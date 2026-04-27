Explicó: “Soy responsable de cómo usamos la IA para cambiar fundamentalmente la manera en que funciona la empresa. Esto significa cómo atendemos a los clientes, trabajamos con socios, gestionamos nuestra fuerza laboral y automatizamos procesos que solían requerir enormes cantidades de esfuerzo humano. Pero no poseo la IA”. En cambio, cada líder de IBM es responsable de la adopción de la IA en sus propios equipos, y su función es eliminar cualquier fricción. “De lo que estoy orgullosa es de que hemos construido un modelo operativo en el que la estrategia de IA está muy integrada en la estrategia empresarial”, dijo Wright. “Sin un orquestador central, el negocio termina con soluciones que no se hablan entre sí, están fragmentadas y no pueden escalar de manera efectiva”.

En Schneider Electric, donde el modelo operativo hub and spoke ha sido fundamental para los esfuerzos de IA de la organización, los equipos de IA han avanzado rápidamente mientras mantienen estándares comunes, gobernanza y medidas de seguridad. Cinco años después de asumir el cargo, el CAIO de la empresa aporta algo de lo que carecen muchos CAIO más nuevos: una evidencia de lo que se necesita para mantener la IA a escala a lo largo del tiempo.

WPP, por el contrario, aborda la IA desde la perspectiva de su cadena de suministro de marketing, incorporando modelos generativos a un marco operativo ya bien definido. “Esas otras cosas no cambiaron”, dijo Hulme. “Simplemente intensificó y mejoró lo que ya estábamos haciendo”.

Ese énfasis en los modelos operativos encaja estrechamente con la visión de Crawford. El verdadero trabajo del liderazgo de la IA es garantizar que la organización se centre en las prioridades correctas, experimentar rápidamente y escalar lo que funciona, sin actuar a la ligera cuando se trata de gobernanza y riesgo.

A medida que las empresas avanzan para escalar agentes, la gobernanza se vuelve cada vez más crítica. Tan importante como contar con alguien que actúe como coordinador de IA es combinar esa función con una gobernanza basada en la coordinación. Este enfoque cambia dónde reside el control. En lugar de redactar políticas y esperar que los equipos las interpreten correctamente, las organizaciones están integrando barreras de seguridad directamente en los sistemas que ejecutan la IA, abarcando modelos, agentes y ecosistemas agénticos cada vez más complejos.

El beneficio ya es tangible. Considere que casi siete de cada 10 ejecutivos ahora admiten que carecen de visibilidad completa de la IA que utilizan sus equipos, o incluso de dónde operan esos sistemas. Sin embargo, las empresas que adoptan una gobernanza basada en la orquestación tienden a cerrar esa brecha rápidamente: tienen más del doble de probabilidades de contar con una visibilidad completa de los activos de IA, 169 % más probabilidades de mantener una documentación transparente y 132 % más probabilidades de proteger los datos mediante la anonimización, las evaluaciones de impacto y los controles de acceso estrictos.

Lo más importante es que este mayor control no afecta el rendimiento. Estas 2000 organizaciones encuestadas reportan pérdidas un 29 % menores debido a irregularidades en la IA y logran un 20 % más de ROI, además de mayores aumentos en productividad e ingresos.

En conjunto, esos resultados subrayan por qué el rol del director de IA puede continuar evolucionando más allá de la propiedad y hacia la coordinación, agregó Dencik de IBM. La eficacia del CAIO depende cada vez más no de la creación de modelos o la redacción de políticas, sino de la orquestación de sistemas en los que la innovación y la gobernanza avancen juntas por diseño. En una era en la que la IA se expande más rápido de lo que cualquier líder puede supervisar manualmente, la gobernanza dirigida por la orquestación es lo que hace que ese liderazgo sea duradero y lo que, en última instancia, separa la IA escalable de la ambición insostenible.