®IBM TS7700 هو حل أشرطة افتراضية من ®IBM Z يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية تخزين الكائنات لبيانات ® Z.
جديد IBM TS7780 مكتبة الأشرطة الافتراضية TS7780، وهي أحدث جيل من العائلة، تعمل بسرعات الأقراص أو أقراص SSD مع الحفاظ على التوافق مع عمليات الأشرطة الموجودة. يوفر مرفق اتصال الشبكة الخاص بشبكة IBM TS7780 إمكانية الوصول من أي مضيف إلى جميع بيانات وحدة التخزين المنطقية ومخزن الكائنات في الشبكة، مما يدعم استمرارية الأعمال الفائقة. تم تصميم الجيل الثامن مع معالجات ®Power9 وذاكرة التخزين المؤقت للقرص IBM FlashSystem 5300، مما يوفر سعة أقراص أكثر كثافة في الأداء, بالإضافة إلى تحسين اقتصاديات التخزين وأمان البيانات في بيئات التخزين مهمة حساسة هجينة.
تدعم عائلة TS7700 أيضًا IBM Enterprise Tape Drives.
تعلم كيف TS7700 الامتثال الامتثال تحقق من الصحة IBM محاكاة افتراضية محرك القدرات TS7700 بالنسبة لمتطلبات وشروط القاعدة 17 أ-4 (و) من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات
صُمم TS7780 ليضاهي IBM Z مهمة حساسة القدرات، ويجمع TS7780 بين الأداء الذي تتميز به عمليات التخزين القائمة على الأقراص مع سعة وقابلية التثبيت للشريط المادي لتوفير توفر عالٍ للتخزين.
سايبر ®درع مرن مع نقل آمن للبيانات وحلول نقل البيانات القائمة على السحابة القائمة على التعافي من الكوارث والتكرار الكامل عبر ما يصل إلى 8 مجموعات متميزة، وحلول متعددة للفجوات الهوائية للعزل المادي للأنظمة.
IBM يدمج TS7780 الآن ما يصل إلى 256 كائنًا من كائنات السحابة مع ®DS8000 كائنات التخزين للوصول إلى أي كائن في الشبكة من أي كائن TS7780 بغض النظر عما إذا كانت المعلومات التكنولوجية لديها نسخة من الكائن.
التشغيل دون انقطاع. يوفر TS7780 تكوين شبكة السحابة السحابة ذات 8 اتجاهات التي تقوم بالتبديل التلقائي والتكرار الكامل والتبديل/التعويض عن الفشل/التعافي السريع في غضون 0 ثانية تقريبًا.
حساسة حساسة حلول التخزين من خلال مجموعة متنوعة من التكوينات المرنة المثبتة على الرفوف والرفوف ذات السعة ونماذج الأداء العالي للشركات من جميع الأحجام.
احصل على سعة أداء أفضل، وزمن انتقال أقل، وسعة أصلية تصل إلى 2.6 بيجابايت. لاحظ أن درج فلاش واحد قائم على أقراص SSD يوفر أداءً مساوياً أو أفضل من 10 أدراج قائمة على أقراص HDD في وحدة تخزين 2U فقط.
حررت نسبة الضغط 5:1 من IBM TS7700 5:1 من سعة التخزين، مما أدى إلى خفض التكلفة لكل تيرابايت وإتاحة مساحة للنمو على مدار السنوات الثلاث القادمة.
تستخدم Bradesco نظام بيانات المؤسسة IBM DS8950F من IBM DS8950F مع 12 شبكة ثنائية الاتجاه من مكتبات الأشرطة TS7700، كل منها مزود بذاكرة تخزين مؤقت سعة 240 تيرابايت، متصلة بمكتبات الأشرطة.
تم تصميم ميزة الاتصال الشبكي للمساعدة في الحفاظ على توفر البيانات، حتى في حالة انقطاع أحد المواقع البعيدة؛ يمكن تكوين ما يصل إلى ثمانية أنظمة TS7780 للمشاركة في بيئة الشبكة. تساعد هذه الوظيفة في الحفاظ على التوافر أثناء الصيانة المخطط لها أو ترقيات الخدمة أو النظام أو الانقطاعات غير المتوقعة وتساعد على تجنب النقل المادي لخراطيش الأشرطة في حالة وقوع كارثة.
وبالإضافة إلى حل ذاكرة التخزين المؤقت التقليدي لمحرك الأقراص الصلبة HDD، تم إعادة تصميم الإصدار المدمج مع أدراج ذاكرة التخزين المؤقت القائمة على أقراص SSD لدعم ما يصل إلى 2.66 بيكسل من السعة الأصلية مع توفير صالات تخزين مؤقت محسنة مقارنة بالحل القائم على محرك الأقراص الصلبة. سيساعد ذلك على تقليل أوقات معالجة الدُفعات، وكذلك تحسين التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات الإدارية لوقت الانتقال IBM Z أحمال التشغيل الحساسة.
يوفر TS7780 خياراً أصغر حجماً وأقل تكلفة للمبتدئين. نشر نشر مرن لمجموعة مرنة من جميع الأحجام ذات الاحتياجات المختلفة. يتم تسليم القدرات القوية للأشرطة الافتراضية TS7780 كحلول أرفف معبأة مسبقًا أو تكوينات أرفف قياسية *19 بوصة من الصناعات القياسية التي يوفرها العميل. (* ستتوفر خيارات رفوف العملاء مقاس 19" بوصة في النصف الثاني من عام 2025),
تبسيط حركة البيانات وتسريعها مع توفير وفورات في استخدام وحدة المعالجة المركزية IBM Z مع ®DS8000 Object تخزين. يستخدم ®DS8000 تدرج السحابة الشفاف (TCT) لحركة بيانات كائنات DFSMShsm إلى TS7780، ومشاركة كل من بيانات وحدة التخزين المنطقية ®FICON وبيانات الكائنات DS8900F على نفس مجموعة TS7780.
الاستفادة من تدرج السحابة الشفافة (TCT) لتخزين بيانات الأشرطة الافتراضية في البيانات العامة أو سحابة خاصة. قد يؤدي النقل المباشر للبيانات بدون خادم من TS7780 إلى السحابة إلى تحسين كفاءة الأعمال مع تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية. عندما يتم تخزين البيانات في السحابة من قبل مجموعة، فإن جميع المجموعات في الشبكة التي تم تمكين السحابة-المتصلة-المتصلة لديها حق الوصول إلى هذا الكائن تخزين مثيل.
قم بزيادة السعة بزيادات قدرها 20 تيرابايت و100 تيرابايت بشكل متزامن على النظام الفرعي الجديد لذاكرة التخزين المؤقت TS7780 الجديد الذي يوفر الآن ذاكرة تخزين مؤقت اختيارية قائمة على أقراص التخزين المؤقت SSD الوميضية فقط مع ما يصل إلى 2.6PBs من السعة الأصلية مع سعة تخزين مؤقتة فائقة السعة.
يتلقى TS7780 الآن البيانات المشفرة من المضيف، بدعم من ®FICON التقنية التي تحمي تكنولوجيا المعلومات أثناء التنقل عبر الشبكة عبر الإيثرنت. وأخيراً، يساعد في تأمين البيانات الحساسة أثناء التخزين مع دعم التشفير القائم على القرص والشريط. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم جهاز TS7780 الجديد 32 جيجا بايت ®FICON وسيدعم قريبًا (النصف الثاني من عام 2025) ®نقطة نهاية التشفير FICON.
اختر من بين محركات ضغط متعددة من أجل مطابقة مجموعة متنوعة من العوامل مثل حالة الاستخدام وحجم الكتلة ومتطلبات الأداء مع السمات الفريدة لكل خوارزمية ضغط. الخيارات هي الضغط القياسي المدمج في محولات ®FICON المستخدمة من قبل TS7780، وضغط LZ4 وخوارزميات ضغط ZSTD. وأخيرًا، أضافت IBM ®DS8000 القدرات لضغط البيانات قبل نقلها عبر TCP/IP Connection إلى أنظمة TS7780/70/60 المهيأة كأهداف Object Storage متوقعًا أن تكون النفقات الرأسمالية بنسبة 55% والنفقات التشغيلية على مدى 3 سنوات بنسبة 44%.
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