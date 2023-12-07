لطالما استخدمت المؤسسات درجة معينة من التقنيات لتقديم تجربة عملاء ممتازة، لكن مستقبل خدمة العملاء سيتطلب المزيد من التقدم لتلبية توقعات العملاء المتزايدة.
لا شك أن خدمة العملاء على وشك تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام، وذلك بفضل الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI). في الواقع، يرى ما يقرب من 50% من الرؤساء التنفيذيين أن توقعات العملاء المتزايدة من المؤسسات ستسرع من استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لدراسة دليل الرؤساء التنفيذيين من IBV للذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. مما لا شك فيه أن مستقبل خدمة العملاء يجب أن يعتمد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتحسين تجربة العملاء وزيادة ولائهم.
في تقرير حديث، توقعت Gartner أن 80% من مؤسسات خدمة العملاء والدعم ستطبق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة خدمة العملاء. باختصار، يدرك المديرون التنفيذيون مدى أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى في إنشاء إستراتيجية خدمة عملاء مستقبلية.
المخاطر كبيرة للغاية، خاصة منذ انتشار جائحة كوفيد-19، عندما زادت احتمالية العملاء في تغيير العلامات التجارية. تشير الدراسات إلى أن 80% من العملاء (رابط المحتوى موجود خارج موقع ibm.com) قد يبدلون علامتهم التجارية بعد المرور بتجربة سيئة واحدة أو أكثر. يُعد دعم العملاء بمثابة وسيلة دفاع مهمة للغاية ضد دوران العملاء.
نحن نعيش لحظة مثيرة في تاريخ خدمة العملاء، حيث يمكن للمؤسسات استكشاف هذه الأدوات الجديدة ورسم مسار نحو مستقبل يصبح فيه الذكاء الاصطناعي شريكًا مساعدًا في كل التفاعلات مع العملاء. وأظهرت نفس دراسة معهد IBV أن 63% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أنهم قد استثمروا بالفعل في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة الموظفين بشكل مباشر بحلول نهاية عام 2023.
سيصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لمركز الاتصال، حيث تتفاعل المؤسسة مع قاعدة عملائها. لا تعني خدمة العملاء التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بالضرورة أن جميع التفاعلات ستكون ذاتية الخدمة. بل تعني أن فرق الدعم البشري ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أثناء مساعدتها للعملاء.
بينما سيظل العاملون في الخطوط الأمامية جزءًا أساسيًا من أي تفاعل في خدمة العملاء، فإن استخدام التقنيات الجديدة أصبح بسرعة ميزة تنافسية مهمة.
فيما يلي ستة اتجاهات لخدمة العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستساعد على تقديم خدمة عملاء أفضل عبر رحلة العميل بالكامل.
سوف تستفيد جميع عمليات تنمية المواهب من التدريب المخصص المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التدريب على خدمة العملاء سيحقق مزايا محددة. ولأن أنواع المشكلات تختلف من عميل لآخر، يحتاج ممثلو خدمة العملاء إلى الحفاظ على أسلوبهم الرشيق عند مساعدة العملاء. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب السيناريوهات الفريدة التي تحدث في الواقع، يصبح الممثلون أكثر مهارة في التعامل مع أي مشكلة يواجهها العملاء.
يجب على المؤسسات التي تسعى لزيادة رضا العملاء أن تعمل على تلبية احتياجاتهم قبل أن تحدث أي مشكلات. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء الجدد، توضح لهم مزايا المنتجات الجديدة واستخداماتها بناءً على ملف تعريف العميل.
تتيح المؤسسات بشكل متزايد قدرة الوكلاء على التفاعل المباشر مع التطبيقات التقنية لتقديم المساعدة الفورية للعملاء. سيظل بعض العملاء يرغبون في التحدث إلى شخص بشري، ولكن يتم تعزيز وكلاء خدمة العملاء في مراكز الاتصالات بشكل متزايد من خلال نصوص الذكاء الاصطناعي التوليدية وسير العمل التي يمكن تحديثها في الوقت الفعلي. وبهذه الطريقة، يكون لد ى ممثلي خدمة العملاء معلومات محدثة في متناول اليد حتى يتمكنوا من حل مشكلة العميل بثقة.
على الرغم من فوائد روبوتات المحادثة التقليدية، إلا أنها محدودة إلى حد ما بسبب البرامج النصية الثابتة التي تمت برمجتها عليها. ستكون روبوتات الذكاء الاصطناعي الحواري أكثر قدرة على التفاعل مع المدخلات من العملاء وتحديثها في الوقت الفعلي بالمعلومات الجديدة. تقترب هذه الروبوتات من الشعور بالتفاعل البشري ومن المرجح أن تساعد العملاء بفعالية أكبر. ستوفر تجربة أكثر جاذبية وتخصيصًا للعملاء الذين يفضلون أدوات الخدمة الذاتية.
يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على اكتشاف الأنماط في البيانات التي قد يستغرق اكتشافها وقتًا طويلاً من قبل البشر أو قد تمر من دون أن يتم اكتشافها. تستطيع المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التاريخ الكامل لتجربة العملاء عبر القنوات المتعددة من نصوص مكالمات خدمة العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاركات المنتديات ومنصات إدارة علاقات العملاء لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. كما يمكنها أيضًا إرسال البيانات إذا أساء العملاء استخدام المنتج بشكل متكرر؛ في هذه الحالة، تستطيع المؤسسة إنشاء تعليمات أكثر تحديدًا تحذر من استخدام الحل بشكل غير صحيح.
لم تعد المؤسسات قادرة على إعداد الأسئلة الشائعة بناءً على معرفتها الخاصة ثم تركها من دون تحديث لعدة أشهر أو سنوات. في عالمنا سريع التغير، تحتاج الأسئلة الشائعة إلى التحديث المستمر لتلبية المشكلات الجديدة أو استخدامات الحلول المتطورة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا. ثم يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام دليل خدمة العملاء لإنشاء الاستجابات الأكثر فائدة للمساعدة في الاحتفاظ بالعملاء.
يتطلب تقديم خدمة عملاء ممتازة من المؤسسات استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها. ومع تزايد استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسات السعي للاستفادة منها في كل وحدة أعمال وفرق دعم.
تساعد IBM الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي الموثوق في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمن، ويتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول كبير في خدمة العملاء والخدمات الميدانية بفضل قدرته على فهم الاستفسارات المعقدة وتقديم استجابات تفاعلية تشبه الأسلوب البشري.
تقدم IBM إمكانات استشارية شاملة في تصميم التجربة والخدمة والبيانات وتحويل الذكاء الاصطناعي. باستخدام مجموعة ™watsonx من منتجات الذكاء الاصطناعي و™watsonx Assistant ، حل الذكاء الاصطناعي الحواري الرائد في السوق من IBM ، نتشارك معك من خلال عملية خلق قيمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري، وتحسين تجربة الوكيل وتحسين عمليات مركز الاتصال وتحليلات البيانات.