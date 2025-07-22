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أظهِر معرفتك بالتوافر، والاسترداد، وقابلية التوسُّع، مع اختبار قدرتك على العمل باستخدام HADR، وpureScale، وإمكانات النسخ الاحتياطي والاستعادة في Db2.
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