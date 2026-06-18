¿Qué son las métricas de DORA?

Desarrolladas por el equipo de Investigación y Evaluación DevOps (DORA) de Google, las métricas de DORA proporcionan puntos de referencia de la industria para la entrega de software y la madurez de DevOps.

En esencia, las métricas de DORA se centran en dos dimensiones:

Rendimiento: la rapidez con la que los equipos de DevOps pueden enviar software.



Estabilidad: con qué confiabilidad y seguridad los equipos de DevOps pueden distribuir software.

Las métricas orientadas al rendimiento muestran la rapidez con la que los cambios de código avanzan a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (desde la ideación hasta la producción), mientras que las métricas orientadas a la estabilidad muestran con qué frecuencia se averían los despliegues y la rapidez con la que se recuperan los equipos. En conjunto, brindan a los líderes empresariales y a los equipos de DevOps insights reproducibles y basados en evidencia sobre el rendimiento de DevOps. Las empresas no tienen que depender de medidas subjetivas de rendimiento o indicadores de vanidad como “líneas de código escritas” u “horas trabajadas”.

El seguimiento de las métricas de DORA permite a los equipos de DevOps ver cómo se comparan en la pila con los niveles de rendimiento reconocidos por la industria (bajo, medio, alto y élite) y si están alineados con los objetivos de toda la empresa. Ayuda a las empresas a identificar objetivamente cuellos de botella en los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD), las pruebas de software y la gestión de incidentes.

Las métricas de DORA también facilitan que el equipo de liderazgo comunique el estado de los departamentos de ingeniería a los stakeholders empresariales y justifican inversiones en las herramientas avanzadas de automatización, observabilidad e ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) que ayudan a optimizar las prácticas DevOps.