تصنيف IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave: منصة التكامل كخدمة، الربع الثالث من عام 2025

الذكاء الاصطناعي سحابة

28 أغسطس 2025

مؤلف

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

تم تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير ™Forrester Wave للربع الثالث من عام 2025 لفئة منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وحصلت على الترتيب الأعلى بين جميع المورِّدين في فئة العروض الحالية.

تجدُر الإشارة إلى أننا أحد ثلاثة مورِّدين فقط تم تصنيفهم في فئة الشركات الرائدة. يمثِّل هذا التكريم محطة بارزة في التزامنا بمساعدة المؤسسات على تحويل التكامل، وتسريع الابتكار، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. 

نرى في هذا التكريم تأكيدًا قويًا على صحة استراتيجيتنا في الاستحواذ، حيث جمعنا بين محفظتَي التكامل لكلٍّ من IBM وwebMethods لتقديم تجربة موحَّدة وسلسة تُعيد تعريف التكامل في عصر الذكاء الاصطناعي.

قفزة IBM الاستراتيجية نحو المستقبل 

يشهد سوق iPaaS تطورًا ونموًا سريعًا، ونعتقد أن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave يعكِس قوة استراتيجيتنا واستثماراتنا. مع الاستحواذ على webMethods وإطلاق IBM webMethods Hybrid Integration، نواصِل تركيزنا على الذكاء الاصطناعي والابتكار. يوضِّح تقرير Forrester رؤيتنا لدعم جميع عمليات التكامل من خلال طبقة تحكُّم واحدة، ويُشير إلى قدراتنا في خدمات الذكاء الاصطناعي للأتمتة التكيّفية.

استنادًا إلى إطلاقنا لخدمة IBM webMethods Hybrid Integration في فعالية IBM Think لعام 2025، يُسعدنا أن نشارك المزيد من الأخبار الرائعة التي تضاف إلى وتيرة ابتكارنا المتسارعة. خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، أطلقنا وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين وصفهم عملاؤنا بأنهم "مغيّرون لقواعد اللعبة"، وبوابة الذكاء الاصطناعي التي توفِّر نقطة تحكُّم واحدة للمؤسسات للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى طبقة تحكُّم موحَّدة لكل بيئة تشغيل، في أي مكان. خارطة الطريق لدينا مليئة بوكلاء ذكاء اصطناعي جُدُد عبر دورة الحياة الكاملة، ودعم خادم MCP، وكتالوج عالمي لأصول التكامل مُعاد تصميمه ليخدم الوكلاء كمستخدمين، بالإضافة إلى تحسينات قوية لتجربة المطورين مثل استوديو API Developer Studio الجديد. نحن ننمو ونبني ونستثمر. لا أحد يُجيد التكامل كما تفعل IBM. 

6 مجالات رئيسية أشارت إليها Forrester 

  1. قدرات التكامل الواسعة: كتبت Forrester مشيرةً إلى القدرات: "توفِّر webMethods دعمًا قويًا وواسعًا للتكامل عبر إدارة قوية لواجهات برمجة التطبيقات، وأنواع متعددة من وسطاء الرسائل، بالإضافة إلى حلول B2B تدعم التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، ونقل الملفات المُدار، وإدارة الشركاء مع تمكين الخدمة الذاتية للشركاء". وهذا يعني أن قادة تكنولوجيا المعلومات يمكنهم توحيد الأدوات المتفرقة وتقليل التعقيد على نطاق واسع. 
  2. الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: مدعومة بواسطة watsonx والتكامل العميق مع خدمات IBM الإضافية للذكاء الاصطناعي، تستفيد IBM webMethods Hybrid Integration من الذكاء الاصطناعي الموثوق به لدفع التحول المؤسسي. نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يحقق قيمة شاملة، وقد أشارت Forrester إلى "مساعدتنا بالذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة تطوير البرمجيات". من الأتمتة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، نحن نساعد الفرق على البناء بشكل أكثر ذكاءً وسرعة وبأخطاء أقل.
  3. تجربة مطور قوية (DX): أشارت Forrester إلى قدراتنا مثل "مصحح الأخطاء التدريجي، وإطار عمل للاختبار يدعم المحاكاة وتحليل تغطية الكود، بالإضافة إلى تصوُّر كامل للمعاملات من البداية للنهاية لدعم جودة الكود والعمليات". تمنح هذه الميزات المطورين الثقة لبناء عمليات التكامل المعقدة ونشرها بكفاءة.
  4. نجاح العملاء في صميم عملنا: ذكر تقرير Forrester أن IBM تقدِّم "دعمًا متفوقًا لاعتماد العملاء، من خلال مديري نجاح العملاء (CSMs) لكل عميل، ومنهجية تبنّي واضحة، وخدمات مدمجة لضمان تحقيق قيمة سريعة للعملاء الجُدُد، وغير ذلك". التزامنا تجاه عملائنا يضمن تحقيق قيمة أسرع وبناء علاقات أقوى وطويلة الأمد من أجل تحقيق النجاح المشترك.
  5. رؤية المنصة الموحَّدة: في تقييمها لاستراتيجيتنا، أشارت Forrester إلى أن "رؤية IBM هي دعم جميع أنماط التكامل من خلال طبقة تحكُّم واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي". ولتحقيق ذلك، قمنا ببناء طبقة التحكم الهجينة التي تساعد على إزالة العزلة بين الأنظمة، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقديم تجربة متكاملة بحق.
  6. التسعير البسيط والقابل للتوسع: في عالم يتسم بالتسعير المعقد وغير الواضح، أبرزت Forrester أن IBM "تقدِّم تسعيرًا بسيطًا يعتمد على حجم المعاملات". هدفنا هو تمكين العملاء من القدرة على التنبؤ والتوسع، ما يسهِّل على المؤسسات البدء بخطوات صغيرة والنمو بثقة.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى قادة التكنولوجيا 

إن تصنيف IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave هو أكثر من مجرد شارة. فنحن نرى في ذلك إشارة إلى أن رؤيتنا وتنفيذنا هما تمامًا ما يبحث عنه العملاء في سوق iPaaS اليوم. سواء أكنت تبني وكلاء وأدوات أتمتة، أم توسِّع الأنظمة عبر بيئات هجينة، أم تحوِّل التطبيقات القديمة إلى محركات نمو استثنائية، تُعَد IBM الخيار الأمثل لدعم جميع جوانب أعمالك.

لماذا يحب العملاء IBM webMethods Hybrid Integration 

إلى جانب إشادة المحللين، نفخر بتسليط الضوء على عملائنا حول العالم الذين يحققون نتائج تدعم نجاحهم.

  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] يمنحنا الاستقرار طويل المدى للتفوق على منافسينا في أوقات الرخاء والتحديات على حد سواء، إضافةً إلى المرونة للاستجابة بسرعة خاطفة لمتطلبات العملاء وطلبات الشركاء والتغييرات التنظيمية. لا أحد آخر يقدِّم منصات حلول بهذه القوة والشمولية". Haim Inger، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، شركة Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. اقرأ دراسة حالة Clal.
  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] يمثِّل شريان الحياة الذي يربطنا بعملائنا..." – Roman Poon، رئيس دعم التطبيقات لأنظمة الخدمات اللوجستية، PharmLog Pharma Logistik GmbH. اقرأ دراسة حالة PharmLog.
  • "نحن ندير بيئة معقدة ومتغيرة، وقد تمكَّنا من بناء عمليات أعمال متكاملة والحفاظ عليها مع مرور الوقت". Dave Laycock، كبير مهندسي البيانات، Nutrien. اقرأ دراسة حالة Nutrien.

ما الخطوة التالية 

نحن ممتنون لتقدير Forrester، ونود أن نشكر عملاءنا وشركاءنا وأفراد مجتمعنا الذين يواصلون دفع مسيرة نمونا.

مع التحولات السريعة في مشهد iPaaS، حان الوقت للتعرُّف أكثر على IBM webMethods Hybrid Integration واكتشاف كيف يمكننا مساعدة مؤسستك على تسريع الابتكار من خلال أساس تكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وحائز على جوائز.

هل تريد معرفة المزيد شخصيًا؟ انضم إلى مجتمع IBM المبتكر في IBM TechXchange بمدينة أورلاندو من 6 إلى 9 أكتوبر، لتعيش أجواء الطاقة والحماس وتتعرَّف على لمحة عمّا هو قادم.

استكشِف IBM webMethods Hybrid Integration
انضم إلينا في IBM TechXchange 2025 في أورلاندو

لا تدعم Forrester أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية استنادًا إلى التقييمات الواردة في تلك المنشورات. تعتمد المعلومات على أفضل المصادر المتاحة. وتعكِس الآراء الحكم في وقتها، وهي قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات، اقرأ عن موضوعية Forrester هنا .

