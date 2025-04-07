تُتيح متطلبات مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) لمزودي خدمات السحابة (CSPs) إثبات قدرتهم على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).

تتضمن مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) قسمًا للحوكمة مصممًا لدعم التنفيذ الفعَّال والشفاف وإدارة وتطوير المدونة. ونتيجةً للرأي الإيجابي الصادر عن مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، تمت الموافقة رسميًا على القانون من قِبَل هيئة حماية البيانات البلجيكية في مايو 2021.

لقد كانت مدونة السلوك السحابية للاتحاد الأوروبي (EU Cloud CoC) أداة حاسمة في مواءمة قطاع السحابة مع التدابير الفنية والتنظيمية الصارمة من أجل تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بفاعلية. وبجانب كونها دليلًا على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لمزودي خدمات السحابة، فإن هذه الأداة الفريدة تُعَد حماية مهمة لمستخدمي السحابة في الاتحاد الأوروبي.



التقارير والوثائق الأخرى

خدمات IBM Cloud التي تم التحقق من امتثالها مع ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) (معرِّف التحقق 2023LVL02SCOPE5316).