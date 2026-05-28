En las próximas semanas, examinaremos los desajustes de liderazgo que constantemente reducen el retorno de la inversión (ROI) y, lo que es más importante, le mostraremos lo que se necesita para corregirlos.
Es fácil pensar que los programas de IA que se estancan son reflejo de una tecnología deficiente, lo que a su vez provoca un bajo ROI. Pero la cruda realidad es que cualquier beneficio significativo que pudieran aportar los programas de IA se queda en nada porque los sistemas de gestión que los rodean no fueron diseñados para respaldarlos a escala.
La estrategia, la gobernanza, la cultura, el talento y la tecnología suelen moverse con buena intención, pero rara vez como un solo sistema. Los resultados resultarán familiares: proyectos piloto que no son escalables, decisiones que se estancan, riesgos que se reconocen demasiado tarde y equipos que trabajan arduamente, pero que obtienen pocos o nulos resultados por sus esfuerzos.
El objetivo de esta serie es explicar claramente dónde fallan los esfuerzos de IA y dejar claro qué cambios deben implementar los equipos directivos para lograr el ROI.
Para la mayoría de las empresas, la IA ya es una prioridad a nivel de junta directiva. Pero los modelos de financiamiento, los incentivos y los ritmos operativos se mantienen arraigados en el pasado. El resultado: confianza en la parte superior, fricción en la entrega. Descubra cómo los líderes pueden cerrar la brecha entre la intención y la ejecución para que los programas de IA puedan pasar de pilotos a resultados comerciales reales.
El riesgo entra en la conversación después de que los equipos ya han creado soluciones, y el impulso se ralentiza. Como resultado, usted tiene que elegir entre velocidad y control. Descubra cómo las empresas de alto rendimiento integran la gobernanza desde el principio, convirtiendo las medidas de protección en impulsores en lugar de obstáculos.
La titularidad no está clara. Las decisiones persisten. Los mandos intermedios se muestran indecisos. Se siente la resistencia, pero es difícil precisar por qué el progreso se sigue estancando. Examinaremos por qué la claridad de los roles, los incentivos y los derechos de decisión son imprescindibles para desbloquear un movimiento real.
Sus equipos están experimentando a un ritmo más rápido del que evolucionan los roles y las habilidades, o tal vez se hayan paralizado ante la incertidumbre. La IA en la sombra, el uso no autorizado de la IA sin supervisión formal, se acciona y afecta la toma de decisiones y la gestión de datos. Analizaremos cómo los líderes pueden alinear los modelos de talento para reflejar nuevas formas de trabajar.
Cuando los elevados planes de IA están respaldados por arquitecturas frágiles y patrimonios de datos fracturados, las grandes ideas luchan por sobrevivir a los flujos de trabajo reales. Comprenda cómo la alineación entre plataformas, datos y operaciones puede ayudarle a convertir la complejidad en apalancamiento.
En las próximas semanas, analizaremos cada uno de estos desajustes, basándonos en casos reales y en cómo los equipos de liderazgo los abordan. Suscríbase para recibir cada artículo a medida que se publique y manténgase cerca del pensamiento que da forma a cómo se gestionan realmente las organizaciones dirigidas por IA.