Basándose en su éxito en la implementación de DevOps para plataformas distribuidas, State Farm reconoció que muchas de las mismas mejoras podrían aplicarse a sus sistemas IBM z/OS. "Al reconocer la madurez de nuestros procesos de mainframe y las lecciones aprendidas de nuestros sistemas distribuidos, sentimos que teníamos una base sólida para implementar DevOps y ver mejoras reales", dice Moncelle.

Para estandarizar los ciclos de desarrollo en todos los sistemas empresariales, State Farm utiliza una combinación de herramientas de código abierto, propias y de terceros, para proporcionar un sistema DevOps moderno e integrado para mantener las aplicaciones principales existentes y crear nuevas funcionalidades. Al usar herramientas populares de código abierto, como Git y Jenkins, State Farm ha podido aprovechar el amplio conocimiento de esas herramientas, tanto dentro de State Farm como en la industria.

La empresa también ejecuta entornos de desarrollo integrados modernos (IDE), incluso IBM Developer for z/OS, lo que proporciona una experiencia más fluida e integrada para los desarrolladores. "El hecho de que IBM Developer for z/OS tenga una integración perfecta con Git hace que la transición sea más fácil para los desarrolladores", dice Moncelle. "Seguimos siendo independientes en cuanto a las herramientas de desarrollo y no obligamos a los desarrolladores a utilizar una única solución. IBM Developer for z/OS es una gran solución y seguimos utilizando a otras en paralelo. Para nosotros, eso es solo parte de la mentalidad de DevOps abierta: podemos intercambiar herramientas, a nivel interno y externo, sin necesidad de cambiar toda la infraestructura".

IBM Developer for z/OS incluye un depurador integrado, lo que permite a los desarrolladores verificar y ajustar de inmediato su código en el contexto.

Moncelle señala: "En cuanto el código sale de las manos de los desarrolladores, podemos ofrecerles consejos de seguridad y darles información rápida sobre posibles problemas. Incluso las personas que inicialmente eran escépticas apoyan mucho el cambio y vemos que se traduce en ciclos de desarrollo más cortos".

Y añade: "En términos generales, muchas tareas que antes eran manuales y dependían del esfuerzo humano se están automatizando. Eso ahorra tiempo y esfuerzo para los desarrolladores, que luego pueden centrarse más en la innovación, creando un ciclo positivo de mejora continua".