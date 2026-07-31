Mientras las empresas de bienes de consumo se apresuran a integrar la IA en el forecasting de la demanda, la fijación de precios, el marketing, la atención al cliente y la innovación de productos, muchas están descubriendo que el problema no radica en si pueden lanzar fácilmente otro programa piloto. Es si pueden mantener el control una vez que la IA empiece a tomar, recomendar o automatizar decisiones en toda la empresa. Aparece la IA responsable.

Un creciente conjunto de evidencia sugiere que la gobernanza es lo que permite que la IA escale. Según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV) las organizaciones que incorporan el control en sus arquitecturas de IA despliegan 16 veces más agentes de IA, gastan cuatro veces menos y logran un 18 % más de márgenes operativos que sus pares que no lo hacen. Este hallazgo replantea la IA responsable, pasando de una función defensiva para gestionar el riesgo a una palanca fundamental para el rendimiento. Y la gobernanza solo será cada vez más importante, ya que Gartner, por ejemplo, predice que para 2027, la gobernanza de la IA y las capacidades de IA responsable formarán parte del 75 % de las plataformas de IA, lo que las convertirá en la principal área de competencia.