La forma en que se mueve el trabajo

Su estrategia de IA tiene una brecha de talento aún sin identificar. La cultura es lo que determina si la tecnología se consolida o se estanca.
La IA puede transformar el funcionamiento de una empresa, siempre y cuando esté realmente preparada para ello. Y esa preparación depende tanto de las personas como de las plataformas. Es tentador asumir que la cultura se implementará después de un lanzamiento de IA generativa. No sucederá. Las personas son las que hacen que las iniciativas de tecnología prosperen o se estanquen, y tienen que estar preparadas para el cambio.
¿Puede su empresa absorber nuevas formas de trabajar y escalarlas de manera significativa? ¿Sus modelos de talento y estructuras de incentivos reflejan el ritmo del cambio? Estas no son preguntas fáciles. Son las que determinan si su estrategia de IA se mantiene.
McKinsey
La superagencia en el lugar de trabajo
Los empleados están preparados para la IA. La mayor barrera para el éxito es el liderazgo. ”
Los patrones son familiares y difíciles de detectar desde arriba. Los equipos son recompensados por victorias locales que crean resistencia en otros lugares. Los arreglos a corto plazo se convierten en la nueva línea de base. La mayoría de los líderes coinciden en que una cultura audaz y alineada es fundamental para el éxito de la IA, pero pocos creen que su organización funcione realmente así.
La IA remodela el trabajo en todos los niveles. Cuando las organizaciones despliegan nuevas herramientas sin redefinir roles, flujos de trabajo o habilidades, el resultado es una resistencia que parece cultural, pero que en realidad es estructural. La gente no se resiste al cambio; simplemente está reaccionando de manera racional ante un sistema que no ha cambiado a su alrededor.1
La resistencia a menudo se etiqueta como un problema de mentalidad, pero en realidad es un problema de diseño. Cuando las personas no reciben apoyo durante la transición, con roles claros, mejora estructurada de habilidades y compromiso de liderazgo visible, prolifera la IA en la sombra, el riesgo de cumplimiento crece y la empresa paga por una transformación que nunca absorbió por completo.
Pero solo el 29 % de su equipo de altos ejecutivos está de acuerdo. Esa brecha de percepción determina qué inversiones se financian, cómo se estructuran los equipos y si las personas que impulsan la transformación tienen lo que necesitan. Cuando los líderes sobreestiman el grado de preparación, la organización invierte menos de lo necesario en las estructuras de apoyo que garantizan que el cambio se consolide.
Para escalar la IA, tiene que rediseñar cómo se mueve el trabajo y luego emitir un mandato claro. Los incentivos deben recompensar la experimentación y los resultados empresariales. La gobernanza debe equilibrar la coherencia central con la agilidad local. Hemos estado trabajando en esto nosotros mismos, no solo con los clientes, sino aplicando la misma disciplina internamente.
Los patrones aquí son familiares, pero difíciles de ver desde arriba, precisamente donde debe originarse la visión.
Un equipo puede ser recompensado por una victoria local que aumenta la fricción en todo el sistema. Un arreglo a corto plazo puede convertirse en la nueva base si nadie busca soluciones sistémicas. La mayoría de los líderes coinciden en que una cultura audaz y alineada es crítica para el éxito de la IA. Pero pocos creen que su organización opera de esa manera.
Hay una razón para esa diferencia. El rediseño integral que exige la IA puede parecer como si se estuvieran desmantelando sistemas que aún funcionan, sobre todo cuando uno ha pasado años preparándose para hacer frente a la volatilidad del mercado. Seguir por el mismo camino parece lo más sensato a corto plazo, pero el cambio que se avecina será radical.
Hay una distancia significativa entre un piloto exitoso y una solución escalable. Sin un marco para conectar las disciplinas, la transformación se basa en la fuerza de voluntad individual y los actos heroicos tienen una vida útil.
A medida que aumenta la presión, el impacto se acumula. El progreso depende cada vez más de un conjunto cada vez más reducido de personas que llevan más carga. Las soluciones alternativas proliferan. El esfuerzo se desconecta de los resultados, la moral decae y los costos afloran por todas partes: en la repetición del trabajo, el desgaste y una brecha creciente entre la inversión y el rendimiento.
Así es como el fracaso del piloto se vuelve sistémico, a través de fricciones culturales y estructurales que se acumulan mucho antes de que alguien lo nombre.
IBM Client Zero
Reducción del 74 % en el soporte de TI y un ahorro estimado de 26 000 horas anuales con datos, IA y automatización. ”
Escalar la IA significa rediseñar la forma en que se mueve el trabajo y respaldar ese rediseño con un mandato claro. El talento a menudo quiere innovar y con frecuencia se adelanta al liderazgo en la adopción de herramientas, por lo que no se trata solo de una directiva descendente. Los incentivos deben recompensar la experimentación y los resultados, no solo la entrega de referencia. La gobernanza debe equilibrar la coherencia central con la flexibilidad localizada.
Las investigaciones respaldan la mejora en el rendimiento que estos cambios generan. A través de nuestro trabajo con los clientes, hemos aprendido lo que se necesita para reinventar juntos los roles, los flujos de trabajo y la responsabilidad. A veces, lo más útil que podemos ofrecer es la perspectiva que conlleva haberlo analizado primero.
Los KPI estrechos y las estrategias expansivas no coexisten. Si desea un pensamiento multifuncional, mida y recompense los resultados multifuncionales.
El 77 % de los trabajadores de nivel inicial verán cambiar sus roles debido a la IA, al igual que más de 1 de cada 4 altos ejecutivos.1 La adopción se acelera cuando las personas se sienten apoyadas. Cuando no sucede, el uso no oficial de la IA aumenta junto con el riesgo de cumplimiento.
Cuando los líderes demuestran el cambio a través de la acción, con herramientas de IA, desafiando suposiciones y tomando decisiones difíciles de manera transparente, la transformación es real. Esto es especialmente importante para los mandos intermedios y los responsables de equipos multifuncionales, que son quienes asumen cada día el peso del cambio.
El 79 % de los ejecutivos dice que la IA contribuirá a sus ingresos para 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no ve un rendimiento medible?
La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar?
Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema.
1 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, IBM. 10 de agosto de 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption, Harvard Business Review. 11 de noviembre de 2025.