استراتيجية بنية البيانات لجودة البيانات

يمكن أن تساعد البنية الصحيحة للبيانات مجموعتك على تحسين جودة البيانات لأنها توفر إطار العمل الذي يحدد كيفية جمع البيانات ونقلها وتخزينها وتأمينها واستخدامها ومشاركتها في حالات الاستخدام لذكاء الأعمال وعلم البيانات.

تميز الجيل الأول من بنى البيانات في مستودع بيانات المؤسسة ومنصات ذكاء الأعمال، والتي تميزت بآلاف وظائف ETL والجداول والتقارير التي كان يفهمها فقط مجموعة صغيرة من مهندسي البيانات المتخصصين، مما أدى إلى تأثير إيجابي محدود على الأعمال. أما الجيل التالي، فقد أدى الجيل التالي من منصات البيانات الضخمة ووظائف الدُفعات الطويلة التي يديرها فريق مركزي من مهندسي البيانات إلى تكون مستنقعات بحيرة البيانات.

كان كلا النهجين عادةً عبارة عن بنيتين متجانستين ومركزيتين منظمتين حول الوظائف الميكانيكية لاستيعاب البيانات ومعالجتها وتنقيتها وتجميعها وتقديمها. وقد خلق ذلك عددًا من الاختناقات التنظيمية والتكنولوجية التي تمنع التكامل وانتشار البيانات عبر عدة أبعاد: التغير المستمر لمشهد البيانات، وانتشار مصادر البيانات ومستهلكي البيانات، وتنوع التحول ومعالجة البيانات التي تتطلبها حالات الاستخدام، وسرعة الاستجابة للتغيير.