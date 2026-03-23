Las organizaciones se enfrentan a un dilema difícil: las herramientas para llegar a los candidatos se han multiplicado, pero la capacidad de tomar buenas decisiones de contratación rápidamente sigue pareciendo difícil de alcanzar. Los puestos permanecen vacantes más tiempo del necesario y los candidatos calificados abandonan el proceso a mitad de camino. Estas ineficiencias agotan la energía del reclutador, dañan la marca del empleador y aumentan los costos comerciales.

Según Kim Morick, líder de RR. HH. centrados en IA de IBM Consulting, los mejores talentos permanecen en el mercado por un promedio de solo 10 días. Las consecuencias de un proceso de contratación deficiente se agravan rápidamente, en especial teniendo en cuenta el ritmo de cambio en los entornos laborales actuales.

Según una encuesta a 750 ejecutivos encuestados del IBM Institute of Business Value, se encontró que el 87 % de los líderes empresariales creen que para aprovechar todo el potencial de un futuro habilitado por IA, deben contar con las personas adecuadas en los roles correctos.

Deloitte descubrió que el 93 % de los trabajadores encuestados por la organización creen que ir más allá del constructo laboral tradicional es crítico para el éxito organizacional. En este momento, la capacidad de adaptación puede ser tan importante como las habilidades adquiridas anteriormente, y la agilidad (tanto para los responsables de contratación como para la reserva de talento) es esencial.

Una estrategia de reclutamiento eficaz no se trata solo de rapidez. Se trata de reducir el esfuerzo desperdiciado y mejorar la calidad de la toma de decisiones a lo largo del camino. “La eficiencia en la contratación no se trata de hacer el mismo proceso más rápido”, dice Rob Enright, líder global de adquisición de talento en IBM Consulting. “Se trata de hacer mejores juicios con evidencia más clara y menos ruido”.