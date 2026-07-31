La IA se trata como una prioridad en toda la empresa, pero la propiedad y los derechos de decisión están fragmentados en todos los altos ejecutivos.¹ Cada rol desarrolla su propio mandato (tecnología, datos, estrategia, casos de uso), pero ningún ejecutivo es claramente responsable de los resultados de principio a fin ni está facultado para resolver compensaciones interfuncionales. Como resultado, las decisiones sobre financiamiento, riesgo, priorización y gobernanza permanecen sin resolver y cuando el ROI decepciona, es difícil identificar la responsabilidad.



“Nadie debe poseer la IA; hay que guiarla”

Lula Mohanty, socia gerente de IBM Consulting en Oriente Medio

Resolución:

Las organizaciones se benefician al aclarar quién es responsable de los resultados y de la ejecución y quién desempeña un rol de gobernanza. Establecer un enfoque de nivel empresarial para la toma de decisiones puede resolver las compensaciones cuando las prioridades compiten. También es útil delinear las vías de escalada para los conflictos interfuncionales, permitiendo que los problemas se aborden de forma oportuna en lugar de posponerlos. Reforzar esta estructura a través del apoyo visible del CEO y la junta directiva puede fortalecer la autoridad de los responsables de los resultados para tomar decisiones en todas las funciones.

Conclusión ejecutiva:

Como Lula Mohanty, socia gerente de IBM Consulting en Oriente Medio, declaró a IBM Think: “Nadie debe poseer la IA; hay que guiarla”. Sin embargo, sin una responsabilidad y autoridad claras para tomar decisiones de IA entre empresas, no existe una verdadera propiedad.