El ROI fantasma

La mayoría de las estrategias de IA se diseñan para satisfacer necesidades a corto plazo. Quienes obtienen los mejores resultados construyen para transformar.
¿Qué distingue a los programas de IA exitosos? Quienes tienen el mayor rendimiento no tratan la IA como una herramienta o una inversión de una sola vez. La integran en el tejido operativo, remodelando la forma en que se realiza el trabajo y cómo se toman las decisiones. Esa distinción es importante.
Hoy en día, casi la mitad del gasto en IA todavía se destina a la eficiencia. Necesario, pero ya no suficiente. Los mayores retornos provienen de ir más allá de la optimización, priorizar el crecimiento y la innovación y rediseñar flujos de trabajo con la IA como núcleo.
IBM IBV
La empresa en 2030
Si bien el 47 % del gasto en IA se centra en la eficiencia hoy en día, los ejecutivos esperan que dos tercios se dediquen a la innovación de productos, servicios y modelos de negocio para 2030. ”
La diferencia entre los despliegues de IA de alto rendimiento y los de bajo rendimiento es menos compleja de lo que parece. Muchas organizaciones optimizan donde es más fácil mostrar el progreso, no donde más importa. Es posible que los ejecutivos coincidan en que la IA transformará los resultados, pero sin una responsabilidad clara, los cambios de fondo se estancan y las estrategias acaban cediendo a las presiones a corto plazo.
A medida que la IA escala, también lo hace la exposición. El 96 % de los ejecutivos afirma que la adopción de la IA generativa aumenta la probabilidad de una violación de seguridad en un plazo de tres años. Sin gobernanza, las organizaciones están acumulando una responsabilidad financiera que se agrava con cada flujo de datos sin propietario y modelo no monitoreado.1
No se trata de un factor de riesgo secundario. Es una de las principales causas de fracaso. Cuando la responsabilidad está repartida pero no queda clara, el riesgo se oculta y acaba saliendo a la luz más tarde. Esto podría traducirse en retrasos inesperados en el despliegue, adaptaciones arquitectónicas o costos de corrección.2
Más de la mitad de las empresas están implementando la IA sin contar con los mecanismos de control básicos necesarios para gestionarla. Cuando la gobernanza existe solo en los documentos de políticas y no en los flujos de trabajo, los equipos reducen la velocidad para improvisar controles o se mueven sin ellos. Ambos caminos aumentan el costo de la corrección posterior.
¿Y si la gobernanza acelerara el progreso en lugar de ralentizarlo? Las investigaciones muestran que las barreras de seguridad claras reducen la fricción al eliminar la ambigüedad. Los ejecutivos que invierten temprano en ética y gobernanza de IA ven un rendimiento operativo más sólido, una mayor seguridad y una adopción más rápida, no a pesar de las limitaciones, sino porque la toma de decisiones se vuelve más clara.
El despliegue de la IA falla o tiene éxito en función de dónde se aplique. Los pilotos de bajo rendimiento buscan mejoras de bajo riesgo, no las decisiones y flujos de trabajo que generan resultados.
Muchos ejecutivos esperan que la IA remodele los resultados del negocio, pero sus estrategias no están diseñadas para respaldar esa ambición. Diseñados para satisfacer las demandas a corto plazo en lugar de ofrecer valor compuesto, esos esfuerzos rara vez se extienden a flujos de trabajo críticos. El resultado es una cartera de inversiones seguras que no está a la altura de las expectativas que se habían fijado.
La mayoría de las empresas carecen de un marco bien definido para toda la empresa para la IA, incluida la gobernanza. Alrededor de una cuarta parte de los pilotos fallidos se remontan a esta brecha.
Sin la gobernanza adecuada, el ruido se propaga. No hay un camino claro para escalar. Sin un mecanismo para coordinar entre disciplinas, la responsabilidad de los resultados se dispersa. Los datos permanecen aislados. Los pilotos tienen un rendimiento inferior al esperado y el personal reacciona en lugar de buscar soluciones a los problemas operativos subyacentes. Como resultado, los verdaderos problemas no se solucionan.
El riesgo se encuentra justo debajo de la superficie y surge cuando es más costoso abordarlo.
IBM Institute for Business Value, IBM. 2025
Los directivos atribuyen más de una cuarta parte, el 27 %, de sus ganancias en eficiencia en IA a una gobernanza sólida. ”
Decir que necesitamos la IA no es un buen punto de partida. ¿Y si, en cambio, nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo deben transformarse nuestras empresas para tener éxito y nos centráramos en esos resultados? ¿Y si los resultados fueran el filtro, la guía que el liderazgo usara para discernir qué flujos de trabajo rediseñar y en qué disciplinas?
Responda estas preguntas y es posible que se encuentre en un escenario interesante donde la gobernanza es un acelerador. Las investigaciones demuestran de forma constante que las barreras bien diseñadas en realidad hacen que las organizaciones sean más rápidas.
Los directivos que invierten en la gobernanza de la IA obtienen mayores beneficios operativos, mejores resultados de seguridad y una adopción más rápida. Los mandatos claros dan a los equipos la confianza para actuar con decisión.
Entre las organizaciones con un alto grado de madurez en la gobernanza, el 68 % se basa en casos de uso preaprobados y de bajo riesgo, lo que permite a los equipos ejecutar sin revisiones personalizadas.3 El monitoreo en tiempo real y los umbrales claros brindan a los líderes la confianza necesaria para avanzar.
La IA introduce nuevos riesgos de cumplimiento: sesgos, brechas de explicabilidad, desviación de datos. Desarrolle controles en el desarrollo, el despliegue y el monitoreo para escalar más rápido. Los ejecutivos atribuyen el 27 % de las ganancias de eficiencia de la IA a una gobernanza sólida.4
Los consejos de gobernanza con derechos de decisión claros convierten la gestión de riesgos en una ventaja.El 71 % de las empresas que lo ha hecho informa una mejora del 23 % en la seguridad, un aumento del 20 % en el compromiso de los empleados y un aumento del 18 % en la adopción de la IA.3
El 79 % de los ejecutivos dice que la IA contribuirá a sus ingresos para 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no ve un rendimiento medible?
La cultura no está junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.
Después de pilotos prometedores, ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? La estrategia, el riesgo y la cultura no son desafíos independientes: son palancas dentro de un solo sistema.
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM. 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture. 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM. 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM. 2025.