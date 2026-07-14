La guía de IBM sobre DevOps para 2026

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps es un enfoque de desarrollo de software que combina y automatiza el trabajo de los equipos de desarrollo de software y de operaciones de TI para acelerar la entrega de aplicaciones seguras y de alto rendimiento.

Tradicionalmente, el desarrollo y las operaciones de TI se practicaban por separado en distintos silos. DevOps consiste en un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizacional que fomenta la coordinación y colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se agregan pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (por lo general, al menos una vez al día) y luego se integran, prueban y despliegan en producción. 

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Introducción

Obtenga una descripción general de la terminología, los principios y los procesos de DevOps, y descubra cómo DevOps combina y automatiza las prácticas de desarrollo y operaciones de TI para acelerar la entrega de software.

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El ciclo de vida DevOps

Explore las etapas del ciclo de vida de DevOps (integración continua, pruebas, entrega y despliegue), así como las herramientas y prácticas que las admiten.        

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Infraestructura como código (IaC)

La infraestructura como código (IaC) es una práctica de DevOps que automatiza el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura de TI mediante el uso de archivos de configuración en lugar de procesos manuales.

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microservicios

Los microservicios son un enfoque arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos servicios más pequeños poco acoplados y desplegables de forma independiente. Los expertos describen los microservicios como optimizados para la metodología DevOps y dependientes de DevOps para el éxito.

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Contenedores

Los contenedores son unidades ejecutables de software que agrupan el código de una aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias, lo que permite que el código se ejecute tanto en una infraestructura de TI tradicional como en la nube.

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Orquestación de contenedores

La orquestación de contenedores se encarga automáticamente de aprovisionar, desplegar, escalar y gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores. Los desarrolladores utilizan la orquestación de contenedores para optimizar los flujos de trabajo de DevOps. Hoy en día, Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores más popular.

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Observabilidad

La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o condición interna de un sistema complejo en función del conocimiento de sus resultados. Desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones y sistemas de software modernos.

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Ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE)

SRE combina DevOps y operaciones de TI tradicionales para resolver problemas de los clientes, automatizar las tareas de operaciones de TI, acelerar la entrega de software y minimizar el riesgo de TI. SRE admite resiliencia, redundancia y confiabilidad en el ciclo DevOps y se ocupa de la implementación diaria de programas de software.

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IBM DevOps

¿Qué es DevOps?

Andrea Crawford explica qué es DevOps, el valor de DevOps y cómo las prácticas y herramientas de DevOps le ayudan a mover sus aplicaciones a través de todo el delivery pipeline, desde la ideación hasta la producción. Dirigido por los principales líderes de pensamiento de IBM, el programa de estudio está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Explore DevOps
Capacitar a los equipos de la plataforma para que utilicen la nube correctamente

Descubra cómo los equipos de plataformas pueden estandarizar los flujos de trabajo y unificar la infraestructura y la gestión el ciclo de vida de seguridad con un enfoque de plataforma como producto.

Recursos

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Un marco para simplificar las operaciones de nube híbrida con seguridad y gobernanza coherentes.
Acelere la innovación a escala con una plataforma en la nube unificada

Descubra cómo los equipos de ingeniería de plataformas amplían la infraestructura mediante flujos de trabajo automatizados y un control centralizado.
Domine el rendimiento de las aplicaciones en entornos de Kubernetes

Aprenda a ganar visibilidad, fortalecer la resiliencia y simplificar la complejidad de Kubernetes con observabilidad automatizada.
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Full stack observability para equipos de DevOps

Ofrezca confiabilidad a gran velocidad con observabilidad impulsada por IA. Esta guía de IBM muestra cómo obtener visibilidad de extremo a extremo, acelerar el análisis de la causa principal y resolver problemas antes de que afecten a los usuarios.
El estado de la preparación de la IA

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