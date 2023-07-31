Esta es la primera parte de un serie de blogs de cinco partes sobre la modernización de mainframe.

Ya cubrimos cómo la modernización del mainframe no es solo para la industria financiera, entonces, ¿por qué no abordar el tema de una vez? Los mayores desafíos de modernización del mundo se concentran en la industria bancaria.

Antes de Internet y la computación en la nube, y antes de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles, los bancos realizaban pagos a través de pasarelas de liquidación electrónica masivas y operaban mainframes como sistemas de registro.

Las empresas de servicios financieros se consideran instituciones porque gestionan y mueven los aspectos centrales de nuestro sistema económico global. Y el corazón palpitante de las instituciones financieras es el mainframe de IBM.

Los bancos tienen más que ganar si tienen éxito (y más que perder si fracasan) en llevar su aplicación de mainframe y patrimonios de datos a los estándares modernos de flexibilidad, agilidad e innovación similares a la nube para satisfacer la demanda de los clientes.