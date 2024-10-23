¿Qué es la conmutación por error de DNS?

Normalmente proporcionados por proveedores de DNS autoritativo basados en la nube, los servicios de conmutación por error utilizan comprobaciones de estado y nodos para evaluar el estado del servidor DNS. Si un servidor responde adecuadamente a los nodos de monitoreo durante una verificación de estado, las consultas de los usuarios se enrutan a ese servidor y este las resuelve. Sin embargo, si el servidor no está disponible (debido a un host que no responde o a una interrupción del servidor), los servicios de conmutación por error retiran su dirección IP y redirigen el tráfico de red a una nueva dirección IP con un servidor en funcionamiento.

La conmutación por error funciona a través del sistema de nombres de dominio (DNS), que convierte los nombres de dominio legibles por humanos en las direcciones IP legibles por computadora que utilizan los dispositivos para identificarse entre sí en la red.

En una infraestructura DNS tradicional, los nombres de dominio dirigen el tráfico a direcciones IP que contienen los recursos correctos para tratar las consultas de los usuarios. Cuando un usuario ingresa un nombre de dominio, su computadora se comunica con un solucionador de DNS. El solucionador atraviesa el DNS para llegar a un servidor de nombres autorizado (normalmente, el servidor DNS principal), que contiene la dirección IP del sitio web solicitado. Luego, el servidor convierte los nombres de dominio en las direcciones IP correspondientes y envía la información consultada al usuario.

En muchos sentidos, los servidores DNS de conmutación por error no son esenciales para el funcionamiento de la red en una infraestructura tradicional; el DNS puede realizar tareas de resolución de consultas cuando solo hay servidores primarios disponibles. Sin embargo, los servidores de respaldo mantienen copias sincronizadas de los registros DNS en caso de que los servidores primarios fallen, lo que los hace esenciales para la conmutación por error de DNS. Sin servidores de conmutación por error, todo el DNS fallaría si los servidores principales se apagaran o se volvían inaccesibles.

Como tal, los servicios de conmutación por error de DNS son vitales para mantener redes informáticas resilientes, redundantes y de alta disponibilidad.