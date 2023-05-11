Esta es la segunda parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe.
Cuando escuche la frase “modernice sus aplicaciones de mainframe con la nube”, es probable que lo primero que le venga a la mente sea la migración. No tan rápido. Cuando se eliminan los conceptos erróneos, migrar fuera del mainframe rara vez es el mejor enfoque. Los mainframes actuales son increíblemente rápidos, escalables y confiables, ya que muchos mainframes en funcionamiento llevan décadas operando sin ningún tiempo de inactividad. Así es. No cinco nueves. No seis nueves. Todos los 9: estamos hablando de un tiempo de actividad del 100 %. No es de extrañar que dos tercios de las empresas Fortune 100 dependan de sus grandes sistemas informáticos para sus transacciones de misión crítica. Bancos, aerolíneas, compañías de seguros, minoristas: la lista continúa. La economía global depende de los mainframes, cada minuto de cada día. Pero (y sabía que había un pero) estas mismas empresas están en medio de transformaciones digitales. Las nuevas presiones económicas y de los clientes los obligan a innovar y repensar cómo aprovechar la tecnología para ofrecer valor al cliente. Tales transformaciones incluyen invariablemente la nube y, cuando lo hacen, la modernización del mainframe pronto entra en la conversación. Si bien a AWS, Microsoft Azure y otros proveedores de la nube les encantaría que todas las cargas de trabajo se ejecutaran en sus nubes, se dan cuenta de que la mayoría de los clientes de mainframe estarían mejor atendidos con una estrategia de colaboración mainframe/nube. IBM, el único proveedor de mainframe que queda y un proveedor de nube por derecho propio, también aboga por unir mainframes y nubes para satisfacer las necesidades digitales modernas de las empresas que han dependido de la plataforma mainframe durante tantos años. ¿Sigue pensando que la modernización de las aplicaciones de mainframe significa necesariamente migración? Echemos un vistazo a los diversos escenarios de colaboración de mainframe/nube para ver cuál es la mejor manera de proporcionar valor, ahorrar dinero y, sobre todo, lograr los objetivos centrados en el cliente de la transformación digital.
Para algunas empresas con mainframes, la modernización puede no ser una prioridad. Siguiendo el dicho "si no está mal, no lo arregle", algunas aplicaciones mainframe continúan funcionando, proporcionando tanto valor hoy como cuando eran nuevas. Dejar estas aplicaciones intactas puede ser la mejor decisión empresarial, pero también podría ralentizar la capacidad de la organización para innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Es importante sopesar los pros y los contras de hacer cualquier cambio frente a mantener el statu quo. En otras situaciones, las iniciativas de modernización de aplicaciones de mainframe implican actualizar o reemplazar aplicaciones antiguas en el mainframe con aplicaciones de mainframe nuevas o reelaboradas. Sin embargo, lo más probable es que la modernización de mainframe requiera alguna combinación de capacidades de mainframe y basada en la nube que trabajen conjuntamente. La refactorización de las aplicaciones de mainframe para que se ejecuten en la nube es una estrategia de modernización que a veces se considera. Convierta COBOL a Java, por ejemplo, para ejecutar tal cual en la nube o como parte de una iniciativa de rearquitectura nativa de la nube. Reducir los costos de MIPS de mainframe suele ser una motivación empresarial para trasladar algunas o todas las aplicaciones a la nube. "Los clientes quieren hacer más con menos", explica Steven Steuart, mainframe de AWS WW GTM. "Nuestros clientes pueden transformarse con AWS (por ejemplo, para reducir el consumo de MIPS), procesar en mainframe y consumir en AWS".
Las empresas utilizan mainframes tanto para ejecutar aplicaciones como para almacenar datos. Las consideraciones de modernización para cada propósito suelen ser diferentes. Abordar si es mejor el mainframe o la nube como una cuestión de qué herramienta es la adecuada para cada trabajo es fundamental para tomar decisiones de modernización rentables. Dejar el procesamiento de transacciones centrales en el mainframe, por ejemplo, es una decisión sencilla y de bajo riesgo, mientras que ejecutar cargas de trabajo como aplicaciones de analytics y experiencia del cliente en la nube reducirá los costos y aprovechará todo el potencial de los servicios basados en la nube. De hecho, en muchas situaciones, la pregunta es menos sobre dónde se ejecutan las aplicaciones y más sobre los datos. Por ejemplo, admitir aplicaciones móviles con datos de mainframe puede resultar caro y lento debido a los costos de procesamiento del mainframe, los costos de transporte de datos y los problemas de latencia de la red. La replicación selectiva de los datos del mainframe en la nube para permitir el acceso de solo lectura puede resolver estos problemas, pero solo es adecuada cuando el acceso en tiempo real a los datos no es tan importante. La inferencia en tiempo real más cercana a donde residen los datos es una ventaja competitiva que proporciona el moderno mainframe IBM z16. En otras situaciones, el objetivo es ampliar el acceso a los datos del mainframe a las aplicaciones y servicios basados en la nube. Por lo tanto, las organizaciones pueden aprovechar el valor de los datos en el mainframe en todo su ámbito de TI.
A medida que la generación boomer de desarrolladores de mainframe se retira, las organizaciones basadas en mainframe deben revitalizar una nueva fuerza laboral. Sin embargo, estos profesionales no quieren sentarse frente a terminales de pantalla verde. Quieren trabajar con herramientas de desarrollo modernas en un entorno moderno basado en la nube. Ingrese a IBM Wazi Developer for Workspaces. Wazi es un entorno de desarrollo con un IDE basado en navegador que los desarrolladores y evaluadores pueden usar para crear, probar y ejecutar aplicaciones de mainframe desde cualquier lugar. AWS, por ejemplo, está totalmente comprometido con Wazi. "Wazi de IBM está disponible hoy en el mercado de AWS como parte de la oferta Z and Cloud Modernization Stack de IBM", señala Steuart de AWS. Wazi aborda el problema generacional de habilidades de mainframe al ofrecer una experiencia moderna para los desarrolladores que trabajan con aplicaciones de mainframe z/OS en la nube. Además, IBM ha implementado IBM Wazi as a Service en IBM Cloud, llevando el desarrollo y las pruebas como servicio de z/OS a la nube por primera vez. "Los desarrolladores ahora tienen fácil acceso a herramientas de desarrollo modernas y servicios innovadores en la nube híbrida", dijo Andy Bradfield, vicepresidente de IBM Z Hybrid Cloud. “Y con nubes híbridas, pueden mantener sus aplicaciones donde sea necesario: en la nube, on premises y en el perímetro”.
Además de IBM y los principales proveedores de la nube, existe todo un ecosistema de proveedores, tanto jóvenes como maduros, que ofrecen herramientas y plataformas para ayudar a las empresas a modernizar sus aplicaciones mediante el uso de la nube. Algunos proveedores se centran en las herramientas de DevOps. Otros sobre la integración del mainframe a la nube. DataOps y otras herramientas de datos modernas también están disponibles en muchos ISV. Como resultado, el número de empresas basadas en mainframe que buscan migrar fuera de la venerable plataforma está disminuyendo a medida que queda cada vez más claro que los mainframes son una parte integral y esencial del mundo moderno basado en la nube. Para obtener más información, vea las otras publicaciones de esta serie:
