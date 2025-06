Si bien el servidor DNS principal es esencial, también representa un único punto de falla. Si falla y no hay servidores secundarios designados para hacer cargo de la carga de trabajo, todo el proceso de resolución de DNS puede ver afectado. Los servidores secundarios no pueden existir sin un servidor DNS primario, pero si el servidor primario no funciona, los servidores secundarios pueden mantener el DNS operativo hasta que se restaure el servidor primario.