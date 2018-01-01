مشاركة الملفات للتصنيع

غالبًا ما تتضمن عمليات التصنيع تصميمات معقدة ونماذج CAD معقدة ومواصفات تفصيلية وغيرها من ملفات البيانات التي يجب مشاركتها مع فرق العمل المنتشرة حول العالم. ومع ذلك، فإن بروتوكولات النقل المستندة إلى TCP (مثل FTP و HTTP) بطيئة وغير آمنة.

IBM Aspera العنوان هذه التحديات من خلال توفير عمليات نقل عالية السرعة وإمكانية وصول عالمية وأمان قوي. تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تسريع سير العمل وتعزز التعاون وتعزز حماية البيانات أثناء النقل وفي حالة السكون.​ تقدم IBM Aspera من IBM البرامج اللازمة من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال الملفات بأقصى سرعة. يتم تقديمها كبرنامج مُدار ذاتيًا أو كخدمة كخدمة أو كنموذج مختلط، فإن تعدد استخدامات IBM Aspera يجعل من تكنولوجيا المعلومات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.