فيما يلي ستة اتجاهات لخدمة العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستساعد على تقديم خدمة عملاء أفضل عبر رحلة العميل بالكامل.

تدريب فرق خدمة العملاء القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي

سوف تستفيد جميع عمليات تنمية المواهب من التدريب المخصص المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التدريب على خدمة العملاء سيحقق مزايا محددة. ولأن أنواع المشكلات تختلف من عميل لآخر، يحتاج ممثلو خدمة العملاء إلى الحفاظ على أسلوبهم الرشيق عند مساعدة العملاء. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب السيناريوهات الفريدة التي تحدث في الواقع، يصبح الممثلون أكثر مهارة في التعامل مع أي مشكلة يواجهها العملاء.

التخصيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي

يجب على المؤسسات التي تسعى لزيادة رضا العملاء أن تعمل على تلبية احتياجاتهم قبل أن تحدث أي مشكلات. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء الجدد، توضح لهم مزايا المنتجات الجديدة واستخداماتها بناءً على ملف تعريف العميل.

نصوص المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تتيح المؤسسات بشكل متزايد قدرة الوكلاء على التفاعل المباشر مع التطبيقات التقنية لتقديم المساعدة الفورية للعملاء. سيظل بعض العملاء يرغبون في التحدث إلى شخص بشري، ولكن يتم تعزيز وكلاء خدمة العملاء في مراكز الاتصالات بشكل متزايد من خلال نصوص الذكاء الاصطناعي التوليدية وسير العمل التي يمكن تحديثها في الوقت الفعلي. وبهذه الطريقة، يكون لد ى ممثلي خدمة العملاء معلومات محدثة في متناول اليد حتى يتمكنوا من حل مشكلة العميل بثقة.

روبوتات الذكاء الاصطناعي الحواري

على الرغم من فوائد روبوتات المحادثة التقليدية، إلا أنها محدودة إلى حد ما بسبب البرامج النصية الثابتة التي تمت برمجتها عليها. ستكون روبوتات الذكاء الاصطناعي الحواري أكثر قدرة على التفاعل مع المدخلات من العملاء وتحديثها في الوقت الفعلي بالمعلومات الجديدة. تقترب هذه الروبوتات من الشعور بالتفاعل البشري ومن المرجح أن تساعد العملاء بفعالية أكبر. ستوفر تجربة أكثر جاذبية وتخصيصًا للعملاء الذين يفضلون أدوات الخدمة الذاتية.

معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من بيانات العملاء

يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على اكتشاف الأنماط في البيانات التي قد يستغرق اكتشافها وقتًا طويلاً من قبل البشر أو قد تمر من دون أن يتم اكتشافها. تستطيع المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التاريخ الكامل لتجربة العملاء عبر القنوات المتعددة من نصوص مكالمات خدمة العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاركات المنتديات ومنصات إدارة علاقات العملاء لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. كما يمكنها أيضًا إرسال البيانات إذا أساء العملاء استخدام المنتج بشكل متكرر؛ في هذه الحالة، تستطيع المؤسسة إنشاء تعليمات أكثر تحديدًا تحذر من استخدام الحل بشكل غير صحيح.

الأسئلة الشائعة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي

لم تعد المؤسسات قادرة على إعداد الأسئلة الشائعة بناءً على معرفتها الخاصة ثم تركها من دون تحديث لعدة أشهر أو سنوات. في عالمنا سريع التغير، تحتاج الأسئلة الشائعة إلى التحديث المستمر لتلبية المشكلات الجديدة أو استخدامات الحلول المتطورة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا. ثم يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام دليل خدمة العملاء لإنشاء الاستجابات الأكثر فائدة للمساعدة في الاحتفاظ بالعملاء.