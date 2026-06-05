Liderazgo de opinión
La agenda de liderazgo para cerrar la brecha entre la ambición por la IA y el impacto de la IA. Cuatro perspectivas. Una historia conectada.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Dos manos ilustradas apuntando en dirección perpendicular sobre un fondo amarillo.

De sistemas aislados a sistemas más inteligentes

El progreso de la IA no se detiene debido a la tecnología, sino a cómo las organizaciones están diseñadas en torno a ella. Esta serie explora los cambios de liderazgo en estrategia, riesgo, cultura y valor, que convierten las inversiones fragmentadas en IA en una ventaja empresarial compuesta.
Ilustración de un caballero con anteojeras cayendo de un tablero de ajedrez
El error de mil millones de dólares

El 79 % de los ejecutivos afirma que la IA contribuirá a sus ingresos para 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no ve un rendimiento medible?

 Examine la desconexión
Ilustración de unos dientes mordiendo una moneda de oro generada por IA
El ROI fantasma

La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar?

Descubre la alineación
Ilustración de tres patos en fila y un pato solitario.
La forma en que se mueve el trabajo

La cultura no está junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.

 Comprenda la estrategia
Ilustración de una moneda generada por IA que se transforma y se multiplica
El efecto multiplicador

Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema.

 Ensamble el sistema

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¿Por qué el auge de la IA sigue fallando a mitad de camino?
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Tres personas suben escaleras en una oficina
Proyecto técnico
Usted invirtió en IA. ¿Dónde están los rendimientos?
La imagen presenta una oficina moderna con un diseño de espacio abierto, que muestra un entorno de trabajo colaborativo y minimalista.
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El año 2030 está más cerca de lo que parece. ¿Cómo se puede diseñar el futuro de la IA?
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Patrón geométrico abstracto de octágonos concéntricos en rojo, negro, gris y blanco con una división central diagonal

UFC cierra la brecha entre la acción y el insight con IA

En la noche del combate, el tiempo, la precisión y el rendimiento lo deciden todo, no solo para los luchadores. UFC aplica el mismo plan de juego a la transmisión en vivo. Con IBM, la organización entrenó a la IA para ofrecer insights en tiempo real para cada combate, elevando el análisis al escenario más importante de MMA. Vea cómo los datos, la IA y el propósito se unieron para transformar el rendimiento, la narración y la experiencia de los aficionados a gran velocidad.

 

Vea el plan de juego en acción
Donde las expectativas de IA cumplen con la realidad empresarial

No se pierda el análisis de las decisiones de liderazgo que determinan los resultados de la IA y aprenda cómo la alineación, la responsabilidad y la estructura convierten los esfuerzos fragmentados en una ventaja sostenida.

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