Es fácil pensar que los programas de IA que se estancan son reflejo de una tecnología deficiente, lo que a su vez provoca un bajo ROI. Pero la cruda realidad es que cualquier beneficio significativo que pudieran aportar los programas de IA se queda en nada porque los sistemas de gestión que los rodean no fueron diseñados para respaldarlos a escala.



La estrategia, la gobernanza, la cultura, el talento y la tecnología suelen moverse con buena intención, pero rara vez como un solo sistema. Los resultados resultarán familiares: proyectos piloto que no son escalables, decisiones que se estancan, riesgos que se reconocen demasiado tarde y equipos que trabajan arduamente, pero que obtienen pocos o nulos resultados por sus esfuerzos.



El objetivo de esta serie es explicar claramente dónde fallan los esfuerzos de IA y dejar claro qué cambios deben implementar los equipos directivos para lograr el ROI.