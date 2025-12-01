IBM® Enterprise Application Service for Java (EASeJ) agiliza la migración a la nube de las aplicaciones Java empresariales. Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Reduzca la carga cognitiva y permita a los equipos de desarrollo mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.