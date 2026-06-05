El fracaso de mil millones de dólares

Por qué el 95 % de las empresas gasta miles de millones en IA y no obtiene nada a cambio, y qué descubrió el otro 5 %1

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Ilustración de un caballero con anteojeras cayendo de un tablero de ajedrez

Grandes expectativas

La mayoría de los directores ejecutivos (CEO) saben que el cambio fundamental está aquí. Cuatro de cada cinco creen que la IA impulsará los ingresos para 2030. El capital está fluyendo, los mandatos para adoptar la tecnología están en vigor y, en la mayoría de las empresas, ya están en marcha múltiples iniciativas de IA. Esa ambición está justo donde debería.

Pero la ambición por sí sola no produce retornos. Las investigaciones sugieren que aproximadamente el 95 % de las organizaciones está viendo poco o nulo impacto medible de la IA generativa. 

No solo porque la tecnología es insuficiente, sino porque no existen estructuras para ayudarla a prosperar en la práctica.

Lo que la mayoría de las estrategias de IA pasan por alto

Fractura

Cada alto ejecutivo está tomando la decisión correcta dentro de su propio mandato. Sin embargo, si se abordan de forma independiente, esas prioridades llevan a la empresa en direcciones opuestas. El resultado es la deriva, y cuanto más tiempo pasa sin nombre, más difícil es revertirla.
La escalera central de las oficinas de IBM en One Madison Ave, NYC
Consecuencia 91 % de los ejecutivos afirma que la alineación
es crítica.2

Todos coinciden en que esto importa. El problema radica en la ejecución. Cada líder opera con un mandato sólido, pero esos mandatos fueron diseñados para la excelencia funcional, no para la coordinación transversal que exige la IA. El consenso en las altas esferas no se traduce automáticamente en coherencia en la práctica.

 1 de 7 o menos están totalmente de acuerdo en que existe alineación.2

La desconexión no se debe a un desacuerdo, sino a una divergencia. Las prioridades bien intencionadas divergen a medida que se mueven hacia la ejecución. La fricción resultante se agrava silenciosamente en tiempos de ciclo más largos, esfuerzo duplicado y estrategias que pierden coherencia antes de llegar a los equipos responsables de la entrega.

 27 % de los ejecutivos afirma que su empresa ha modernizado los flujos de trabajo.³

Tres de cada cuatro empresas siguen ejecutando la IA sobre herramientas fragmentadas donde reside la deuda de integración y donde el costo de la desalineación se vuelve más tangible. Los flujos de trabajo modernizados no son solo una actualización de tecnología: son la infraestructura que determina si las ganancias de IA permanecen aisladas o compuestas en todo el negocio.
Resolución

Las empresas que están avanzando han convertido la alineación en una disciplina de trabajo al aclarar la propiedad, estandarizar cómo se conectan los datos y las operaciones e incorporar la gobernanza en los flujos de trabajo. Así es como se construye un negocio más inteligente: los sistemas centrales se refuerzan entre sí.
Vista desde abajo de un hombre y una mujer, ambos profesionales de negocios, de pie junto a una barandilla en un centro de convenciones

Tenga en cuenta la brecha de (des)alineación.
 

El desafío es difícil de entender desde cualquier punto de vista. En toda la organización, cada línea de negocio está trabajando para impulsar sus propias prioridades, ya sea proteger el capital, impulsar el crecimiento, crear preparación de datos o modernizar la pila. El riesgo y el cumplimiento chocan con los equipos de crecimiento. Los objetivos a largo plazo chocan con un ROI rápido. Los departamentos de tecnología y recursos humanos no se ponen de acuerdo sobre cómo hacer que los pilotos sean realistas.


Esa es una brecha donde la fricción y la deriva pueden afianzarse: a través de prioridades bien intencionadas que nunca convergen del todo. Más de la mitad de los altos ejecutivos admiten que la adopción de la IA está desequilibrando a su empresa.
Reflexiones metropolitanas: edificios de oficinas en una gran ciudad

Mandatos en competencia, costos ocultos

Probablemente ya vio los síntomas: reelaboración. Equipos reconstruyendo lo que ya existe en otros lugares. Estancamiento en la velocidad de despliegue. La enorme tarea de integrar nuevas tecnologías en pilas heredadas o de conectar silos de datos. El tipo de desafíos que plantean la pregunta: ¿es mejor volver a empezar desde cero?

Son señales de que el costo de una ejecución descoordinada se está acumulando en los márgenes y está desviando la energía de su mejor personal.

Se está viendo en una pantalla interactiva una presentación realizada por un ingeniero mediante diapositivas.

Qué hace que un negocio sea más inteligente

Las empresas pioneras han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Aclararon la propiedad en todas las funciones, estandarizaron la forma en que se conectan los datos y las operaciones e integraron la gobernanza dentro de los flujos de trabajo.

Esto es lo que significa construir un negocio más inteligente: hacer que los sistemas y procesos centrales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse mutuamente, de modo que su empresa esté equipada para adoptar y aprovechar nuevas herramientas.

 

Cómo salir adelante Alinear roles, financiamiento e incentivos con una intención compartida

Aclare quién decide qué, cómo se mueve el capital entre disciplinas y si los incentivos recompensan los resultados o solo el cumplimiento.

 Medir en dos horizontes a la vez

Dos tercios de los CEO están cumpliendo con los objetivos a corto plazo a costa de desviar recursos de iniciativas a más largo plazo, una tendencia que socava los cimientos de la empresa. La medición de doble horizonte es la forma de romper ese ciclo.

 Integrar la reinversión en el modelo operativo

Los proyectos piloto de IA perdieron impulso porque no existía una vía para financiar lo que vendría después. La reinversión estructurada es la forma en que se pasa de la prueba de concepto al rendimiento.

Asientos de un estadio en Fenway Park 
Artículo destacado La brecha entre las ambiciones en materia de IA y la rendición de cuentas de los altos ejecutivos La ambición de la IA es alta, pero la responsabilidad es donde las cosas pierden enfoque rápidamente. A pesar de que la inversión se está acelerando, la falta de coordinación entre los altos ejecutivos impide que las organizaciones conviertan sus esfuerzos en resultados. Cerrar esa brecha es lo que marca la diferencia entre el progreso y los esfuerzos estancados. Acceder al artículo Acceder al artículo
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La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar? 

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La forma en que se mueve el trabajo

La cultura no existe junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.

 

 Comprenda la estrategia
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El efecto multiplicador

Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema. 

 

 Ensamble el sistema
Dé el siguiente paso
 

La estrategia solo importa si sobrevive al contacto con la realidad. No se pierda la próxima ronda de insights sobre la responsabilidad, las limitaciones y las consecuencias en la era de la IA en constante evolución.

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Notas de pie de página

¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA. Julio de 2025.

2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review. Enero de 2026.

3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM. Junio de 2023.