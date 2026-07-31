Si hay un consejo que Roger Moore, profesor clínico asociado de la Universidad de Chicago, intenta impartir a sus estudiantes, es que las deliberaciones relacionadas con la IA no son diferentes de cualquier otra decisión empresarial. Esto puede ser un desafío para los CAIO actuales o futuros, que a menudo provienen de entornos técnicos.

“Si las primeras palabras que dicen a los CEO son 'área bajo la curva', hemos perdido. No vamos a llegar a ninguna parte con eso”, dijo Moore a IBM Think. “Hay que comunicarse en su idioma, en el idioma del negocio”.

Ese es un desafío que el científico de datos Jon Morra conoce de primera mano. Es el CAIO de Zefr, una empresa de tecnología publicitaria que utiliza IA para clasificar el contenido de las redes sociales para los anunciantes. Morra no tiene que convencer a sus colegas de que la IA es útil; es una parte central de su oferta de productos. Lo que es más difícil es moverse entre el mundo de los negocios y la tecnología.

“Me tomó un poco de tiempo entender el hecho de que mi trabajo ya no es solo crear el mayor valor para mis clientes a través de la IA que produce mi equipo, sino que también es permitir que el negocio sea más productivo a través del uso de estas herramientas”, dijo Mora. “He tenido que aprender a hablar varios idiomas al mismo tiempo”.

Al optimizar los modelos orientados al cliente de Zefr, Morra puede señalar métricas confiables como exactitud, recuperación y precisión. Pero las preguntas abiertas sobre el proceso, como si Zefr debería usar LLM de terceros o crear los propios con modelos de peso abierto, o hasta dónde deben llegar sus desarrolladores para automatizar su programación con agentes, son mucho más difíciles de responder.

Lo que ha ayudado, según Morra, es mantener una firme propiedad sobre el lado tecnológico (junto con el director de tecnología) mientras se es menos prescriptivo y más abierto en el lado empresarial. Ese equilibrio será diferente para cada empresa, agregó.

En este punto, la mayoría de los CEO confían en que la IA puede transformar su negocio, pero aún necesitan ayuda para discernir qué iniciativas de IA priorizar, cómo implementarlas y cómo distinguir el revuelo de la IA de las capacidades actuales.

Los CAIO pueden comenzar haciendo preguntas como “¿Qué te quita el sueño?” Moore, dijo el profesor de UChicago. Las respuestas pueden ayudar a los CAIO a guiar la política de IA hacia problemas específicos del negocio, en lugar de contemplar primero las capacidades tecnológicas y la ingeniería inversa de posibles casos de uso.

“Elimine la tecnología. ¿Cuál es la misión estratégica y el objetivo de la organización y de la empresa?” Agregó Nasif, el consultor de IBM. “Si se trabaja en función de los objetivos de la organización, entonces las prioridades estarán inherentemente alineadas”.