Modernización de aplicaciones mainframe más allá de la banca

No hay ninguna razón por la que las prácticas de DevOps deban reservarse solo para aplicaciones distribuidas y la nube. La historia transformacional de State Farm, una de las aseguradoras mutuas más grandes del mundo, ofrece un gran ejemplo de agilidad. Para una industria madura, todavía hay mucha incertidumbre futura para las aseguradoras. Cada día aparecen nuevas startups, lo que impulsa las demandas de los clientes de características como cotizaciones de precios en línea y aplicaciones móviles de procesamiento de reclamos. El equipo de desarrollo de State Farm estaba en medio de su propia transformación de DevOps, habiendo establecido una combinación de sus propias herramientas de automatización y pruebas propias con Jenkins CI/CD y Git para la entrega y despliegue de nuevas aplicaciones. Estos aprovechan datos de servidores de mainframe IBM® Z, algunos de los cuales han estado en funcionamiento continuo hasta por 50 años. Una vez que los cambios en las aplicaciones orientadas al cliente y los servicios habilitados para API comenzaron a llegar con mayor velocidad, señaló un cuello de botella. Los servicios de backend no podían modificarse con la agilidad suficiente para mantenerse al día; y además, había escasez de desarrolladores de mainframe experimentados para realizar los cambios. Con el entorno de desarrollo y depuración de IBM Developer for z/OS, que se integra directamente con Git para el control de versiones y los registros, incluso las nuevas incorporaciones al equipo de desarrollo pudieron aprovechar y actualizar las aplicaciones mainframe en IBM Z con un flujo de trabajo intuitivo y familiar. “Nuestros sistemas IBM Z ofrecen una base sólida, segura y confiable para el crecimiento. Queríamos ayudar a los desarrolladores de Z a lograr una mayor eficiencia y velocidad, pero también ayudar a los nuevos empleados a sentirse cómodos en la plataforma, para que todos podamos trabajar juntos en todas las plataformas para ofrecer una innovación rápida”, dijo Krupal Swami, director de tecnología y arquitectura de State Farm.