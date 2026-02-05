تُتيح IBM Aspera عمليات نقل سريعة وآمنة عبر سلسلة توريد الوسائط.
تقدِّم Knox Media Hub خدماتها لمالكي المحتوى، وهيئات البث، والموزعين، وحاملي حقوق البث الرياضي الذين يديرون كميات كبيرة من أصول الوسائط عالية القيمة. تنتقل هذه الأصول باستمرار عبر سلسلة توريد الوسائط لأغراض التوطين، وإدارة الإصدارات، وما بعد الإنتاج، والتسليم إلى منصات البث الرقمي والبث التليفزيوني.
بصفتها منصة لإدارة وتوزيع أصول الوسائط سحابية الأصل، كان على Knox Media Hub ضمان إمكانية نقل تيرابايتات من ملفات 4K وUHD الحساسة للوقت على مستوى العالم بأقصى سرعة وموثوقية وأمان. وقد أدَّت طرق نقل الملفات التقليدية إلى تأخيرات وتعقيد تشغيلي ومخاطر.
لتحقيق مهمتها "كحلقة وصل" تربط بين سلسلة توريد الوسائط، كانت Knox Media Hub بحاجة إلى حل نقل عالي السرعة بمستوى مؤسسي يمكن دمجه مباشرةً في منصتها والعمل بشكل موثوق به على نطاق عالمي لدعم مهام سير عمل الوسائط القائمة على السحابة.
دمجت Knox Media Hub منصة IBM® Aspera® مباشرةً في منصتها لإزالة العوائق في نقل الملفات وتبسيط عمليات الوسائط. يمكن للمستخدمين رفع المحتوى وتوزيعه وتسليمه دون مغادرة مكتبة الوسائط الخاصة بهم، باستخدام خدمات Aspera مثل Aspera on Cloud وASCP وShares Servers وNode-to-Node Push.
يُتيح التكامل رفع الملفات وتحميلها بسرعة كجزء من مهام سير العمل المؤتمتة، ما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويساعد على تخفيف العبء التشغيلي. يمكن للعملاء اختيار طريقة النقل الأنسب لاحتياجاتهم عبر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، بينما تحصل فِرق العمليات على رؤية دقيقة لكل عملية نقل.
من خلال دمج Aspera كميزة أصلية، تمكَّنت Knox Media Hub من تحويل نقل الملفات من مهمة مستقلة إلى جزء سلس وغير مرئي من مهام سير عمل الوسائط السحابية الشاملة.
باستخدام IBM Aspera، تُتيح Knox Media Hub نقل الملفات بسرعة عالية على نطاق عالمي مباشرةً من منصتها. يمكن نقل ملفات الوسائط بأي حجم بأمان وموثوقية، ما يساعد العملاء على تقليل أوقات التسليم ودعم مهام سير عمل الوسائط القائم على السحابة.
تمكَّن العملاء الذين يستخدمون Knox Media Hub من زيادة الإنتاجية التشغيلية بما يصل إلى أربعة أضعاف باستخدام مستويات التوظيف نفسها. تساعد عمليات النقل الأسرع هيئات البث والاستوديوهات والموزعين على الالتزام بالمواعيد النهائية للتسليم، وتحسين التعاون مع الشركاء، والعمل بكفاءة على نطاق واسع.
يدعم الحل قدرة Knox Media Hub على التوسع وفق طلب العملاء مع الحفاظ على أداء ثابت وجودة خدمة عالية عبر العمليات العالمية.
تُعَد Knox Media Hub منصة سحابية تدعم سلسلة توريد الوسائط من البداية إلى النهاية. وتمكِّن المؤسسات الإعلامية من استيراد وإدارة وتحويل وتوزيع أصول الوسائط من واجهة واحدة لمهام سير عمل الوسائط القائمة على السحابة.
اكتشِف كيف تمكِّن IBM Aspera من نقل الملفات بسرعة عالية على نطاق عالمي لمهام سير عمل الوسائط القائمة على السحابة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، يناير 2026. تُعَد IBM وشعار IBM وAspera هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة .IBM Corp في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.