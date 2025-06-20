¿Qué es un servidor Apache?

Apache controla las interacciones entre los servidores web y los navegadores, lo que permite a los usuarios encontrar páginas web, páginas HTML, imágenes, texto, videos y otros tipos de contenido en Internet. Lanzado por primera vez en 1995, Apache desempeñó un papel crítico en el desarrollo inicial de Internet, permitiendo a las personas de todo el mundo crear y alojar sus propios sitios web.

La Apache Software Foundation (ASF) gestiona Apache. Esta organización sin fines de lucro actualiza regularmente el software para abordar una amplia gama de cuestiones, como la seguridad, la compatibilidad con las nuevas tecnologías, la resolución de problemas y mucho más. La capacidad de Apache para ofrecer rápidamente contenidos estáticos y dinámicos y potenciar complejas interacciones con los usuarios lo convierte en líder del mercado en alojamiento web.

Actualmente, Apache es uno de los servidores web más populares. Muchas empresas utilizan Apache para impulsar los procesos de su actividad principal y garantizar que sus sitios web y aplicaciones prosperen. Según un informe reciente de W3Techs, algo más de la cuarta parte de los sitios web del mundo (26 %) confían en Apache para sus necesidades de alojamiento.1