¿Qué son los controladores de almacenamiento?

Un controlador de almacenamiento es un componente crítico del sistema de almacenamiento de datos de una computadora que se emplea para gestionar el intercambio de datos entre la unidad central de procesamiento (CPU) y los dispositivos de almacenamiento como unidades de disco duro (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y módulos flash de memoria rápida no volátil (NVMe).
La cantidad de datos que producen los seres humanos es asombrosa. A partir de 2024, la esfera de datos global estimada registra la enorme cifra de 149 zettabytes, con proyecciones que aumentan a 181 zettabytes de datos para fines de 2025.
Para poner eso en perspectiva, un zettabyte singular es el equivalente a 1000 exabytes, 1000 millones de terabytes o 1 billón de gigabytes. Dicho de otra manera, un zettabyte equivale a 250 mil millones de DVD.
Es decir, la gestión de datos es un componente importante de todos los sistemas informáticos, incluidos los centros de datos empresariales, las plataformas en la nube, los dispositivos IoT y las plataformas digitales. Pero no todos los datos se crean de la misma manera.
Gran parte de los datos que creamos son transitorios, previstos para usarse y desecharse en un momento, mientras que otros tipos son más duraderos. Algunos datos se conservan para almacenamiento y recuperación a mediano plazo, mientras que otros tipos se conservan con fines de archivo o copia de seguridad a largo plazo.
Según el propósito de los datos creados y almacenados, diferentes tipos de medios de almacenamiento son más adecuados que otros. Desde opciones simples como disquetes y unidades flash USB hasta opciones robustas y complicadas como sistemas de red de área de almacenamiento (SAN) y almacenamiento conectado a la red (NAS), las computadoras dependen de controladores de almacenamiento (también conocidos como controladores de disco o procesadores de almacenamiento) para escribir y recuperar datos entre los dispositivos de almacenamiento y la CPU principal de la computadora.
En la mayoría de los casos, las tarjetas controladoras de almacenamiento son unidades de hardware físico, a veces integradas directamente en la placa del sistema de una computadora. Sin embargo, cuando se trata de máquinas virtuales (VM) u otros entornos virtualizados, se puede emplear un controlador de almacenamiento virtual basado en software para simular la función de un controlador físico. En estos tipos de sistemas informáticos, los controladores de almacenamiento virtualizados son componentes del software de hipervisor general que se utiliza para gestionar los recursos de almacenamiento agrupados desde múltiples dispositivos físicos.
Estos son los componentes principales de un controlador de almacenamiento:
Al facilitar la transferencia de datos, los controladores de almacenamiento realizan varias tareas para usar los beneficios de cualquier medio de almacenamiento en particular. También mitigan varios desafíos y obstáculos potenciales que podrían impedir que un sistema informático optimice completamente sus capacidades de almacenamiento.
Para lograr un acceso fluido y eficiente al almacenamiento, las principales funcionalidades de un controlador de almacenamiento incluyen lo siguiente:
Los controladores de almacenamiento se pueden dividir en dos grupos principales según su interfaz o función.
Si bien todos los controladores de almacenamiento son responsables de gestionar la comunicación entre la CPU y los dispositivos de almacenamiento, cada tipo está especializado para propósitos y entornos únicos.
Diseñados específicamente para la compatibilidad de interfaz, algunos controladores de almacenamiento basados en interfaz incluyen lo siguiente:
Los controladores SAS también son adecuados para conectar en cadena varios dispositivos de almacenamiento, lo que los convierte en una buena opción para operaciones que valoran las soluciones escalables. En estas situaciones, se puede emplear un componente de hardware llamado expansor SAS para aumentar la cantidad de unidades de disco SAS o SATA que puede aceptar el adaptador de bus host (HBA) de un sistema.
Los controladores basados en funciones están diseñados para alojar dispositivos de almacenamiento según los protocolos de interfaz y la funcionalidad prevista. Estos son algunos ejemplos:
