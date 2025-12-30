Chatbots de comercio electrónico: beneficios y casos de uso

Los chatbots y los agentes de IA están relacionados, pero no son exactamente lo mismo.

Los chatbots son principalmente interfaces de comunicación. Su función principal es conversacional. Ya sea con base en reglas (siguiendo un árbol de decisiones) o impulsados por IA (generando respuestas), su objetivo es interactuar con el usuario, recopilar información y proporcionar respuestas desde una base de conocimientos o base de datos. Son adecuados para gestionar grandes volúmenes de interacciones rutinarias con clientes.

A diferencia de los chatbots, los agentes de IA son autónomos y pueden realizar tareas más complejas. Mientras que un chatbot puede decirle a un cliente que un producto está agotado, un agente de IA puede detectar que el inventario es bajo. A continuación, puede ponerse en contacto de forma autónoma con el proveedor para reponer existencias y ajustar la estrategia de precios en función de los niveles de suministro.

En resumen, mientras que los chatbots responden en su mayoría, los agentes de IA pueden actuar más allá del alcance de la instrucción inicial.

Aun así, la línea que los separa puede ser difusa. En los últimos años, los chatbots han pasado de estar impulsados por árboles de decisión rígidos a utilizar modelos de lenguaje grandes (LLM), similares a la tecnología detrás de ChatGPT. Antes, si un usuario escribía una frase que el bot no reconocía, devolvía un error. Hoy en día, la IA generativa permite a los chatbots interpretar el contexto, manejar errores tipográficos y generar respuestas más allá de las plantillas previamente escritas, aunque siguen siendo de naturaleza de instrucción-respuesta.

Por ejemplo, herramientas como IBM® watsonx Orchestrate permiten a las empresas crear asistentes conversacionales precisos, escalables y basados en datos empresariales. Estos asistentes garantizan que la IA se adhiera a las estrictas pautas de la marca mientras ofrece automatización.