Las empresas que cuentan con un CAIO obtienen mejores resultados. Líderes de Heineken, Schneider Electric e IBM explican cómo lo hicieron.
El rol de director de IA puede ser el puesto de más rápido crecimiento en el mundo empresarial. Un nuevo informe del Institute for Business Value (IBV) de IBM que debutó en Think 2026 encontró que un 76 % de las organizaciones encuestadas dijeron tener un CAIO en 2026, frente a solo un 26 % en 2025. Y esto no solo ocurre en empresas tecnológicas como Meta y Salesforce, sino también en empresas como Heineken, WPP, Nike y CVS Health. Ese tipo de crecimiento puede parecer una trivialidad. Pero el IBV descubrió que las empresas con un director de IA tenían un 5 % más de retorno de sus inversiones en IA. ¿Cómo pasó eso?
Al igual que la tecnología que lo impulsó, el rol del CAIO ha madurado en los últimos años. “Antes, los directores de IA eran más bien figuras simbólicas: evangelistas de la IA que promovían la IA”, dijo Jacob Dencik, director de investigación del IBV en una entrevista con IBM Think. “Pero ahora en realidad están impulsando la transformación con IA y ayudando a las empresas a pasar de los pilotos a la implementación a gran escala”.
Schneider Electric es un claro ejemplo del enfoque en la implementación. La empresa global de tecnología energética creó su rol de director de IA en 2021, mucho antes de que la IA generativa forzara el problema para gran parte del mundo corporativo. Desde el principio, el mandato de Schneider para el liderazgo de la IA se centró menos en la experimentación en sí misma y más en el impacto operativo. Como Philippe Rambach, director de IA de la empresa, enfatizó en su conversación con IBM Think, la IA en Schneider “siempre comienza con una necesidad empresarial, no con la tecnología”.
Sin embargo, no todos están convencidos de que las empresas necesiten este puesto. Tim Crawford, fundador y asesor estratégico del director de sistemas de información (CIO) en la empresa de investigación AVOA, considera que el momento del CAIO le resulta familiar. Lo compara con el auge del director digital hace una década, un rol que a menudo surgía rápidamente en las empresas, con resultados mixtos, especialmente cuando las organizaciones se apresuraron a incorporar CDO externos, señaló. Estos líderes a veces tuvieron dificultades porque “no estaban tan en sintonía con el negocio”; mientras tanto, la responsabilidad central de la transformación digital a menudo recaía en el CIO.
En teoría, el ascenso del director de IA puede parecer redundante. Muchas empresas han agregado la IA a las competencias de los CIO, los directores de tecnología (CTO), los directores de datos y los directores digitales. Pero como las organizaciones han descubierto en los últimos dos años, la IA no se comporta como tecnologías anteriores. Su alcance es más amplio, su ritmo es más rápido y las expectativas a su alrededor son mucho mayores.
“La IA está atravesando toda la empresa de una manera que la mayoría de las otras tecnologías no lo han hecho”, dijo Dencik. A diferencia de la computación en la nube o el software empresarial, que en gran medida residían dentro de TI, la IA es algo sobre lo que “potencialmente cada alto ejecutivo y cada empleado tiene una expectativa, incluyendo qué debería estar haciendo y qué tan rápido debería estar entregando valor”.
En Schneider Electric, esa amplitud contribuyó a definir el rol desde el principio. En lugar de posicionar la IA como una función técnica independiente, la empresa organizó sus esfuerzos en torno a un modelo hub and spoke: un equipo central de IA responsable de la estrategia, los estándares y las herramientas, junto con la ejecución integrada en las unidades de negocio. Según Rambach, este enfoque ayuda a que la IA se mantenga cercana a los problemas operativos reales, al tiempo que evita la fragmentación y la duplicación de esfuerzos.
Crawford estuvo de acuerdo en que la fragmentación de la IA es uno de los principales desafíos para los líderes, pero advirtió que no se debe asumir que cada organización necesita un CAIO independiente para tratar este desafío. Indicó que, en algunos casos, la responsabilidad de la IA puede recaer en el CIO o incluso en el CEO, siempre que haya una clara rendición de cuentas y una sólida coordinación interfuncional. Otras empresas, desde SAP hasta Nike, han combinado el rol de CAIO con otro puesto de alto ejecutivo. Philip Herzig en SAP, por ejemplo, es CAIO y director de tecnología, y Alan John es director global de datos e IA de Nike. Lo más importante, según Crawford, no es qué ejecutivo posee la IA, sino si una organización tiene las estructuras de liderazgo necesarias para guiarla de manera responsable a medida que se propaga por todo el negocio.
Además, Dencik señaló una brecha creciente entre la ambición y la realidad: las empresas están invirtiendo mucho en IA, pero a veces tienen dificultades para avanzar más allá de los pilotos o medir el impacto. El resultado es la presión para crear “una capacidad dedicada en la organización que realmente pueda convertir la IA en valor empresarial”, en lugar de permitir que las iniciativas se extiendan por todos los departamentos sin coordinación. Por lo tanto, contratan a un CAIO.
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Esa necesidad de una autoridad central ayuda a explicar por qué muchos directores de IA no necesariamente rinden cuentas al equipo de liderazgo de tecnología. Según una investigación de IBM, un número significativo rinde cuentas al CEO o incluso a la junta directiva, lo que subraya que la IA se trata cada vez más como una cuestión estratégica de negocio en lugar de una preocupación administrativa.
“Se trata de unir el lado comercial de la casa con el lado de la tecnología”, agregó Dencik. “La IA ya no es solo un tema de debate tecnológico”.
Schneider Electric adoptó una visión similar cuando estableció el rol, anclando deliberadamente el liderazgo de la IA en prioridades empresariales como la eficiencia energética, la optimización de la cadena de suministro y los resultados de sustentabilidad. Según Rambach, la función del director de IA no es elegir primero los modelos o las herramientas, sino asegurarse de que las inversiones en IA estén estrechamente alineadas con las áreas en las que la empresa necesita mejoras cuantificables.
Incluso en empresas con CAIO dedicados, esos líderes no siempre funcionan como pares de otros roles de altos ejecutivos. En la práctica, según Crawford, muchos líderes de IA operan de manera más efectiva como vicepresidentes sénior o jefes de funciones horizontales, es decir, roles facultados para coordinar y gobernar, en lugar de competir con los CIO, CFO o COO. Lo que más importa no es el cargo, sino el mandato: la capacidad de reunir a las personas adecuadas para priorizar, realizar experimentos y establecer barreras de seguridad.
Ese modelo es cada vez más común y, a menudo, se formaliza como un consejo de IA. En opinión de Crawford, estos consejos deberían ser multifuncionales por diseño, centrados en los resultados más que en la óptica. “Las empresas no deberían usar el CAIO como una estrategia de marketing”, indicó. “A los clientes realmente no les importa si se está utilizando IA. Se preocupan por el resultado”.
A pesar de la proliferación de cargos, el puesto de director de IA sigue siendo muy incomprendido. No es, como bromean algunos escépticos, un “director de ChatGPT”, responsable de esparcir la IA generativa en las presentaciones de diapositivas. Tampoco se trata de un rol dedicado exclusivamente al cumplimiento, centrado solo en la regulación mientras el resto de la empresa sigue avanzando a toda marcha.
En la práctica, el trabajo se encuentra en algún punto intermedio. A medida que las empresas se apresuran a adoptar la IA, muchas han descubierto que la exageración puede dañar su credibilidad tanto como la inacción. Daniel Hulme, director de IA de WPP, ha sido franco sobre ese riesgo. “Cada vez que aparece una nueva tecnología, la gente se emociona mucho”, dijo. “Y luego aplican esas tecnologías para resolver los problemas equivocados”.
La importancia de mantenerse realistas es algo que el liderazgo de IA de Schneider ha reforzado repetidamente. La empresa ha argumentado que comenzar con las necesidades del negocio ayuda a reducir el ruido, lo que obliga a los equipos a justificar las inversiones en IA por impacto en lugar de novedad.
Crawford compartió esa preocupación, argumentando que gran parte de las posturas competitivas actuales equivalen a “lavado de IA”. Según Crawford, desde la perspectiva del cliente, la creación de valor es importante, pero también la confianza. Los clientes pueden dar la bienvenida a productos y servicios más inteligentes, pero el mal uso de los datos puede erosionar rápidamente cualquier buena reputación. La lección para los líderes de IA es que el éxito se mide menos por la sofisticación técnica que por si la IA mejora de manera significativa la forma en que una empresa atiende a sus clientes.
A medida que las empresas buscan candidatos con una combinación de experiencia empresarial, tecnología y transformación, los líderes no están de acuerdo sobre si un líder de IA debe provenir de dentro o fuera de la empresa. Hay quienes sostienen que los directores de IA más eficaces son aquellos que ascienden desde dentro, ya que la transformación hacia la IA depende menos de la innovación técnica que de un profundo conocimiento institucional.
En Schneider, que estableció pronto su rol de CAIO, elevar a un líder interno ayudó a consolidar los ya activos esfuerzos de IA de la empresa en gestión energética, automatización industrial y sustentabilidad. Esa perspectiva de usuario interno facilitó alinear las iniciativas de IA con prioridades operativas reales e introducir la gobernanza sin frenar el impulso. Para los defensores de este enfoque, la tarea principal del CAIO es integrar la IA en cómo ya funciona el negocio, por lo que el mejor candidato es un usuario interno.
Otros ven claras ventajas en la contratación externa, especialmente cuando una empresa quiere acelerar el cambio o repensar suposiciones de larga data. La decisión de Heineken de incorporar a Surajeet Ghosh desde fuera, por ejemplo, reflejó el deseo de crear capacidades de IA casi desde cero. Con experiencia en la aplicación de IA en todas las industrias, Ghosh aportó un enfoque basado en datos para tomar decisiones clave en toda la cadena de valor global de la cervecera, un tema que debatió en profundidad en un episodio reciente del podcast Smart Talks con Malcolm Gladwell. Los defensores de la contratación externa sostienen que las personas externas pueden ayudar a las organizaciones a evitar el incrementalismo, imponer una disciplina más clara en cuanto al retorno de la inversión (ROI) e impulsar una transición más rápida de las fases piloto a la producción, aunque tengan que enfrentar una curva de aprendizaje más pronunciada en lo que respecta a la cultura.
En la conversación de Smart Talks con Gladwell, Ghosh compartió un ejemplo revelador: poco después de comenzar como director de IA de Heineken, ayudó a analizar el ROI en la publicidad de Instagram para Heineken frente a Dos Equis. Después de aplicar la IA a este desafío, pudieron mejorar las ventas en un 30 %.
Cuando se trata de buscar un CAIO, una tercera visión se está afianzando cada vez más, y los expertos argumentan que el debate interno frente al externo importa menos que cómo se define el rol. En todas las empresas que están logrando avances reales en el campo de la IA, la estructura es más importante que las etiquetas. Si las organizaciones con un rol formal de CAIO reportan mejores resultados, no es por el cargo; el diferenciador es cómo se organiza y gobierna la IA.
Desde investigadores hasta CxOs, existe un consenso en que ningún director de IA tiene éxito sin una experiencia sólida en tecnología, estrategia empresarial y gestión del cambio. Estas capacidades pueden desarrollarse internamente o contratarse de manera externa, pero deben ir acompañadas de influencia organizacional y claridad narrativa.
“Nadie debería poseer la IA; hay que monitorear”, dijo Lula Mohanty, socia gerente de IBM Consulting en Oriente Medio y una de las autoras del informe sobre el Director de IA de 2025 de IBM, en una entrevista con IBM Think. Según Mohanty, el CAIO es, en última instancia, un orquestador del cambio, centrado en la adopción, los resultados y la incorporación de la IA en la organización.
IBM no tiene un director de IA. Pero varios IBMers citaron a Joanne Wright, vicepresidenta sénior de transformación y operaciones de la empresa, como equivalente. Wright se encuentra en la intersección de todos los dominios operativos de la empresa, lo que le da un punto de vista único para ver exactamente dónde se debe desplegar la IA y cuándo. Cuando se le preguntó si es una CAIO de facto, Wright le dijo a IBM Think: “Sí y no”.
Explicó: “Soy responsable de cómo usamos la IA para cambiar fundamentalmente la manera en que funciona la empresa. Esto significa cómo atendemos a los clientes, trabajamos con socios, gestionamos nuestra fuerza laboral y automatizamos procesos que solían requerir enormes cantidades de esfuerzo humano. Pero no poseo la IA”. En cambio, cada líder de IBM es responsable de la adopción de la IA en sus propios equipos, y su función es eliminar cualquier fricción. “De lo que estoy orgullosa es de que hemos construido un modelo operativo en el que la estrategia de IA está muy integrada en la estrategia empresarial”, dijo Wright. “Sin un orquestador central, el negocio termina con soluciones que no se hablan entre sí, están fragmentadas y no pueden escalar de manera efectiva”.
En Schneider Electric, donde el modelo operativo hub and spoke ha sido fundamental para los esfuerzos de IA de la organización, los equipos de IA han avanzado rápidamente mientras mantienen estándares comunes, gobernanza y medidas de seguridad. Cinco años después de asumir el cargo, el CAIO de la empresa aporta algo de lo que carecen muchos CAIO más nuevos: una evidencia de lo que se necesita para mantener la IA a escala a lo largo del tiempo.
WPP, por el contrario, aborda la IA desde la perspectiva de su cadena de suministro de marketing, incorporando modelos generativos a un marco operativo ya bien definido. “Esas otras cosas no cambiaron”, dijo Hulme. “Simplemente intensificó y mejoró lo que ya estábamos haciendo”.
Ese énfasis en los modelos operativos encaja estrechamente con la visión de Crawford. El verdadero trabajo del liderazgo de la IA es garantizar que la organización se centre en las prioridades correctas, experimentar rápidamente y escalar lo que funciona, sin actuar a la ligera cuando se trata de gobernanza y riesgo.
A medida que las empresas avanzan para escalar agentes, la gobernanza se vuelve cada vez más crítica. Tan importante como contar con alguien que actúe como coordinador de IA es combinar esa función con una gobernanza basada en la coordinación. Este enfoque cambia dónde reside el control. En lugar de redactar políticas y esperar que los equipos las interpreten correctamente, las organizaciones están integrando barreras de seguridad directamente en los sistemas que ejecutan la IA, abarcando modelos, agentes y ecosistemas agénticos cada vez más complejos.
El beneficio ya es tangible. Considere que casi siete de cada 10 ejecutivos ahora admiten que carecen de visibilidad completa de la IA que utilizan sus equipos, o incluso de dónde operan esos sistemas. Sin embargo, las empresas que adoptan una gobernanza basada en la orquestación tienden a cerrar esa brecha rápidamente: tienen más del doble de probabilidades de contar con una visibilidad completa de los activos de IA, 169 % más probabilidades de mantener una documentación transparente y 132 % más probabilidades de proteger los datos mediante la anonimización, las evaluaciones de impacto y los controles de acceso estrictos.
Lo más importante es que este mayor control no afecta el rendimiento. Estas 2000 organizaciones encuestadas reportan pérdidas un 29 % menores debido a irregularidades en la IA y logran un 20 % más de ROI, además de mayores aumentos en productividad e ingresos.
En conjunto, esos resultados subrayan por qué el rol del director de IA puede continuar evolucionando más allá de la propiedad y hacia la coordinación, agregó Dencik de IBM. La eficacia del CAIO depende cada vez más no de la creación de modelos o la redacción de políticas, sino de la orquestación de sistemas en los que la innovación y la gobernanza avancen juntas por diseño. En una era en la que la IA se expande más rápido de lo que cualquier líder puede supervisar manualmente, la gobernanza dirigida por la orquestación es lo que hace que ese liderazgo sea duradero y lo que, en última instancia, separa la IA escalable de la ambición insostenible.
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