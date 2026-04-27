إن تطبيق IBM Aspera® Enterprise WebApps هو تطبيق ويب حديث يجمع بين التعاون عالي السرعة في الملفات وتسليم البيانات في تجربة واحدة. فهو يوحّد إمكانات Aspera الأساسية التي كانت تُقدَّم سابقًا من خلال تطبيقات متعددة، بحيث يمكن للفرق مشاركة مجموعات البيانات الكبيرة وتوزيعها وإدارتها بشكل أكثر كفاءة عبر البيئات المحلية والسحابة والبيئات المختلطة.