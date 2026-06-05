El efecto multiplicador

De la prueba de concepto a la prueba de rendimiento: lo que primero determinaron las empresas que sostienen el valor de la IA.
Avancemos un momento en el tiempo. Su estrategia de IA ha sido ambiciosa y bien financiada y está generando energía real en toda la empresa. Preparó el caso y puso en marcha proyectos piloto que demuestran un potencial real. Se han construido los cimientos.
Ahora la pregunta más difícil: ¿cómo se diseña para obtener un valor duradero? ¿Cómo pasar de las ganancias locales a la IA que prospera en el centro de su negocio? Es aquí donde muchas empresas se estancan, y las que no lo hacen no se limitan a experimentar, sino que están creando vínculos entre disciplinas y sentando las bases para el largo plazo: la repetibilidad.
Dra. Dorottya Sallai
London School of Economics
La adopción de la IA supone una transición cultural. ”
Un despliegue funciona perfectamente en una unidad de negocio, pero no se puede transferir. Una automatización ahorra horas por un lado y crea un cuello de botella por el otro. Sin una definición compartida de cómo se ve el progreso, la confianza se erosiona y la IA sigue siendo una colección de herramientas en lugar de una capacidad operativa.
Escalar la IA es un desafío operativo y económico. A medida que las carteras modelo crecen y las demandas de infraestructura se multiplican, la disciplina de costos se vuelve inseparable de la creación de valor. El 21 % de las iniciativas de IA generativa ya no logró escalar solo por el costo.²
El 92 % de los CDO afirma que necesita centrarse en los resultados empresariales para tener éxito, pero menos de un tercio dispone de medidas claras para ello.² Cuando el éxito se define de manera diferente en todas las funciones, la empresa no puede distinguir entre una cartera de victorias y una cartera de experimentos.
Esta cifra supone un aumento considerable respecto al 41 % registrado en 2023. La base está mejorando rápidamente.³ Pero la madurez de la plataforma por sí sola no produce valor. Las empresas que avanzan están conectando datos unificados con métricas compartidas y patrones repetibles, de modo que cada iniciativa refuerce la que sigue.
Las empresas que salen adelante diseñan sus sistemas pensando en la integración desde el primer día. No ven la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como desafíos separados, sino como palancas en un solo sistema, uno que aprende más rápido, se adapta de manera más fluida y compensa cada inversión que realiza.
Cuando el progreso no se define explícitamente, la adopción de la IA pierde impulso y se instala en un conjunto de herramientas desconectadas en lugar de convertirse en parte de la forma en que funciona el negocio.
Lo hemos visto de primera mano. Algo se lanza limpiamente en una unidad de negocio y parece resuelto. Intenta moverlo a otra parte, y comienza a desmoronarse. Una automatización agiliza el trabajo en un área, pero acaba generando problemas en otra. Lo que parecía un éxito inicial podría desmoronarse bajo el peso de todo el proyecto.
Cuando surgen problemas de escalabilidad, estos se acumulan de forma silenciosa. La integración se adapta a posteriori, en lugar de diseñarse desde el principio. Los costos de computación aumentan y las iniciativas de IA generativa no pueden escalar.
Una investigación muestra que la IA da sus frutos cuando se coloca en el centro de las funciones del negocio (operaciones, finanzas, suministro) donde la disciplina de integración es más importante. Para que la IA funcione a escala, hay que tratarla como una capacidad sistemática. Aquellos que no estén dispuestos a dar el salto no pueden desbloquear la promesa subyacente.
IBM Client Zero, estudio de caso. 2025
IBM desbloqueó 4500 millones de dólares (y va en aumento) en ganancias de productividad a través de la IA, la nube híbrida, la automatización y la experiencia en consultoría. ”
Diseñar para la integración, desde el primer día, crea valor duradero de manera confiable. Las organizaciones que tienen éxito abordan la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como fuerzas interdependientes en un sistema compartido.
Y este sistema es más duradero que una ventaja de tecnología. Aprende más rápido, se adapta con mayor fluidez y aumenta la inversión. Hemos trabajado junto a líderes que están pasando por esta transición, y lo que hemos observado es que la alineación, cuando se lleva a cabo correctamente, no solo reduce la brecha entre la ambición y el impacto, sino que abre posibilidades que antes no se veían.
En 2023, solo el 41 % de los líderes de datos tenía la plataforma adecuada.³ Para 2025, el 75 % informó tener una que se integra en todos los silos.¹ Ese cambio importa porque los datos unificados, los estándares de calidad aplicados y la línea clara determinan si la IA aporta insight útil o ruido costoso.
El 70 % de los ejecutivos afirma que la IA generativa es un factor clave de los costos informáticos. En promedio, el 21 % de las iniciativas de IA generativa no logró escalar por este motivo.¹ Una arquitectura a nivel de cartera que equilibre la flexibilidad con el control de costos le ayuda a extraer más valor de sus inversiones actuales.
Cuando estas funciones operan de forma independiente, se traduce en esfuerzo duplicado, mediciones incongruentes y costos crecientes. Los CDO que adoptan modelos hub-and-spoke o centralizados obtienen un rendimiento un 36 % mayor.⁴
El 79 % de los ejecutivos dice que la IA contribuirá a sus ingresos para 2030. Dada esta confianza, ¿por qué el 95 % de las organizaciones no ve un rendimiento medible?
La diferencia entre los despliegues de alto y bajo rendimiento a menudo se reduce a una pregunta: ¿se alineó el liderazgo en lo que debe cambiar para ganar?
La cultura no está junto a la estrategia de IA. Es la infraestructura sobre la que funciona la estrategia. Las organizaciones que escalan de manera sostenible están rediseñando la forma en que se mueve el trabajo.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM. Octubre de 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM. 2024.
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value, Global C‑suite Series, IBM Institute for Business Value, IBM. Abril de 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM. Julio de 2025.