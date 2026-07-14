La guía de IBM sobre DevOps para 2026

DevOps es un enfoque de desarrollo de software que combina y automatiza el trabajo de los equipos de desarrollo de software y de operaciones de TI para acelerar la entrega de aplicaciones seguras y de alto rendimiento.
Tradicionalmente, el desarrollo y las operaciones de TI se practicaban por separado en distintos silos. DevOps consiste en un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizacional que fomenta la coordinación y colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se agregan pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (por lo general, al menos una vez al día) y luego se integran, prueban y despliegan en producción.
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Obtenga una descripción general de la terminología, los principios y los procesos de DevOps, y descubra cómo DevOps combina y automatiza las prácticas de desarrollo y operaciones de TI para acelerar la entrega de software.
Explore las etapas del ciclo de vida de DevOps (integración continua, pruebas, entrega y despliegue), así como las herramientas y prácticas que las admiten.
La infraestructura como código (IaC) es una práctica de DevOps que automatiza el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura de TI mediante el uso de archivos de configuración en lugar de procesos manuales.
Los microservicios son un enfoque arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos servicios más pequeños poco acoplados y desplegables de forma independiente. Los expertos describen los microservicios como optimizados para la metodología DevOps y dependientes de DevOps para el éxito.
Los contenedores son unidades ejecutables de software que agrupan el código de una aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias, lo que permite que el código se ejecute tanto en una infraestructura de TI tradicional como en la nube.
La orquestación de contenedores se encarga automáticamente de aprovisionar, desplegar, escalar y gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores. Los desarrolladores utilizan la orquestación de contenedores para optimizar los flujos de trabajo de DevOps. Hoy en día, Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores más popular.
La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o condición interna de un sistema complejo en función del conocimiento de sus resultados. Desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones y sistemas de software modernos.
SRE combina DevOps y operaciones de TI tradicionales para resolver problemas de los clientes, automatizar las tareas de operaciones de TI, acelerar la entrega de software y minimizar el riesgo de TI. SRE admite resiliencia, redundancia y confiabilidad en el ciclo DevOps y se ocupa de la implementación diaria de programas de software.
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