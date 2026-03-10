¿Qué es la evaluación de modelos?

Algunos modelos abordan los “problemas de clasificación”, lo que significa que dividen el mundo en categorías. Las métricas de clasificación son igualmente imprecisas. La precisión del modelo es bastante intuitiva: toma el número de predicciones correctas y lo divide por el número total. (En el aprendizaje automático, la palabra “predicción” se refiere a las conjeturas educadas que hacen los modelos, incluso si la suposición es sobre algo que está sucediendo ahora, en lugar de en el futuro).

El problema con la precisión del modelo es que un número elevado puede llevar a los stakeholders a una falsa sensación de seguridad. Un modelo diseñado para detectar un evento poco frecuente, pero catastrófico (por ejemplo, un tipo concreto de cáncer) podría clasificar automáticamente todas las exploraciones como negativas. Recibiría una alta precisión del modelo, porque el 99.99 % de esas lecturas negativas serían correctas. Pero esta alta precisión sería un consuelo para el paciente que recibió el raro falso negativo. El modelo era preciso desde el punto de vista técnico, pero no cumplió su función.

Resulta útil desglosar el rendimiento de un modelo de clasificación según los tipos de predicciones, o conjeturas fundamentadas, que realiza. En una tarea de clasificación binaria, como la detección del cáncer, hay cuatro resultados posibles (cuando se presenta en una cuadrícula de 2x2, este marco a menudo se denomina “matriz de confusión”):

Verdaderos positivos (cáncer detectado con precisión) Verdaderos negativos (cáncer descartado con precisión) Falsos positivos (cáncer detectado, pero esto fue inexacto) Falsos negativos (cáncer no detectado y esto fue inexacto)

Ya se puede empezar a entender por qué vale la pena desglosar estas categorías. Un diagnóstico de cáncer falso positivo sin duda sería traumático, hasta que pruebas adicionales revelaran que el episodio fue un susto médico. Pero una lectura falsa negativa puede ser fatal.

Los profesionales de la ciencia de datos han desarrollado una serie de submétricas para sondear el desempeño de los clasificadores y evaluar las relaciones entre los cuadrantes de la matriz de confusión.

La métrica llamada precisión pregunta: de todas las predicciones positivas que hizo un clasificador, ¿cuántas fueron correctas?

Un algoritmo de reconocimiento de imágenes montado en un automóvil pasa 10 intersecciones en un recorrido de prueba, seis de las cuales tienen señales de alto. Sin embargo, decir que un modelo “captó las seis señales de alto” sería evitar diferencias potenciales clave en la precisión. Si marcó las seis con precisión y no produjo falsos positivos, entonces tuvo una precisión de 6/6 o del 100 %. Sin embargo, si marcó esas seis, pero también alucinó cuatro señales de alto que no estaban allí, su precisión fue solo del 6/10, o un mero 60 %.

La métrica llamada recuperación (también conocida como “tasa positiva verdadera”) mide algo sutilmente diferente. La recuperación pregunta, de todas las señales de alto que efectivamente estaban allí, ¿cuántas captó el modelo?

Imagine otro recorrido de prueba con 100 intersecciones, 50 de las cuales tienen señales de alto. Un modelo que capte 30 de estas señales de alto tendría una recuperación del 60 %; 40 de estos, 80 %; y así sucesivamente. (La recuperación no se preocupa por las falsas alarmas, por lo que en teoría uno puede “jugar” con la recuperación el 100 % enseñando a un modelo a ver señales de alto en todas partes).

Estas dos métricas, la precisión y la recuperación, existen en tensión. Un ingeniero que intente mejorar la recuperación podría excederse y crear un modelo que genere falsos positivos con demasiada frecuencia. A menudo, ajustar un modelo consiste en encontrar un equilibrio entre una mayor recuperación (captar todo el fenómeno que se busca detectar) y una menor precisión (ir más allá de lo deseado y captar también falsos positivos).

Para encontrar este equilibrio, los profesionales de machine learning a menudo usan una métrica llamada puntuación F1, que es una “media armónica” de precisión y recuperación. (Una media armónica difiere del promedio más tradicional en que se ve afectada de manera desproporcionada por valores bajos. Por lo tanto, una puntuación F1 disminuye rápidamente si la precisión o la recuperación son bajas).

Una puntuación F1 perfecta sería 1.0, pero desafortunadamente no existe una guía única para lo que es una puntuación F1 suficientemente alta, y el contexto es muy importante.2 Lo que está claro es que una puntuación F1 más alta es mejor. Cuanto más cerca de 1.0, mejor puede este modelo detectar eficazmente lo que debe, al tiempo que minimiza los falsos positivos y los falsos negativos.3