IBM Enterprise Application Service for Java

Cree, despliegue y ejecute aplicaciones empresariales Java en la nube con facilidad.

Panel de interfaz de usuario (IU) de Enterprise Application Service for Java

Descubra EASeJ en AWS re:Invent 2025

Venga a conocernos en el stand #539 de IBM en AWS re:Invent, del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Las Vegas, para aprender más sobre EASeJ.

Modernice y cree nuevas aplicaciones Java de forma eficaz

IBM® Enterprise Application Service for Java (EASeJ) agiliza la migración a la nube de las aplicaciones Java empresariales. Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Reduzca la carga cognitiva y permita a los equipos de desarrollo mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.

    Desempeño

    Consiga la escalabilidad, la seguridad y la velocidad que necesita para modernizarse, ya sea migrando aplicaciones, pasando a microservicios o proporcionando nuevas características.
    Empoderamiento

    EASeJ se integra con los principales IDE y pipelines de CI/CD gestionados, para que su equipo pueda centrarse en ofrecer código, no en la infraestructura.
    Eficiencia

    Reduzca los gastos generales operativos pasando a una plataforma de aplicaciones totalmente gestionada que se encarga de la infraestructura, el tiempo de ejecución y el mantenimiento continuo.
    Insight

    Evalúe su entorno Java y descubra oportunidades de modernización utilizando herramientas integradas que permiten la planificación basada en datos y una migración a la nube más rápida.
    Modernice su entorno de aplicaciones de forma segura

    Migre aplicaciones empresariales a la nube con un costo y riesgo mínimos utilizando el servicio IBM Enterprise Application Service para Java.

    Demostración interactiva

    Capacidades destacadas

    IBM® Db2 como servicio
    Clientes reales. Resultados reales.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen eliminó las limitaciones de desarrollo al asociarse con Tieto, IBM® Business Partner, para contenerizar sus procesos y adoptar IBM® WebSphere Liberty e IBM® Cloud Private.

    Cómo IBM redujo en un 70 % el tiempo de modernización de Java

    Modernizar un sistema con 20 años de antigüedad no es tarea fácil, especialmente cuando alimenta uno de los sistemas más complejos de la cartera de IBM® Financing.

    Explore Enterprise Application Service for Java

    Cree, despliegue y ejecute aplicaciones empresariales Java en la nube con facilidad
    EASeJ: el botón fácil para aplicaciones Java empresariales
    Modernización de aplicaciones Java: una forma más inteligente, sencilla y fácil con IBM Enterprise Application Services for Java (EASeJ)
    Java a gran escala: modernice las aplicaciones heredadas sin necesidad de reescribirlas, sin riesgos y con resultados garantizados
    Dé el siguiente paso

    Únase a nuestra lista de espera y sea uno de los primeros en probar IBM Enterprise Application Service for Java

