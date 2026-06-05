El fracaso de mil millones de dólares

Por qué el 95 % de las empresas gasta miles de millones en IA y no obtiene nada a cambio, y qué descubrió el otro 5 %1
La mayoría de los directores ejecutivos (CEO) saben que el cambio fundamental está aquí. Cuatro de cada cinco creen que la IA impulsará los ingresos para 2030. El capital está fluyendo, los mandatos para adoptar la tecnología están en vigor y, en la mayoría de las empresas, ya están en marcha múltiples iniciativas de IA. Esa ambición está justo donde debería.
Pero la ambición por sí sola no produce retornos. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 95 % de las organizaciones está viendo poco o nulo impacto medible de la IA generativa.
No solo porque la tecnología es insuficiente, sino porque no existen estructuras para ayudarla a prosperar en la práctica.
Boston Consulting Group
"Construir para el futuro 2025"
El 70 % de los obstáculos de la IA se debe a las personas, organizaciones y procesos. ”
Cada alto ejecutivo está tomando la decisión correcta dentro de su propio mandato. Sin embargo, si se abordan de forma independiente, esas prioridades llevan a la empresa en direcciones opuestas. El resultado es la deriva, y cuanto más tiempo pasa sin nombre, más difícil es revertirla.
Todos coinciden en que esto importa. El problema radica en la ejecución. Cada líder opera con un mandato sólido, pero esos mandatos fueron diseñados para la excelencia funcional, no para la coordinación transversal que exige la IA. El consenso en las altas esferas no se traduce automáticamente en coherencia en la práctica.
La desconexión no se debe a un desacuerdo, sino a una divergencia. Las prioridades bien intencionadas divergen a medida que se mueven hacia la ejecución. La fricción resultante se agrava silenciosamente en tiempos de ciclo más largos, esfuerzo duplicado y estrategias que pierden coherencia antes de llegar a los equipos responsables de la entrega.
Tres de cada cuatro empresas siguen ejecutando la IA sobre herramientas fragmentadas donde reside la deuda de integración y donde el costo de la desalineación se vuelve más tangible. Los flujos de trabajo modernizados no son solo una actualización de tecnología: son la infraestructura que determina si las ganancias de IA permanecen aisladas o compuestas en todo el negocio.
Las empresas que están avanzando han convertido la alineación en una disciplina de trabajo al aclarar la propiedad, estandarizar cómo se conectan los datos y las operaciones e incorporar la gobernanza en los flujos de trabajo. Así es como se construye un negocio más inteligente: los sistemas centrales se refuerzan entre sí.
El desafío es difícil de entender desde cualquier punto de vista. En toda la organización, cada línea de negocio está trabajando para impulsar sus propias prioridades, ya sea proteger el capital, impulsar el crecimiento, crear preparación de datos o modernizar la pila. El riesgo y el cumplimiento chocan con los equipos de crecimiento. Los objetivos a largo plazo chocan con un ROI rápido. Los departamentos de tecnología y recursos humanos no se ponen de acuerdo sobre cómo hacer que los pilotos sean realistas.
Esa es una brecha donde la fricción y la deriva pueden afianzarse: a través de prioridades bien intencionadas que nunca convergen del todo. Más de la mitad de los altos ejecutivos admiten que la adopción de la IA está desequilibrando a su empresa.
Probablemente ya vio los síntomas: reelaboración. Equipos reconstruyendo lo que ya existe en otros lugares. Estancamiento en la velocidad de despliegue. La enorme tarea de integrar nuevas tecnologías en pilas heredadas o de conectar silos de datos. El tipo de desafíos que plantean la pregunta: ¿es mejor volver a empezar desde cero?
Son señales de que el costo de una ejecución descoordinada se está acumulando en los márgenes y está desviando la energía de su mejor personal.
Accenture
Hacer realidad la reinvención con la IA generativa, 2025
Las organizaciones con una alineación dirigida por el CEO en toda la empresa tienen 2.5 veces más probabilidades de obtener un valor significativo de la IA generativa. ”
Las empresas pioneras han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Aclararon la propiedad en todas las funciones, estandarizaron la forma en que se conectan los datos y las operaciones e integraron la gobernanza dentro de los flujos de trabajo.
Esto es lo que significa construir un negocio más inteligente: hacer que los sistemas y procesos centrales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse mutuamente, de modo que su empresa esté equipada para adoptar y aprovechar nuevas herramientas.
Aclare quién decide qué, cómo se mueve el capital entre disciplinas y si los incentivos recompensan los resultados o solo el cumplimiento.
Dos tercios de los CEO están cumpliendo con los objetivos a corto plazo a costa de desviar recursos de iniciativas a más largo plazo, una tendencia que socava los cimientos de la empresa. La medición de doble horizonte es la forma de romper ese ciclo.
Los proyectos piloto de IA perdieron impulso porque no existía una vía para financiar lo que vendría después. La reinversión estructurada es la forma en que se pasa de la prueba de concepto al rendimiento.
La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar?
La cultura no existe junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.
Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA. Julio de 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review. Enero de 2026.
3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM. Junio de 2023.