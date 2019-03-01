لزيادة الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب أو تحريرها وتحسينها في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الخام أو إنشاءات الألعاب. ومع ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا، وملفات الرسومات، والرموز وغيرها كبيرة للغاية، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فرق ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في المشاريع في مجال الإعلام والترفيه.



IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.