El ROI fantasma

Decir que necesitamos la IA no es un buen punto de partida. ¿Y si, en cambio, nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo deben transformarse nuestras empresas para tener éxito y nos centráramos en esos resultados? ¿Y si los resultados fueran el filtro, la guía que el liderazgo usara para discernir qué flujos de trabajo rediseñar y en qué disciplinas?



Responda estas preguntas y es posible que se encuentre en un escenario interesante donde la gobernanza es un acelerador. Las investigaciones demuestran de forma constante que las barreras bien diseñadas en realidad hacen que las organizaciones sean más rápidas.



Los directivos que invierten en la gobernanza de la IA obtienen mayores beneficios operativos, mejores resultados de seguridad y una adopción más rápida. Los mandatos claros dan a los equipos la confianza para actuar con decisión.