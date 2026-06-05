El fracaso de mil millones de dólares

Las empresas pioneras han hecho de la alineación una disciplina de trabajo. Aclararon la propiedad en todas las funciones, estandarizaron la forma en que se conectan los datos y las operaciones e integraron la gobernanza dentro de los flujos de trabajo.

Esto es lo que significa construir un negocio más inteligente: hacer que los sistemas y procesos centrales sean lo suficientemente inteligentes como para reforzarse mutuamente, de modo que su empresa esté equipada para adoptar y aprovechar nuevas herramientas.