يمكنك اختيار خطط IBM® Aspera® on Cloud التي تناسب احتياجات عملك بصورة أفضل من بين 3 خطط. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة باستخدام الخدمة ولا تشمل أي ضرائب مطبَّقة.
السرعة هي الأهم: عزِّز سرعة نقل بياناتك بما يصل إلى 100 ضعف باستخدام IBM Aspera.
هل ترغب في معرفة مدى سرعة نقل الملفات الكبيرة أو مجموعات البيانات؟ جرّب حاسبتنا لترى مدى تفوّق Aspera، حتى على الشبكات الصعبة. اختبر الفرق في السرعة الآن.
تقدِّم IBM Aspera إصدارًا مخصص للمؤسسات من Aspera on Cloud بالإضافة إلى خيارات البرامج المُدارة ذاتيًا، مثل IBM Aspera Enterprise و faspio Gateway.
مزوَّد بمساحات عمل غير محدودة، و150 سياسة لحذف الملفات، والوصول إلى مجموعة برامج IBM Aspera Enterprise، والمزيد. الإصدار Premium هو الأفضل للمؤسسات التي تعمل على مشاريع كبيرة الحجم وتبحث عن تسريع سير العمل المتقدم.
عدد غير محدود من مستخدمي خدمة النقل، وعمليات تثبيت غير محدودة لتطبيقات الويب من IBM Aspera، وبرامج العميل، والوكلاء، وبوابات HTTP.
برنامج Aspera خفيف الوزن المستند إلى نظام Unix مع بروتوكول Aspera fasp. وهو يوفِّر الدعم ثنائي الاتجاه ومتعدد الجلسات لتدفق البيانات.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
** القيمة المرجعية الأمريكية القياسية.