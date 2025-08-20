¿Qué es un lote LAMP?

Es posible que haya oído hablar del lote LAMP. No sería una sorpresa, ya que algunas de las aplicaciones web de código abierto más populares de la actualidad, como WordPress y Drupal, se ejecutan en LAMP.



Pero LAMP es mucho más que eso. Fue uno de los primeros lotes de software de código abierto para la web y sigue siendo una de las formas más comunes de crear aplicaciones web. Es tan ampliamente utilizado que es probable que se lo encuentre con frecuencia a lo largo de su trayectoria a medida que actualiza u hospeda aplicaciones existentes. Y es considerado por muchos como la plataforma preferida para desarrollar nuevas aplicaciones web personalizadas.

Estable, simple, poderoso; estas son las palabras que se usan con mayor frecuencia para describir a LAMP. Todo esto hace que valga la pena aprender a usarlo y es una adición valiosa para el currículum de cualquier desarrollador.