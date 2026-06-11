¿Qué es una DPIA (evaluación del impacto de la protección de datos)?

La UE se toma en serio el RGPD y su requisito de DPIA relacionado, imponiendo multas a las organizaciones que no implementen las DPIA o exhiban incumplimientos.

En 2019, por ejemplo, una escuela secundaria en el norte de Suecia se enfrentó a una multa, la primera en Suecia, cuando implementó un piloto para pasar lista mediante el uso de tecnología biométrica de reconocimiento facial. Lo hizo sin realizar una DPIA. Finalmente, la escuela fue multada con 19 000 euros, aunque algunos observadores señalaron que la multa máxima podría ascender a casi un millón de euros.1 (Las sanciones previstas en el RGPD alcanzan hasta 20 millones de euros o el 4 % de los ingresos globales anuales de una empresa, lo que sea mayor).

Un sitio web rastrea las multas del RGPD. Hasta abril de 2026, se habían contabilizado más de 3000 multas. Muchas de estas multas citan específicamente el Artículo 35 del RGPD (que se refiere a las DPIA) como contribuyente a la multa. En un ejemplo de diciembre de 2025, una empresa francesa fue multada con 3.5 millones de euros, y se citó una infracción del Artículo 35. La mayor multa del RGPD de la historia fue emitida a Meta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en 2023 por 1.2 mil millones de euros, aunque ese caso se centró en transferencias de datos, no en evaluaciones de impacto.

GDPR.eu ofrece orientación sobre cómo realizar correctamente una DPIA, con una plantilla completa. Sin embargo, cabe señalar que realizar una DPIA suele ser solo el comienzo de un proceso exhaustivo de gestión de riesgos. A veces se imponen multas cuando una DPIA identifica riesgos y vulnerabilidades potenciales, pero la falta de mitigaciones reales hace que la DPIA sea un mero ejercicio.

En el peor de los casos, una DPIA puede servir como prueba documental que demuestre que una empresa conocía los riesgos y no los abordó de manera adecuada. En France Travail, la agencia nacional de empleo, las medidas de seguridad que se detallan en las DPIA nunca se implementaron, lo que llevó a una importante filtración de datos. En enero de 2026, los organismos reguladores multaron a France Travail con 5 millones de euros.2