El futuro de la IA depende de usted

La IA puede ayudarle a moverse más rápido, pero la velocidad por sí sola no lo diferenciará. Los próximos años recompensarán a los líderes que acepten el riesgo, reinviertan para el futuro y lideren con intención.
una mano sosteniendo un chip de IA

La IA ahora. La IA en 2030.

¿Y si el mayor riesgo de la IA no es quedarse atrás, sino volverse indistinguible? Cuando la IA se generalizó, la mayoría de las empresas apostaron por lo seguro: aplicarla a los procesos existentes, moverse más rápido y extraer eficiencia incremental. ¿Progreso? Sí. ¿Pero es suficiente para diferenciarse de sus competidores? Ahora es el momento de tomar decisiones difíciles, remodelar la forma en que se crea valor y decidir dónde será inequívocamente diferente.

Un hombre usando RV
Insights de investigación 53 % de los ejecutivos dicen que la IA habrá transformado los modelos de negocio en su industria para 2030.¹ 64 % de los ejecutivos dice que la ventaja competitiva provendrá de la innovación en lugar de la optimización de recursos para 2030.¹ 79 % de los ejecutivos dice que la IA contribuirá significativamente a los ingresos para 2030.¹
Cinco aspectos a tener en cuenta para 2030
Un empresario en São Paulo caminando con un teléfono en la mano.
No es momento de esperar

Para 2030, la competitividad dependerá de las decisiones de IA que se tomen hoy. La clave es infundir la IA en el corazón de la empresa: los productos, servicios y modelos de negocio. Los directores financieros (CFO) están en una posición única para liderar la acción, pero el momento de actuar es ahora.

 Descubra por qué
Un profesional de negocios trabaja de forma independiente en una cabina de oficina silenciosa, destacando la productividad enfocada dentro de un moderno espacio de trabajo compartido.
Retribución

Las ganancias de productividad impulsadas por IA son más que eficiencia: desbloquean posibilidades. La clave es reinvertir los ahorros actuales de IA en el futuro. Para 2030, las empresas que utilicen estos ahorros de costos para la futura expansión de la IA podrán crear nuevos modelos de negocio, impulsar la innovación y generar ingresos.
Vista posterior desde abajo de un hombre anónimo que sube por una escalera en una estación de metro moderna. Un pasajero afroamericano con atuendo elegante pasa por una escalera mecánica vacía.
La diferenciación en la era de la IA

A medida que la IA se generaliza, la uniformidad se convierte en una amenaza para la competitividad. Para 2030, las empresas deben crear modelos de lenguaje y procesos centrados en la IA que reflejen su negocio. Los líderes que definen la IA en torno a sus propios datos, flujos de trabajo y estrategia pueden convertir la singularidad en crecimiento.
Dos profesionales revisan las operaciones en un almacén automatizado, analizando el flujo de producción y el manejo de inventario dentro de un entorno industrial a gran escala.
Las personas lideran mientras la IA trabaja

Si bien la IA puede ejecutar tareas, el liderazgo humano es más importante que nunca. Para 2030, las personas que realizan el trabajo pasarán a ser quienes lo guíen. A medida que las alianzas entre humanos e IA se multiplican, el juicio, la creatividad y la responsabilidad humanos mejorarán las decisiones, permitirán la innovación y liberarán a las personas para trabajos más significativos.
Escenas del evento IBM Think 2024
La IA es el presente, la computación cuántica es el futuro

Más allá del enfoque actual en la IA, otra transformación está ganando impulso: la computación cuántica. Para 2030, las empresas que se preparen con antelación obtendrán el mayor beneficio. La preparación cuántica, impulsada por la experimentación y la colaboración, es una inversión en la relevancia futura y la ventaja competitiva a largo plazo.
La claridad es la ventaja competitiva

En las próximas semanas, investigaremos a profundidad en estos temas y cómo los líderes los están abordando. Suscríbase para recibir las últimas novedades a medida que se publiquen y manténgase al tanto de las ideas que están definiendo las organizaciones centradas en la IA.

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Notas de pie de página

1The enterprise in 2030, IBM IBV. Enero de 2026.