¿Qué son los controladores de almacenamiento?

La cantidad de datos que producen los seres humanos es asombrosa. A partir de 2024, la esfera de datos global estimada registra la enorme cifra de 149 zettabytes, con proyecciones que aumentan a 181 zettabytes de datos para fines de 2025.

Para poner eso en perspectiva, un zettabyte singular es el equivalente a 1000 exabytes, 1000 millones de terabytes o 1 billón de gigabytes. Dicho de otra manera, un zettabyte equivale a 250 mil millones de DVD.

Es decir, la gestión de datos es un componente importante de todos los sistemas informáticos, incluidos los centros de datos empresariales, las plataformas en la nube, los dispositivos IoT y las plataformas digitales. Pero no todos los datos se crean de la misma manera.

Gran parte de los datos que creamos son transitorios, previstos para usarse y desecharse en un momento, mientras que otros tipos son más duraderos. Algunos datos se conservan para almacenamiento y recuperación a mediano plazo, mientras que otros tipos se conservan con fines de archivo o copia de seguridad a largo plazo.

Según el propósito de los datos creados y almacenados, diferentes tipos de medios de almacenamiento son más adecuados que otros. Desde opciones simples como disquetes y unidades flash USB hasta opciones robustas y complicadas como sistemas de red de área de almacenamiento (SAN) y almacenamiento conectado a la red (NAS), las computadoras dependen de controladores de almacenamiento (también conocidos como controladores de disco o procesadores de almacenamiento) para escribir y recuperar datos entre los dispositivos de almacenamiento y la CPU principal de la computadora.