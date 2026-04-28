حلول البرمجيات الوسيطة

يمكن لأدوات البرمجيات الوسيطة القديمة والمنعزلة أن تُبطئ نمو الأعمال عندما لا تكون متكاملة. تحتاج عمليات الأعمال بشكل متزايد إلى تدفق البيانات بسلاسة عبر البرمجيات الوسيطة للتكامل، بما يشمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتكامل التطبيقات، والتكامل بين الشركات (B2B)، ونقل الملفات، والأحداث. واليوم، يضيف وكلاء الذكاء الاصطناعي طبقة جديدة من التعقيد والفرص، باعتبارهم نوعًا جديدًا من "البرمجيات الوسيطة الذكية" التي تحتاج إلى الاتصال بالبرمجيات الوسيطة الحالية. في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد Integration Platform as a Service (iPaaS) رفاهية، بل أصبح ضرورة للحد من التعقيد وإرساء أساس يدعم إنتاجية الأعمال.