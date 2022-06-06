Trabajadores digitales vs. chatbots vs. bots: ¿cuál es la diferencia?

Un chatbot es un programa de software automatizado que utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para simular un chat, generalmente a través de un sitio web, correo electrónico, SMS u otra aplicación de mensajería, primero entendiendo las preguntas de un usuario y luego brindando las respuestas correctas. Al procesar y simular la conversación humana, ya sea escrita o hablada, la IA conversacional ofrece una experiencia que puede parecer como si dos personas se comunicaran. Los chatbots se utilizan tanto para clientes internos como externos.

Muchas empresas tienen chatbots de IA, compuestos por software y código, que aparecen en la esquina inferior de su sitio web para preguntar cómo pueden ayudar a los visitantes.

Los chatbots simples (o basados en reglas) responden a palabras clave preescritas o preguntas programadas en el sistema. Los chatbots avanzados o de IA utilizan procesamiento de lenguaje natural y machine learning. Entienden el lenguaje y la comunicación básicos, pueden entender las diferentes formas en que un cliente puede hacer la misma pregunta y pueden ayudar con tareas mucho más complejas. Pueden entender diferentes formas de pedir cosas, responder con múltiples sugerencias y ofrecer una conversación de ida y vuelta que se siente, para un cliente, como si estuviera chateando con un empleado humano en tiempo real.

Considere un chatbot cuando sus clientes quieran preguntas en cualquier momento que estén en línea. Un chatbot significa que sus clientes no están limitados a obtener información y respuestas solo cuando su centro de atención telefónica está abierto.

La encuesta de Gartner Hoja de ruta de Tecnología encontró que los líderes de atención al cliente y soporte invertirán mucho en chatbots en los próximos años. Si bien solo una de cada cuatro organizaciones de servicios despliega completamente chatbots e IA hoy en día, el 37% está ejecutando pruebas piloto o planea desplegar chatbots para 2023.

Gartner señaló que el crecimiento de los chatbots corresponde al aumento de los millennials en el lugar de trabajo. "Debido a que los chatbots satisfacen la demanda de los millennials de conexiones digitales instantáneas que los mantienen actualizados en todo momento, es probable que los millennials tengan un gran impacto en qué tan bien y qué tan rápido las organizaciones adoptan la tecnología".