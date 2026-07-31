Encargados de escalar sus éxitos iniciales pero en silos, los directores de IA presionan para unirse a los altos ejecutivos detrás de una visión compartida de la IA.
Cuando Alexandra Nasif de IBM pide a los directores de IA (CAIO) que describan su mayor obstáculo, tienden a mencionar una experiencia similar.
“Está enmarcada como 'Estoy solo en esta isla, y tengo esta misión grande, desalentadora y la primera de su tipo que cumplir, y no estoy conectado de la manera que necesito'”, dijo a IBM Think Nasif, líder de práctica de IA de IBM Consulting en las Américas.
Esa situación se está volviendo más común a medida que las organizaciones hacen la transición de los proyectos piloto de IA a la producción a gran escala. La experimentación descentralizada que ayudó a acelerar la innovación en IA desde el principio ha dado paso a sistemas desconectados y a una supervisión desigual.
Los departamentos compiten por los mismos recursos, duplican esfuerzos y mantienen sus éxitos aislados de la empresa en general. Como resultado, el retorno de la inversión (ROI) no ha seguido el ritmo de las proyecciones. Solo el 25 % de las iniciativas de IA han entregado el valor esperado y solo el 16 % ha escalado en toda la empresa, según el Institute for Business Value (IBV) de IBM.
Aunque los altos ejecutivos pueden tener la tentación de culpar directamente al liderazgo de la IA, los CAIO dicen que, sin una autoridad y propiedad claras sobre las decisiones de la IA, tienen dificultades para ofrecer resultados medibles. La creciente brecha entre las expectativas de los CEO y la realidad operativa de los CAIO pone a prueba la alineación, estancando los proyectos de IA antes de alcanzar su plena madurez.
Cuando la IA generativa arrasó por primera vez en el escenario empresarial a partir de 2023, los CEO dieron a sus recién creados CAIO una indicación sencilla: incorporar tantos equipos como sea posible.
Ahora, a medida que las organizaciones aumentan la producción, los CAIO se enfrentan a una realidad nueva y más compleja. Debido a que diferentes equipos adoptaron diferentes soluciones de IA y fuentes de datos durante la fase piloto, los ecosistemas empresariales se volvieron más enredados, fragmentados y difíciles de gestionar, lo que costó a las grandes empresas un estimado de 140 millones de dólares cada año.
“Cuando se trata de escalar la IA para el impacto empresarial, toda esa fragmentación puede convertirse en una fuente de gran desorden y proliferación”, dijo Jacob Dencik, director de investigación del Institute for Business Value de IBM, a IBM Think. “¿Se supone que nuestros sistemas de TI deben admitir todos estos miles de agentes y activos? ¿Cómo va a funcionar eso?”
La IA también es diferente a otras tecnologías porque, a diferencia de la nube, IoT o computación edge, la mayoría de los empleados interactúan con los LLM diariamente y “todos tienen una opinión” sobre cómo deben usarse, dijo Dencik. Como resultado, los CAIO a menudo enfrentan más obstáculos y retrocesos en comparación con otros líderes.
Finalmente, dado que la IA abarca diversos departamentos y casos de uso, el CAIO no es propietario intrínsecamente de las implementaciones de agentes de la misma manera que un CFO controla las finanzas o un CTO controla las TI.
Sin mecanismos de aplicación explícitos, los CAIO a menudo se apoyan en el poder de la persuasión, identificando los objetivos empresariales más urgentes de la organización, dónde puede ayudar la IA y comunicando en términos que los colegas entiendan.
Si hay un consejo que Roger Moore, profesor clínico asociado de la Universidad de Chicago, intenta impartir a sus estudiantes, es que las deliberaciones relacionadas con la IA no son diferentes de cualquier otra decisión empresarial. Esto puede ser un desafío para los CAIO actuales o futuros, que a menudo provienen de entornos técnicos.
“Si las primeras palabras que dicen a los CEO son 'área bajo la curva', hemos perdido. No vamos a llegar a ninguna parte con eso”, dijo Moore a IBM Think. “Hay que comunicarse en su idioma, en el idioma del negocio”.
Ese es un desafío que el científico de datos Jon Morra conoce de primera mano. Es el CAIO de Zefr, una empresa de tecnología publicitaria que utiliza IA para clasificar el contenido de las redes sociales para los anunciantes. Morra no tiene que convencer a sus colegas de que la IA es útil; es una parte central de su oferta de productos. Lo que es más difícil es moverse entre el mundo de los negocios y la tecnología.
“Me tomó un poco de tiempo entender el hecho de que mi trabajo ya no es solo crear el mayor valor para mis clientes a través de la IA que produce mi equipo, sino que también es permitir que el negocio sea más productivo a través del uso de estas herramientas”, dijo Mora. “He tenido que aprender a hablar varios idiomas al mismo tiempo”.
Al optimizar los modelos orientados al cliente de Zefr, Morra puede señalar métricas confiables como exactitud, recuperación y precisión. Pero las preguntas abiertas sobre el proceso, como si Zefr debería usar LLM de terceros o crear los propios con modelos de peso abierto, o hasta dónde deben llegar sus desarrolladores para automatizar su programación con agentes, son mucho más difíciles de responder.
Lo que ha ayudado, según Morra, es mantener una firme propiedad sobre el lado tecnológico (junto con el director de tecnología) mientras se es menos prescriptivo y más abierto en el lado empresarial. Ese equilibrio será diferente para cada empresa, agregó.
En este punto, la mayoría de los CEO confían en que la IA puede transformar su negocio, pero aún necesitan ayuda para discernir qué iniciativas de IA priorizar, cómo implementarlas y cómo distinguir el revuelo de la IA de las capacidades actuales.
Los CAIO pueden comenzar haciendo preguntas como “¿Qué te quita el sueño?” Moore, dijo el profesor de UChicago. Las respuestas pueden ayudar a los CAIO a guiar la política de IA hacia problemas específicos del negocio, en lugar de contemplar primero las capacidades tecnológicas y la ingeniería inversa de posibles casos de uso.
“Elimine la tecnología. ¿Cuál es la misión estratégica y el objetivo de la organización y de la empresa?” Agregó Nasif, el consultor de IBM. “Si se trabaja en función de los objetivos de la organización, entonces las prioridades estarán inherentemente alineadas”.
La fricción que puede surgir entre los CEO, los CAIO y otros ejecutivos no es inherentemente negativa; en algunos casos, podría ser un factor clave para la implementación eficaz de la IA.
Un CAIO puede actuar como provocador, proporcionando un contrapeso necesario a la estrategia de IA predominante en la organización.
Si una organización tiende a la cautela, su CAIO puede transformarse temporalmente en un director de transformación, llevando a sus colegas a asumir más riesgos. El CAIO podría sugerir, por ejemplo, escalar agresivamente un despliegue de IA de alto impacto y bajo riesgo, como una herramienta automatizada de generación de clientes potenciales o un agente de toma de notas, que muestre un potencial inicial.
Mientras tanto, cuando los CEO persiguen la IA de forma demasiado agresiva —sin tener un objetivo empresarial claro en mente, o sin los KPI para medir el éxito— el CAIO puede restablecer expectativas, definir objetivos más realistas y ayudar a identificar qué iniciativas de IA merecen la pena perseguirse.
El CAIO podría, por ejemplo, convencer a los analistas financieros de que mantengan un modelo de predicción más antiguo basado en redes neuronales para el forecasting financiero en lugar de adoptar un LLM más moderno que resulta ser menos preciso y más costoso.
Esta sana tensión solo funciona si los altos ejecutivos pueden mantener un alto nivel de confianza: los stakeholders, y especialmente el CEO, deben estar abiertos al feedback y dispuestos a adaptar las políticas en función de nuevas pruebas. Sin embargo, aunque cierto desacuerdo puede ayudar a impulsar la innovación, el CEO y el CAIO deben unirse en torno a un conjunto de objetivos empresariales compartidos y ejecutarlos, o corren el riesgo de quedarse perpetuamente en la fase de experimentación.
Más allá de la alineación estratégica, los CEO y CAIO podrían reconsiderar su estructura operativa porque, como dice el asesor de tecnología Mike Mason, “la IA en realidad solo está poniendo de manifiesto” los problemas subyacentes que ya existen dentro de las organizaciones.
“Si tiene una gobernanza deficiente, si tiene un mecanismo de ejecución de estrategia empresarial poco claro en su organización, la IA no lo arreglará”, dijo Mason, ex CAIO de la consultora tecnológica global Thoughtworks. “De hecho, pensemos que la IA va a presionar los puntos sensibles”.
Un punto de partida: analizar si la infraestructura de alto nivel está demasiado fragmentada y dispersa. Según un informe del IBV 2025, las organizaciones con marcos hub and spoke o de IA centralizados en 36 % más de ROI en comparación con aquellas con arquitecturas totalmente descentralizadas.
Los enfoques hub and spoke buscan equilibrar la autonomía del equipo y la supervisión unificada: mientras que los departamentos mantienen un control y propiedad limitados sobre sus despliegues de IA, un equipo centralizado de IA se encarga de la gobernanza, el aprovisionamiento y el monitoreo con el apoyo de desarrolladores, TI y ciberseguridad. Además, las organizaciones que automatizan estos procesos tienen 13 veces más probabilidades de escalar sus iniciativas de IA, según una nueva investigación del IBV.
Estos cambios arquitectónicos podrían requerir que el CEO entregue más autoridad al CAIO, incluida la capacidad de controlar los presupuestos de IA y hacer cumplir las políticas relacionadas con la IA. El CEO también debe comunicar las prioridades a los stakeholders y emular la toma de decisiones basada en IA orientada al negocio a través de su propio comportamiento.
“Si no se puede vender esa visión de manera amplia, nos paralizamos en esa fase fragmentada porque no podemos obtener esa amplia aceptación y adopción que se necesita para escalar”, dijo Nasif.
A medida que las capacidades de IA evolucionan y se expanden, el rol del CAIO está cambiando de la evangelización de IA a la implementación y orquestación. Eso implica trabajar junto con el CEO para mantener a los equipos enfocados en los resultados del negocio, alineados a través de una infraestructura sólida y en sintonía con las capacidades emergentes de la IA.
“Ese es el rol en el que potencialmente se está convirtiendo el director de IA, mucho más liderando esa transformación en lugar de solo establecer una estrategia y definir casos de uso”, dijo Dencik. “Tener más alineación ejecutiva en la parte superior, pero también esa alineación que se integra dentro de la organización y cómo opera, así es como se obtiene más éxito con la IA a escala y se mantiene la innovación continua”.
Líder de práctica de IA de IBM Consulting en las Américas.
Director de investigaciones de IBM Institute for Business Value.