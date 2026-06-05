El efecto multiplicador

Diseñar para la integración, desde el primer día, crea valor duradero de manera confiable. Las organizaciones que tienen éxito abordan la estrategia, el riesgo, la cultura y el valor como fuerzas interdependientes en un sistema compartido.



Y este sistema es más duradero que una ventaja de tecnología. Aprende más rápido, se adapta con mayor fluidez y aumenta la inversión. Hemos trabajado junto a líderes que están pasando por esta transición, y lo que hemos observado es que la alineación, cuando se lleva a cabo correctamente, no solo reduce la brecha entre la ambición y el impacto, sino que abre posibilidades que antes no se veían.