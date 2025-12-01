Cree, despliegue y ejecute aplicaciones empresariales Java en la nube con facilidad.
IBM® Enterprise Application Service for Java (EASeJ) agiliza la migración a la nube de las aplicaciones Java empresariales. Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Reduzca la carga cognitiva y permita a los equipos de desarrollo mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.
Consiga la escalabilidad, la seguridad y la velocidad que necesita para modernizarse, ya sea migrando aplicaciones, pasando a microservicios o proporcionando nuevas características.
EASeJ se integra con los principales IDE y pipelines de CI/CD gestionados, para que su equipo pueda centrarse en ofrecer código, no en la infraestructura.
Reduzca los gastos generales operativos pasando a una plataforma de aplicaciones totalmente gestionada que se encarga de la infraestructura, el tiempo de ejecución y el mantenimiento continuo.
Evalúe su entorno Java y descubra oportunidades de modernización utilizando herramientas integradas que permiten la planificación basada en datos y una migración a la nube más rápida.
Migre aplicaciones empresariales a la nube con un costo y riesgo mínimos utilizando el servicio IBM Enterprise Application Service para Java.
Un arquitecto de sistemas en una gran empresa automovilística estadounidense
Trabajar con IBM en la prueba de concepto de Enterprise Application Service for Java ha supuesto un cambio radical. El acelerador de modernización de aplicaciones ha agilizado nuestra planificación de la migración y, tras evaluar nuestro patrimonio, está claro que la mayoría de nuestras aplicaciones están listas para migrar sin problemas. Este insight ha aclarado nuestros siguientes pasos, permitiéndome liderar con confianza a mi equipo hacia una estrategia rentable de Java con EASeJ. ”
Ilmarinen eliminó las limitaciones de desarrollo al asociarse con Tieto, IBM® Business Partner, para contenerizar sus procesos y adoptar IBM® WebSphere Liberty e IBM® Cloud Private.
Modernizar un sistema con 20 años de antigüedad no es tarea fácil, especialmente cuando alimenta uno de los sistemas más complejos de la cartera de IBM® Financing.
