًا أم لا، هناك طفرة جديدة قادمة في التطبيقات. خلال السنوات الثلاث المقبلة، قد نشهد إنشاء مليار تطبيق جديد؛ وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي - نعم، مليار تطبيق!

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عملية تطوير التطبيقات من خلال توليد التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة خطوات أخرى، من بينها على وجه الخصوص توليد حالات الاختبار المستخدمة للتحقق من الوظائف، وهي عملية كانت تستغرق وقتًا طويلًا تقليديًا.

تساعد الأدوات وبيئات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مطوِّري التطبيقات على العمل بكفاءة أكبر، من خلال التخلص من المهام المتكررة وإتاحة المجال للتركيز على الابتكار.

ولكن وسط هذا الترقب، هناك تحذير للشركات: كلما أدرجت المزيد من التطبيقات الجديدة في سير العمل اليومي، زادت المخاطر التي تواجهها في حالة حدوث أي خطأ.