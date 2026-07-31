Desde los precios hasta la personalización, la IA se está acercando al consumidor, exponiendo si las empresas pueden escalar con visibilidad, confianza y control.
Mientras las empresas de bienes de consumo se apresuran a integrar la IA en el forecasting de la demanda, la fijación de precios, el marketing, la atención al cliente y la innovación de productos, muchas están descubriendo que el problema no radica en si pueden lanzar fácilmente otro programa piloto. Es si pueden mantener el control una vez que la IA empiece a tomar, recomendar o automatizar decisiones en toda la empresa. Aparece la IA responsable.
Un creciente conjunto de evidencia sugiere que la gobernanza es lo que permite que la IA escale. Según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV) las organizaciones que incorporan el control en sus arquitecturas de IA despliegan 16 veces más agentes de IA, gastan cuatro veces menos y logran un 18 % más de márgenes operativos que sus pares que no lo hacen. Este hallazgo replantea la IA responsable, pasando de una función defensiva para gestionar el riesgo a una palanca fundamental para el rendimiento. Y la gobernanza solo será cada vez más importante, ya que Gartner, por ejemplo, predice que para 2027, la gobernanza de la IA y las capacidades de IA responsable formarán parte del 75 % de las plataformas de IA, lo que las convertirá en la principal área de competencia.
Para los CEO, los CIO, los CTO y los directores de IA, el debate sobre la gobernanza está cambiando. Muchas organizaciones todavía tratan la gobernanza como algo que puede seguir a la adopción: lanzar los programas piloto, probar el caso de uso, agregar controles más adelante. Otras responden al riesgo ralentizando todo en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos enfoques escala la IA de manera rápida y segura en toda la organización.
Las empresas que avanzan están tratando de evitar esa compensación mediante la creación de reglas en el funcionamiento de los sistemas de IA desde el principio, incluyendo a qué datos puede acceder un agente, qué acciones puede tomar, qué evidencia debe producir y cuándo debe intervenir un humano. En ese modelo, la gobernanza no es un comité que revisa la IA a posteriori; es un sistema de confianza diseñado en pipelines de datos, modelos, flujos de trabajo y puntos de decisión.
Como Rudy Hagedorn, director de la cadena de valor basada en datos en el Consumer Goods Forum dirigido por el CEO, lo expresó en una entrevista con IBM Think, la brecha hoy en día es similar a dejar que alguien opere maquinaria poderosa sin certificación: “Todo el mundo necesita una licencia de conducir: la IA también. Todavía no llegamos a eso”.
Cerrar la brecha es especialmente urgente en los bienes de consumo envasados (CPG), donde la IA se está moviendo rápidamente hacia áreas que dan forma a la confianza del consumidor: precios, reclamaciones, personalización, promociones, forecasting de suministro y comunicaciones de marca. Una recomendación incorrecta o un resultado no verificado pueden convertirse en un incidente de marca. Un sistema de IA mal monitoreado puede generar precios incorrectos, afirmaciones engañosas o personalización con sesgo justo en el momento en que un consumidor está tomando una decisión.
Phaedra Boinodiris, líder global de IA confiable en IBM® Consulting, declaró a IBM Think que muchas organizaciones aún carecen de los elementos básicos necesarios para gestionar ese riesgo. “No es posible gobernar lo que no se puede ver”, dijo, y señaló que las empresas necesitan visibilidad de sus inventarios de IA, auditorías, exposición regulatoria y comportamiento del modelo. La gobernanza, agregó, no puede limitar al cumplimiento de la ley, porque “la IA puede ser legal pero terrible”.
A medida que las empresas pasan de los pilotos de IA generativa a los sistemas de IA agéntica que pueden actuar de forma más autónoma, el riesgo de que algo salga mal se multiplica. Boinodiris dijo que la investigación de IBM descubrió que, si bien el 88 % de las organizaciones está experimentando con IA agéntica, el 80 % aún carece de gobernanza fundacional para formas anteriores de IA. Esa brecha, dijo, hace que la alfabetización, la rendición de cuentas y la autoridad sean esenciales. “El trabajo de gobernanza”, dijo, “requiere poder y un mandato financiado. No es un trabajo paralelo”.
A medida que los agentes de IA empiezan a actuar en nombre de empleados, clientes o funciones empresariales, el control ya no puede estar fuera del sistema. Tiene que ser parte de cómo funciona el sistema. Los líderes necesitan saber no solo qué está haciendo una herramienta de IA, sino también si está actuando dentro de los límites aprobados en tiempo real.
La cuestión de la gobernanza no es solo reputacional. Es financiera. A medida que el uso de IA se extiende a través de las unidad de negocio, los modelos, los proveedores, la infraestructura y los tokens pueden convertirse rápidamente en una nueva forma de gasto en la sombra. La investigación del IBV señala que el 84 % de los líderes tecnológicos no han puesto completamente en funcionamiento la gestión financiera de IA, mientras que el 85 % carece de visibilidad completa del gasto en IA en tiempo real. Sin responsabilidad, los costos de la IA pueden aumentar incluso cuando el valor comercial sigue sin estar claro.
Al mismo tiempo, muchas empresas están pasando por alto una limitación fundamental: la calidad de los datos, dijo Hagedorn. Como dijo, “la IA se alimenta de datos, mira lo que come”. Lo que muchas organizaciones tienen es “un montón de datos, no realmente interoperables”, a menudo fragmentados a lo largo de décadas de sistemas y silos.
Eso crea un riesgo conocido, pero con mayores consecuencias. La “basura que entra, basura que sale” ya no es un problema de back office: define directamente a los resultados de la IA a escala. Cada vez más, las empresas están explorando el uso de la IA en sí para limpiar, estandarizar y validar los datos antes de que sean ingeridos en los modelos, reconociendo que “el uso de IA responsable se trata principalmente del uso de datos”, dijo Hagedorn.
Es por eso que la gobernanza está cada vez más ligada a la escala. Los programas de IA a menudo se estancan, no porque los líderes carezcan de ambición, sino porque carecen de controles repetibles, dijo Boinodiris. Si cada caso de uso requiere un proceso de aprobación a medida, una arquitectura a medida y una revisión de riesgos a medida, la IA permanece estancada en los pilotos. Pero si las mismas reglas de control se integran una vez y se reutilizan en todos los sistemas, cada nuevo caso de uso puede avanzar más rápido dentro de los límites conocidos.
Elaine Parr, vicepresidenta de industrias de consumo de IBM Consulting, dijo que las organizaciones que progresan son aquellas que piensan más allá de las pruebas de concepto aisladas. “No es lo que estamos plagando de IA; es cómo lo hacemos”, dijo. “A menos que pensemos en la revolución, a menos que pensemos en esos beneficios de orden superior, siempre vamos a estar en este tipo de frenesí de POC iterativo”.
Parr señaló el resurgimiento de la propiedad de los procesos como una forma en que las grandes empresas están tratando de gobernar la transformación de la IA. La antigua idea de un responsable global de procesos se está convirtiendo, en sus propias palabras, más en algo parecido a la “responsabilidad global de la actividad”: alguien que monitorear tanto el proceso como la plataforma, los datos, las habilidades y el modelo operativo que lo rodean.
Esa disciplina operativa es un territorio familiar para los líderes de CPG. Estas empresas ya gestionan retiros de productos, riesgos de proveedores, control de calidad y auditorías regulatorias. El siguiente paso es aplicar el mismo rigor a la IA, con seguimiento de incidentes, clasificación de gravedad, protocolos de intervención en tiempo real y propiedad clara cuando fallan los sistemas.
Algunos líderes de la industria ya se están moviendo en esa dirección. Parr señaló a Nestlé como una empresa de CPG que ha sido “muy reflexiva e intencional” sobre su transformación. Señaló que Nestlé habló públicamente de su estrategia de transformación Nestlé Fuel for Growth, que tiene como objetivo 3000 millones de CHF en beneficios para finales de 2027. Parr enmarcó la iniciativa no solo como un programa de costos, sino como una historia de gobernanza sobre la transformación, el cambio de la fuerza laboral y las decisiones de tecnología.
En el trabajo de IA que IBM realiza con sus clientes, el equipo trata a la IA responsable como un facilitador, no como un bloqueador, dijo Sophie Kuijt, ingeniera distinguida de IBM, a IBM Think. Al hablar sobre el enfoque de IBM, comentó que la gobernanza es una prioridad “por diseño” a medida que escala nuevas tecnologías y casos de uso. El objetivo es dejar claro desde el principio que la innovación debe cumplir con principios definidos. La gobernanza “no se utiliza como un bloqueador” o simplemente como una lista de verificación de cumplimiento, sino como “un habilitador” que genera transparencia al principio del proceso.
Este cambio refleja una realidad operativa más amplia: la gobernanza no puede seguir siendo una capa externa. Como lo describió Hagedorn, las empresas necesitan cada vez más “integrar la responsabilidad ética en la infraestructura”, incorporando barreras directamente en el flujo de trabajo y sistemas desde el principio en lugar de aplicarlas a través de instrucciones en la puerta principal y después del despliegue.
Boinodiris advirtió que simplemente poner a un humano en el bucle no es suficiente si esa persona no entiende el sistema de IA. Para usos de alto riesgo, los humanos necesitan observabilidad, procedencia de los datos, evidencia y la capacidad de preguntar por qué un sistema produjo un resultado. Sin eso, dijo, la supervisión humana puede convertirse en “lavado de responsabilidad”.
La cuestión de soberanía más amplia es si las empresas pueden demostrar el control en tiempo real: quién controla el sistema, cómo opera y si los controles se mantienen en los datos, la IA, la identidad y las operaciones. Esto va más allá de donde se ejecutan las cargas de trabajo. Se trata de si la evidencia es continua, si la rendición de cuentas es clara y si la gobernanza está integrada en el sistema en lugar de reconstruirse tras un incidente.
Para las empresas de bienes de consumo, el beneficio no reside en una IA más lenta y segura. Es una IA más rápida en la que las empresas pueden confiar.
La gobernanza, bien hecha, permite a los líderes desplegar más agentes, ver los costos con claridad, intervenir cuando los sistemas se desvían y escalar los casos de uso sin reinventar los controles cada vez. También ayuda a garantizar que los datos subyacentes —de los que depende el combustible de la IA— sean limpios, interoperables y adecuados para su propósito.
A medida que la IA se incorpore en toda la cadena de valor, los ganadores serán los que diseñen el control de la velocidad y se aseguren de que su IA, como cualquier otro sistema poderoso, haya obtenido su licencia para operar.
Socio sénior, líder de industrias de productos de consumo y venta minorista en EMEA
Ingeniera distinguida y CTO de IBM para el norte y centro de Europa
Líder global de IBM Consulting en IA confiable