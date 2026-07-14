La guía de IBM sobre DevOps para 2026

Tradicionalmente, el desarrollo y las operaciones de TI se practicaban por separado en distintos silos. DevOps consiste en un proceso de desarrollo y un cambio de cultura organizacional que fomenta la coordinación y colaboración entre estas dos funciones, con un conjunto compartido de herramientas y prácticas. Automatiza un ciclo de desarrollo ágil en el que se agregan pequeños fragmentos de código nuevo a la base de código a intervalos frecuentes (por lo general, al menos una vez al día) y luego se integran, prueban y despliegan en producción.