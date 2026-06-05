La forma en que se mueve el trabajo

Los patrones aquí son familiares, pero difíciles de ver desde arriba, precisamente donde debe originarse la visión.



Un equipo puede ser recompensado por una victoria local que aumenta la fricción en todo el sistema. Un arreglo a corto plazo puede convertirse en la nueva base si nadie busca soluciones sistémicas. La mayoría de los líderes coinciden en que una cultura audaz y alineada es crítica para el éxito de la IA. Pero pocos creen que su organización opera de esa manera.



Hay una razón para esa diferencia. El rediseño integral que exige la IA puede parecer como si se estuvieran desmantelando sistemas que aún funcionan, sobre todo cuando uno ha pasado años preparándose para hacer frente a la volatilidad del mercado. Seguir por el mismo camino parece lo más sensato a corto plazo, pero el cambio que se avecina será radical.