Liderazgo de opinión

El progreso de la IA no se detiene debido a la tecnología, sino a cómo las organizaciones están diseñadas en torno a ella. Esta serie explora los cambios de liderazgo en estrategia, riesgo, cultura y valor, que convierten las inversiones fragmentadas en IA en una ventaja empresarial compuesta.
El 79 % de los ejecutivos afirma que la IA contribuirá a sus ingresos para 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no ve un rendimiento medible?
La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar?
La cultura no está junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.
Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema.
En la noche del combate, el tiempo, la precisión y el rendimiento lo deciden todo, no solo para los luchadores. UFC aplica el mismo plan de juego a la transmisión en vivo. Con IBM, la organización entrenó a la IA para ofrecer insights en tiempo real para cada combate, elevando el análisis al escenario más importante de MMA. Vea cómo los datos, la IA y el propósito se unieron para transformar el rendimiento, la narración y la experiencia de los aficionados a gran velocidad.