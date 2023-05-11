Esta es la segunda parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe.

Cuando escuche la frase “modernice sus aplicaciones de mainframe con la nube”, es probable que lo primero que le venga a la mente sea la migración. No tan rápido. Cuando se eliminan los conceptos erróneos, migrar fuera del mainframe rara vez es el mejor enfoque. Los mainframes actuales son increíblemente rápidos, escalables y confiables, ya que muchos mainframes en funcionamiento llevan décadas operando sin ningún tiempo de inactividad. Así es. No cinco nueves. No seis nueves. Todos los 9: estamos hablando de un tiempo de actividad del 100 %. No es de extrañar que dos tercios de las empresas Fortune 100 dependan de sus grandes sistemas informáticos para sus transacciones de misión crítica. Bancos, aerolíneas, compañías de seguros, minoristas: la lista continúa. La economía global depende de los mainframes, cada minuto de cada día. Pero (y sabía que había un pero) estas mismas empresas están en medio de transformaciones digitales. Las nuevas presiones económicas y de los clientes los obligan a innovar y repensar cómo aprovechar la tecnología para ofrecer valor al cliente. Tales transformaciones incluyen invariablemente la nube y, cuando lo hacen, la modernización del mainframe pronto entra en la conversación. Si bien a AWS, Microsoft Azure y otros proveedores de la nube les encantaría que todas las cargas de trabajo se ejecutaran en sus nubes, se dan cuenta de que la mayoría de los clientes de mainframe estarían mejor atendidos con una estrategia de colaboración mainframe/nube. IBM, el único proveedor de mainframe que queda y un proveedor de nube por derecho propio, también aboga por unir mainframes y nubes para satisfacer las necesidades digitales modernas de las empresas que han dependido de la plataforma mainframe durante tantos años. ¿Sigue pensando que la modernización de las aplicaciones de mainframe significa necesariamente migración? Echemos un vistazo a los diversos escenarios de colaboración de mainframe/nube para ver cuál es la mejor manera de proporcionar valor, ahorrar dinero y, sobre todo, lograr los objetivos centrados en el cliente de la transformación digital.