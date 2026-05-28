La IA ahora. La IA en 2030.

¿Y si el mayor riesgo de la IA no es quedarse atrás, sino volverse indistinguible? Cuando la IA se generalizó, la mayoría de las empresas apostaron por lo seguro: aplicarla a los procesos existentes, moverse más rápido y extraer eficiencia incremental. ¿Progreso? Sí. ¿Pero es suficiente para diferenciarse de sus competidores? Ahora es el momento de tomar decisiones difíciles, remodelar la forma en que se crea valor y decidir dónde será inequívocamente diferente.

Insights de investigación 53 % de los ejecutivos dicen que la IA habrá transformado los modelos de negocio en su industria para 2030.¹ 64 % de los ejecutivos dice que la ventaja competitiva provendrá de la innovación en lugar de la optimización de recursos para 2030.¹ 79 % de los ejecutivos dice que la IA contribuirá significativamente a los ingresos para 2030.¹

Cinco aspectos a tener en cuenta para 2030 No es momento de esperar Para 2030, la competitividad dependerá de las decisiones de IA que se tomen hoy. La clave es infundir la IA en el corazón de la empresa: los productos, servicios y modelos de negocio. Los directores financieros (CFO) están en una posición única para liderar la acción, pero el momento de actuar es ahora. Descubra por qué Retribución Las ganancias de productividad impulsadas por IA son más que eficiencia: desbloquean posibilidades. La clave es reinvertir los ahorros actuales de IA en el futuro. Para 2030, las empresas que utilicen estos ahorros de costos para la futura expansión de la IA podrán crear nuevos modelos de negocio, impulsar la innovación y generar ingresos. La diferenciación en la era de la IA A medida que la IA se generaliza, la uniformidad se convierte en una amenaza para la competitividad. Para 2030, las empresas deben crear modelos de lenguaje y procesos centrados en la IA que reflejen su negocio. Los líderes que definen la IA en torno a sus propios datos, flujos de trabajo y estrategia pueden convertir la singularidad en crecimiento. Las personas lideran mientras la IA trabaja Si bien la IA puede ejecutar tareas, el liderazgo humano es más importante que nunca. Para 2030, las personas que realizan el trabajo pasarán a ser quienes lo guíen. A medida que las alianzas entre humanos e IA se multiplican, el juicio, la creatividad y la responsabilidad humanos mejorarán las decisiones, permitirán la innovación y liberarán a las personas para trabajos más significativos. La IA es el presente, la computación cuántica es el futuro Más allá del enfoque actual en la IA, otra transformación está ganando impulso: la computación cuántica. Para 2030, las empresas que se preparen con antelación obtendrán el mayor beneficio. La preparación cuántica, impulsada por la experimentación y la colaboración, es una inversión en la relevancia futura y la ventaja competitiva a largo plazo.

Mohamad Ali Vicepresidente sénior de IBM Consulting “ La IA no solo está mejorando el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio. ”