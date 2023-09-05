¿Mainframe y la nube? Es fácil con código abierto

Esta es la cuarta parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe.
El secreto para integrar el mainframe en los entornos informáticos modernos y centrados en la nube actuales es hacer que la experiencia de trabajar con el mainframe sea como la experiencia de trabajar fuera del mainframe, especialmente la experiencia de desarrollador (DX).
Históricamente, trabajar en el mainframe era una experiencia completamente diferente del mundo distribuido. Los mainframes contaban con terminales de pantalla verde (o emuladores de terminal), herramientas y lenguajes de programación específicos para mainframes, y formas completamente diferentes de organizar y acceder a los datos, gestionar la seguridad y aprovechar cualquier funcionalidad a nivel del sistema operativo.
Sin embargo, ofrecer a los desarrolladores una experiencia de desarrollo moderna en el mainframe requiere algo más que una nueva interfaz. Los desarrolladores requieren una interacción práctica con las herramientas que utilizan: una relación profunda que hace suya la tecnología, incluso cuando trabajan en la nube.
¿La clave de esta profunda relación? Software de código abierto.
El software de código abierto y DevOps comparten una filosofía común y fundamentos técnicos. Comprender uno es esencial para comprender el otro.
DevOps es una mentalidad, una cultura y un conjunto de prácticas técnicas que fomentan una mejor comunicación y colaboración a lo largo del ciclo de vida del software. La automatización basada en herramientas es un habilitador importante, pero DevOps es más un cambio en la percepción y el comportamiento humanos que un esfuerzo tecnológico.
El equipo de DevOps de muchas organizaciones trabaja con los desarrolladores y el personal de operaciones para ensamblar y gestionar las diversas tecnologías de automatización que respaldan las partes del ciclo de vida de integración continua y despliegue continuo (CI/CD), lo que hemos llegado a llamar cadena de herramientas DevOps.
GitOps también es un habilitador importante de CI/CD y, por extensión, DevOps. GitOps es un modelo nativo de la nube para operaciones que tiene en cuenta los despliegues basados en la configuración y en modelos en una infraestructura inmutable que admite entornos de producción dinámicos a escala.
GitOps recibe su nombre de Git, la popular herramienta de gestión de código de código abierto. La adopción de herramientas y procesos estándar como Git y GitOps puede potenciar las prácticas de desarrollo de una organización para ofrecer resultados empresariales de forma más eficaz.
Capacitar a los equipos para que utilicen un proceso estándar basado en Git para coordinar el desarrollo y la implementación de una aplicación libera la productividad.
Dado que los desarrolladores de mainframe deben estar en el mismo equipo que todos los demás, deben tener un papel activo en el ciclo de vida del desarrollo. Como resultado, la arquitectura óptima para lograr la inclusividad del mainframe equilibra las actividades en el mainframe con su integración en la cadena de herramientas más amplia de DevOps.
Dicha arquitectura incluye muchos elementos de código abierto. Una fuente de este tipo de software es el Open Mainframe Project (OMP), auspiciado por la Linux Foundation y respaldado por IBM, Broadcom, Rocket Software y otras empresas.
El proyecto emblemático en el OMP es Zowe. El objetivo de Zowe es equipar a los desarrolladores de mainframe con todas las herramientas que necesitan para ser participantes de DevOps de primera clase, tanto durante el proceso de desarrollo donde se aplica la integración continua (CI) como al desplegar software en producción en forma de despliegue continuo (CD).
El OMP basó Zowe en IBM z/OS, el sistema operativo de IBM para sus mainframes Z. Zowe es una infraestructura que incluye un conjunto básico de aplicaciones, API y capacidades del sistema operativo para respaldar el desarrollo futuro.
Zowe ofrece a los desarrolladores interfaces modernas para interactuar con z/OS, lo que les permite trabajar con el mainframe como lo hacen en entornos de nube modernos. Los proveedores externos también pueden crear complementos y extensiones para incluir las capacidades de Zowe en herramientas de desarrollo comerciales. IBM también está impulsando Wazi, basado en código abierto. Wazi es una familia de herramientas para ofrecer un DX nativo de la nube para z/OS y proporcionar desarrollo y pruebas nativos de la nube para z/OS en IBM Cloud. Con Wazi, los desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente un sistema de desarrollo y prueba z/OS o crear su propia imagen personalizada a partir de LPAR (particiones lógicas) de mainframe on premises.
Ejecutar componentes Wazi en IBM Cloud es una opción natural, pero la historia de la nube DevOps del mainframe de código abierto también se extiende a otras nubes.
AWS, por ejemplo, proporciona un entorno de tiempo de ejecución gestionado para modernizar las cargas de trabajo de mainframe siguiendo varias estrategias híbridas. IBM Z and Cloud Modernization Stack se ejecuta en Red Hat OpenShift en AWS. Esta pila incluye herramientas de modernización en contenedores y la capacidad de conectarse a entornos z/OS.
Los ingenieros de DevOps también pueden ejecutar Red Hat Ansible Automation Platform en AWS como base para implementar automatizaciones de DevOps en AWS y mainframes IBM zSystems.
Microsoft Azure también conecta sus esfuerzos de DevOps al mainframe. Las soluciones de Azure DevOps se integran con DevOps para zSystems, abarcando servicios de Azure y entornos z/OS para orquestar el ciclo de vida del desarrollo de software en zSystems y Azure.
Por último, al igual que con AWS, Red Hat Ansible Automation Platform funciona como una plataforma gestionada en Azure, integrando mainframes con numerosos servicios basados en Azure. De hecho, los desarrolladores pueden utilizar la extensión Ansible de Visual Studio Code para desarrollar playbooks de Ansible utilizando colecciones de IBM Z.
La posición única de IBM como el único fabricante de mainframe que queda le otorga un papel líder en el mercado dentro de la comunidad de mainframe en general.
A pesar de la notable longevidad del mainframe como plataforma misión crítica para las empresas modernas, IBM es el primero en reconocer que el mainframe debe desempeñarse bien en el escenario empresarial más amplio de TI.
Trabajar con nubes públicas es una parte integral de esta estrategia. Los mainframes son una parte central de IBM Cloud, y tanto AWS como Azure son socios sólidos de IBM en el camino para hacer del mainframe un participante de primera clase en la nube.
