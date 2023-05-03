Modernización de aplicaciones mainframe más allá de la banca

Esta es la primera parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe. Cuando piensa en los mayores desafíos de modernización del mundo, inmediatamente piensa en la banca, y por una buena razón. Los bancos fueron de los primeros en implementar aplicaciones móviles avanzadas hace unos 15 años, y ya habían comenzado a ofrecer servicios en línea a mediados de la década de 1990. Mucho antes de eso, los bancos interactuaban a través de pasarelas de pago electrónico masivas y operaban servicios de mainframe, muchos de los cuales siguen siendo fundamentales para su negocio hasta el día de hoy, aunque las propias plataformas han evolucionado significativamente desde entonces. Aunque los sistemas transaccionales que se conectan a un banco constituyen gran parte del escenario de mainframe, forman parte de una ola mayor de transformación que no se centra solo en los bancos. Los mainframes siguen siendo una parte esencial de la columna vertebral digital de muchas otras industrias, y todavía quedan muchas más historias de transformación digital por contar que no tienen una motivación exclusivamente financiera. Exploremos algunos aspectos destacados de la modernización de mainframe en otras industrias, incluidas las de seguros, automotriz y minorista.
Si hay un patrón común para la modernización de mainframe compartido en todas las industrias, es que las empresas están tratando de mejorar su experiencia digital para los clientes sin el riesgo de interrumpir los sistemas centrales críticos. El cliente puede ser un usuario final en una aplicación o sitio web o un empleado/socio en una oficina o en el campo. Los clientes evalúan la empresa en función de lo bien que la lógica de negocio y los datos de la empresa sirven a su experiencia. A los clientes no les importa si el backend es un mainframe que habla con un proveedor de SaaS que ofrece una interfaz de usuario de aplicación móvil; solo quieren que todo el sistema satisfaga sus necesidades comerciales de manera eficiente y precisa. Incluso en un escenario de machine learning, donde los datos de mainframe pueden estar informando un modelo de inteligencia artificial (IA) en lugar de una persona, todavía habrá un cliente que querrá que el modelo de IA resultante apoye un proceso empresarial.
No hay ninguna razón por la que las prácticas de DevOps deban reservarse solo para aplicaciones distribuidas y la nube. La historia transformacional de State Farm, una de las aseguradoras mutuas más grandes del mundo, ofrece un gran ejemplo de agilidad. Para una industria madura, todavía hay mucha incertidumbre futura para las aseguradoras. Cada día aparecen nuevas startups, lo que impulsa las demandas de los clientes de características como cotizaciones de precios en línea y aplicaciones móviles de procesamiento de reclamos. El equipo de desarrollo de State Farm estaba en medio de su propia transformación de DevOps, habiendo establecido una combinación de sus propias herramientas de automatización y pruebas propias con Jenkins CI/CD y Git para la entrega y despliegue de nuevas aplicaciones. Estos aprovechan datos de servidores de mainframe IBM® Z, algunos de los cuales han estado en funcionamiento continuo hasta por 50 años. Una vez que los cambios en las aplicaciones orientadas al cliente y los servicios habilitados para API comenzaron a llegar con mayor velocidad, señaló un cuello de botella. Los servicios de backend no podían modificarse con la agilidad suficiente para mantenerse al día; y además, había escasez de desarrolladores de mainframe experimentados para realizar los cambios. Con el entorno de desarrollo y depuración de IBM Developer for z/OS, que se integra directamente con Git para el control de versiones y los registros, incluso las nuevas incorporaciones al equipo de desarrollo pudieron aprovechar y actualizar las aplicaciones mainframe en IBM Z con un flujo de trabajo intuitivo y familiar. “Nuestros sistemas IBM Z ofrecen una base sólida, segura y confiable para el crecimiento. Queríamos ayudar a los desarrolladores de Z a lograr una mayor eficiencia y velocidad, pero también ayudar a los nuevos empleados a sentirse cómodos en la plataforma, para que todos podamos trabajar juntos en todas las plataformas para ofrecer una innovación rápida”, dijo Krupal Swami, director de tecnología y arquitectura de State Farm.
Una empresa líder en el sector automovilístico depende de sistemas centrales para poblar nuevas aplicaciones y servicios a bordo con datos actuales. Su sistema interno de gestión de código fuente existente estaba empezando a afectar la estabilidad de las aplicaciones mainframe de misión crítica, y los desarrolladores más nuevos tenían dificultades para obtener visibilidad de las dependencias que cada cambio podría afectar. La empresa cambió sus equipos de mainframe al desarrollo en IBM IDZ (IBM Developer for z/OS) con IBM DBB (que mejora la visibilidad de las compilaciones basadas en dependencias), y luego utilizó IBM UrbanCode Deploy para ofrecer actualizaciones ágiles a los sistemas de destino altamente distribuidos.
Una importante empresa minorista acumulará naturalmente muchas aplicaciones mainframe en el camino hacia la creación de nuevas funcionalidades listas para el cliente. Después de unos años, la racionalización de este patrimonio extendido de aplicaciones se convierte en un trabajo de tiempo completo para demasiadas personas capacitadas, ya que las interdependencias entre las aplicaciones y los mainframes son difíciles de descubrir. Para complicar aún más las cosas, los nuevos empleados de desarrollo obtienen muy poca transparencia en las decisiones de arquitectura y software tomadas por generaciones anteriores de desarrolladores y líderes de TI, lo que crea un trabajo aún más improductivo. Con IBM ADDI (Application Discovery and Delivery Intelligence), tanto los desarrolladores sénior como júnior pueden analizar todas las aplicaciones mainframe junto con las aplicaciones y servicios más recientes. El descubrimiento rápido y la documentación de las interdependencias ahora ayudan a sus equipos combinados de ITOPS y entrega de software a comprender el impacto de cualquier cambio introducido.
Curiosamente, si bien estas historias de transformación ocurrieron fuera de la industria financiera, casi todas se basan en uno o más procesos de transacción críticos que probablemente ocurren en mainframes, lo que de alguna manera lleva la historia de modernización a los bancos. Nuevos casos de uso de nube híbrida están apareciendo, ofreciendo mayor rendimiento y mejor protección de datos mediante la ubicación conjunta selectiva de algunas cargas de trabajo de inferencia, procesamiento de datos y seguridad en mainframes, lo que permite a los equipos tener la elasticidad de la nube con la potencia siempre activa del mainframe. En todos estos casos, desbloquear la próxima frontera en productividad requerirá modernizar la experiencia del desarrollador humano de trabajar con el mainframe, para que tanto los desarrolladores de negocios experimentados como los nuevos talentos puedan unirse al esfuerzo de modernización. Para obtener más información, vea las otras publicaciones de esta serie:
